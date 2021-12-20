Сводка эпидситуации в Казахстане: выявили 440 новых случаев

НУР-СУЛТАН. 19 ДЕКАБРЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 982 915 случаев коронавируса.

Новые случаи коронавируса в регионах: в Нур-Султане - 72, в Алматы - 27, в Шымкенте - 0, в Акмолинской области - 48, в Актюбинской области - 1, в Алматинской области - 3, в Атырауской области - 4, в Восточно-Казахстанской области - 13, в Жамбылской области - 5, в Западно-Казахстанской области - 7, в Карагандинской области - 87, в Костанайской области - 44, в Кызылординской области - 2, в Мангистауской области - 1, в Павлодарской области - 56, в Северо-Казахстанской области - 70, в Туркестанской области - 0.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре человека, летальных случаев от пневмонии с признаками КВИ не зафиксировано.

Зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 24 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано заболевших - 83 632, летальных случаев - 5195, выздоровевших - 75 871.

Лечение от КВИ продолжают получать 19 810 человек (17 244+ и 2566 КВИ-), из них в стационарах находятся 3404 пациента, на амбулаторном уровне - 16 406.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 307 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести - 71,

на аппарате ИВЛ - 58.

Первый компонент вакцины получили 8 896 942 человека, вторым компонентом привиты 8 359 534 человека.