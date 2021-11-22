Сводка эпидситуации в Казахстане: выявлены более тысячи новых больных

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АЛМАТЫ. 21 НОЯБРЯ - В Алматы 22 ноября вступят в силу ограничения, предусмотренные для "зеленой" зоны, передает KAZAKHSTAN TODAY.









Город 14 ноября перешел в зону низких темпов распространения COVID-19. Ограничительные меры, прописанные для зоны среднего уровня риска, действуют после этого еще семь дней.





С 22 ноября предприниматели-участники проекта Ashyq при наличии "зеленого" статуса у посетителей смогут работать по следующим правилам:





рестораны, кафе и кофейни - при заполняемости до 50%, не более 70 мест, фуд-корты - при заполняемости до 30%, но не более 50 мест, банкетные залы для проведения поминок - при заполняемости не более 50%, с условием обеспечения площади не менее 4 квадратных метра на одного человека;

проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) и работа ночных клубов - при заполняемости до 50%, не более 100 мест;

театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии - заполняемость увеличена 40 до 50%;

бильярдные, боулинг - заполняемость не более 50%;

компьютерные клубы, включая PlayStation клубы - заполняемость не более 60%;

караоке - при заполняемости не более 50%, но не более 60 человек;

лотерейные клубы - при обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на человека, но не более 60 человек;

детские развлекательные центры (крытые) площадью до 1000 квадратных метров включительно - при обеспечении площади не менее 10 квадратных метров на одного человека, но не более 70 человек;

букмекерские конторы - при обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на одного человека, но не более 60 человек;

детские развлекательные центры (крытые) площадью более 1000 квадратных метров - могут принимать до 120 человек;

цирки - заполняемость не более 50%;

конференции, форумы, зрелищные, и иные мероприятия с массовым скоплением людей - при заполняемости до 50%, но не более 100 мест, то есть на 30 мест больше, чем в "желтой" зоне;

выставки - заполняемость увеличена с 300 до 500 человек при заполняемости не более 70% одновременно;

марафоны (на открытом воздухе) - количество участников увеличено с 800 до 1000 человек;

спортивные мероприятия со зрителями - при заполняемости не более 80% (на 10% больше, чем в "желтой" зоне);

религиозные объекты (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях) - заполняемость увеличена с 30% до 50%.





Без ограничений будут работать следующие объекты:





межобластные нерегулярные (туристические) перевозки;

межобластные и внутриобластные регулярные перевозки:

городские нерегулярные (туристические) перевозки;

объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков;

сауны, бани;

СПА-центры;

бассейны;

спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры;

отели, гостиницы;

аэропорты;

железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции, автопереходы, пункты обслуживания пассажиров;

ЦОНы;

торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети;

рынки (крытые);

детские оздоровительные организации;

центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг (по записи);

объекты образования, вузы, колледжи, образовательные центры.



Участники проекта Ashyq смогут работать до 03.00, лидеры - до 05.00.



