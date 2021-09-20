Сводка эпидситуации в Казахстане: за сутки выявили почти 2,8 тыс. новых больных

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НУР-СУЛТАН. 19 СЕНТЯБРЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 2781 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирус, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По регионам: Нур-Султан - 302, Алматы - 577, Шымкент - 109, Акмолинская область - 130, Актюбинская область - 146, Алматинская область - 245, Атырауская область - 89, Восточно-Казахстанская область - 103, Жамбылская область - 63, Западно-Казахстанская область - 85, Карагандинская область - 374, Костанайская область - 124, Кызылординская область - 67, Мангистауская область - 16, Павлодарская область - 210, Северо-Казахстанская область - 86, Туркестанская область - 55.

Всего в стране выявлены 860 424 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2909 выздоровевших от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 787 450.

За 17 сентября в Казахстане зарегистрировано 56 летальных исходов при подтвержденном COVID-19 (ПЦР+) и пять смертей от пневмонии с признаками коронавируса (ПЦР-).

Зафиксировано 210 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Зарегистрировано пять летальных исходов. Выздоровели 183 человека. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 74 025, летальных случаев - 4734, выздоровевших - 60 717.

На 19 сентября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 70 822 человека (62 248 КВИ+ и 8574 КВИ-). Из них в стационарах находятся 13 095 пациентов, на амбулаторном уровне - 57 727 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1041 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 264 пациента, на аппарате ИВЛ - 169 пациентов.

Первым компонентом в Казахстане привиты 7 259 649 человек, второй компонент получили 6 108 540 человек.

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