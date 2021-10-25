Сводка эпидситуации в Казахстане: за сутки выявлено более 1,6 тыс. случаев COVID-19

Фото: Edward Jenner: Pexels
Как сообщила Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19, за минувшие сутки в разрезе регионов случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано:
в Алматы - 227;
в Павлодарской области - 234;
в Нур-Султане - 165;
в Карагандинской области - 153;
в Северо-Казахстанская область - 146;
в Акмолинской области - 136;
в Костанайской области - 133;
в Алматинской области - 131;
в Восточно-Казахстанской области - 70;
в Западно-Казахстанской области - 49;
в Шымкенте - 48;
в Актюбинской области - 44;
в Туркестанской области - 35;
в Атырауской области - 34;
в Кызылординской области - 30;
в Жамбылской области - 29;
в Мангистауской области - 13.
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 928 211 случаев COVID-19.
В Казахстане 1863 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране выздоровело 871 803 человека с начала пандемии.
На 24 октября лечение продолжают получать 50 683 человек, из них:
в стационарах - 8741 пациент;
на амбулаторном уровне - 41 942 пациента.
Из числа заболевших:
в тяжелом состоянии - 633 пациента;
в состоянии крайней степени тяжести - 172 пациента;
на аппарате ИВЛ - 112 пациента.
На 24 октября в Казахстане 1 компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привиты 8 159 043 человека, вторым - 7 318 597 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 октября, в красной зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В желтой зоне: Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
В зеленой зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
Минздрав Казахстана не представил 24 октября данные о заболеваемости коронавирусной пневмонией (КВИ-), а также о количестве случаев смерти пациентов с COVID-19 и КВИ-.
В связи с профилактическими работами на серверах МЗ данные на 24 октября по заболеваемости КВИ- и по летальности КВИ- и КВИ+ будут предоставлены 25 октября", - говорится в сообщении.