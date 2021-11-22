Сводка эпидситуации в Казахстане: выявлены более тысячи новых больных

Фото: pixabay
Скончался 21 человек, из них 14 человек с положительным ПЦР, семь человек - с отрицательным.
Заболеваемость в разрезе регионов: в Нур-Султане - 113, Алматы - 114, Шымкенте - 22, Акмолинской области - 83, Актюбинской области - 16, Алматинской области - 59, Атырауской области - 19, Восточно-Казахстанской области - 80, Жамбылской области - 11, Западно-Казахстанской области - 20, Карагандинской области - 114, Костанайской области - 109, Кызылординской области - 6, Мангистауской области - 4, Павлодарской области - 115, Северо-Казахстанской области - 143, Туркестанской области - 19.
Всего в стране подтверждено 963 828 случаев заболевания COVID-19. 1164 человека излечились от коронавируса за последние сутки.
Лечение от коронавируса продолжают получать 30 408 человек (-26 231+ и 4 177 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 6410 пациентов;
- на амбулаторном уровне - 23 998 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 486 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 124 пациентов;
- на аппарате ИВЛ - 89 пациента.
По данным на 21 ноября 2021 года, в Казахстане первым компонентом привиты 8 657 587 человек, вторым компонентом - 7 939 634 человека.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
- в "красной" зоне - Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
в "желтой" зоне - Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области;
в "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.