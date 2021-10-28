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Сводка эпидситуации: в Казахстане с начала пандемии от подтвержденного COVID-19 скончались более 12 тыс. человек

27.10.2021, 08:31 121825
Сводка эпидситуации: в Казахстане с начала пандемии от подтвержденного COVID-19 скончались более 12 тыс. человек
Фото: АГН Москва
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 26 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 932 688 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 1551 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 132;
 
в городе Алматы - 230;
 
в городе Шымкенте - 38;
 
в Акмолинской области - 121;
 
в Актюбинской области - 45;
 
в Алматинской области - 88;
 
в Атырауской области - 30;
 
в ВКО - 90;
 
в Жамбылской области - 26;
 
в ЗКО - 47;
 
в Карагандинской области - 152;
 
в Костанайской области - 110;
 
в Кызылординской области - 34;
 
в Мангистауской области - 7;
 
в Павлодарской области - 223;
 
в СКО - 147;
 
в Туркестанской области - 31.
 
В Казахстане за сутки 2052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 876 699 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 27 октября лечение от КВИ продолжают получать 49 938 человек (43 988 КВИ+ и 5 950 КВИ-), из них: в стационарах находятся 8584 пациента, на амбулаторном лечении - 41 354 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 628 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 130 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ - 101 пациент.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 26 октября 2021 года зарегистрирован 12 001 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 25 октября от КВИ+ скончались 26 человек. 
 
25 октября 2021 года зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, 266 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 78 968, летальных случаев - 5020, выздоровевших - 67 998.
 
На 26 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 212 313 человек, вторым компонентом - 7 393 113 человек.
 
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 

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Казахстан признал паспорта вакцинации еще двух стран

27.10.2021, 20:13 34939
Казахстан признал паспорта вакцинации еще двух стран
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов выпустил новое постановление о признании паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее Казахстан признавал паспорта вакцинации 15 стран: Аргентины, Венгрии, Грузии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Армении, Беларуси, Молдовы, Сан-Марино, Индии, Филиппин, Таиланда, Турции и Эстонии. Список пополнился еще двумя странами - Мальдивы и Иордания.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
 
20 октября в Казахстане утвержден новый порядок пересечения госграницы. 
 

Эпидситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу

27.10.2021, 19:47 45118
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы" рассказал о нарастании коллективного иммунитета, основную роль в котором играет массовая вакцинация, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу с регистрацией менее 300 случаев с 20 октября. 
 
С начала пандемии в Алматы зарегистрировано 177,2 тысячи случаев КВИ, с начала текущего года - 158,7 тысячи. Продолжает снижаться показатель недельной заболеваемости на 100 тысяч населения со 113,9 неделю назад до 89,5 и суточный прирост с 0,2 до 0,14. При этом снижается индекс передачи инфекции с 0,98 до 0,88. 
 
Снижение заболеваемости КВИ обеспечено проводимыми профилактическими мерами. Главной из них является массовая вакцинация, благодаря которой происходит нарастание коллективного иммунитета. На сегодняшний день он составляет 54,4% от официально зарегистрированной численности населения. Вакцинированы двумя компонентами 46,5% от официальной численности населения, плюс 7,9% переболевших с начала года.
 
За 26 октября в городе зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, из них 222 с симптомами. В инфекционных стационарах находятся 1056 человек (28 детей), из них 52 в крайне тяжелом, 501 в тяжелом, 502 в состоянии средней степени тяжести. В ОРИТ - 106 пациентов. На ИВЛ - 24, на неинвазивной ИВЛ - 47, High flow занято 27 аппаратов.
 

В Акмолинской области сохраняются ограничительные меры

27.10.2021, 15:29 84808
КОКШЕТАУ. 27 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области по-прежнему сохраняются ограничительные меры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным управления внутренней политики, в регионе проводится комплекс всех мер, направленных на стабилизацию санитарно-эпидемиологической ситуации.
 
Согласно информации управления здравоохранения, в регионе с начала пандемии в области отгружено 85 наименований лекарственных средств для снабжения стационаров. Также создан отдельный резерв препаратов для лечения КВИ на стационарном уровне за счет местного бюджета. Закуплены самые необходимые антибактериальные препараты, антикоагулянты и другие противовирусные препараты. Через поликлиники ведется обеспечение населения лекарствами по пяти наименованиям жаропонижающих и антикоагулянтов. 
 
В регионе продолжается массовая вакцинация населения против КВИ. Привито порядка 294 тыс. человек. Для более широкого охвата населения в 5 раз увеличено количество прививочных пунктов с 27 до 130. В целом задействовано 260 прививочных пунктов и мобильных бригад. В отдаленных сельских населенных пунктах работают 11 передвижных медицинских комплексов.
 
Кроме того, на базе 20 инфекционных стационаров развернута одна тысяча инфекционных коек. В них получает лечение 571 человек, занято 57% коек.
 
Продолжается также работа 228 мониторинговых групп. За последнюю неделю проведено порядка 84 проверок, охвачено мониторингом 1010 объектов. Выявлено 30 фактов нарушения карантинных мер, наложено 25 административных штрафов.
 
Также ведется работа и по внедрению проекта "Ashyq". Участникам проекта выдано 4813 QR-кодов, статус "Лидеров проекта "Ashyq" присвоен 81 объекту.
 
В стабфонде дополнительно предусмотрено 500 млн тенге, отметили в управлении внутренней политики региона.
 
Как сообщалось ранее, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе и переходом Актюбинской области в зону низкого уровня риска заражаемости коронавирусом в регионе ослабили карантин.
 
Также напомним, что в Алматы, несмотря на переход города из "красной" зоны в "желтую" по темпам распространения инфекции, продолжат усиливать профилактические меры в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автовокзалах, а также в учебных заведениях.
 

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