Сводка эпидситуации: в Казахстане с начала пандемии от подтвержденного COVID-19 скончались более 12 тыс. человек

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НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 26 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 932 688 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрирован 1551 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 132;
в городе Алматы - 230;
в городе Шымкенте - 38;
в Акмолинской области - 121;
в Актюбинской области - 45;
в Алматинской области - 88;
в Атырауской области - 30;
в ВКО - 90;
в Жамбылской области - 26;
в ЗКО - 47;
в Карагандинской области - 152;
в Костанайской области - 110;
в Кызылординской области - 34;
в Мангистауской области - 7;
в Павлодарской области - 223;
в СКО - 147;
в Туркестанской области - 31.
В Казахстане за сутки 2052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 876 699 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 27 октября лечение от КВИ продолжают получать 49 938 человек (43 988 КВИ+ и 5 950 КВИ-), из них: в стационарах находятся 8584 пациента, на амбулаторном лечении - 41 354 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 628 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 130 пациентов;
- на аппарате ИВЛ - 101 пациент.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 26 октября 2021 года зарегистрирован 12 001 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 25 октября от КВИ+ скончались 26 человек.
25 октября 2021 года зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, 266 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 78 968, летальных случаев - 5020, выздоровевших - 67 998.
На 26 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 212 313 человек, вторым компонентом - 7 393 113 человек.
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.