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Сводка эпидситуации в Казахстане: за сутки выявлено более 1,6 тыс. случаев COVID-19

24.10.2021, 09:13 88345
Сводка эпидситуации в Казахстане: за сутки выявлено более 1,6 тыс. случаев COVID-19
Фото: Edward Jenner: Pexels
НУР-СУЛТАН. 24 ОКТЯБРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1677 случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19, за минувшие сутки в разрезе регионов случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано:
 
в Алматы - 227;
 
в Павлодарской области - 234;
 
в Нур-Султане - 165;
 
в Карагандинской области - 153;
 
в Северо-Казахстанская область - 146;
 
в Акмолинской области - 136;
 
в Костанайской области - 133;
 
в Алматинской области - 131;
 
в Восточно-Казахстанской области - 70;
 
в Западно-Казахстанской области - 49;
 
в Шымкенте - 48;
 
в Актюбинской области - 44;
 
в Туркестанской области - 35;
 
в Атырауской области - 34;
 
в Кызылординской области - 30;
 
в Жамбылской области - 29;
 
в Мангистауской области - 13.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 928 211 случаев COVID-19.
 
В Казахстане 1863 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране выздоровело 871 803 человека с начала пандемии.
 
На 24 октября лечение продолжают получать 50 683 человек, из них:
 
в стационарах - 8741 пациент;
 
на амбулаторном уровне - 41 942 пациента.
 
Из числа заболевших:
 
в тяжелом состоянии - 633 пациента;
 
в состоянии крайней степени тяжести - 172 пациента;
 
на аппарате ИВЛ - 112 пациента.
 
На 24 октября в Казахстане 1 компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привиты 8 159 043 человека, вторым - 7 318 597 человек.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 октября, в красной зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
 
В желтой зоне: Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В зеленой зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

Минздрав Казахстана не представил 24 октября данные о заболеваемости коронавирусной пневмонией (КВИ-), а также о количестве случаев смерти пациентов с COVID-19 и КВИ-.

В связи с профилактическими работами на серверах МЗ данные на 24 октября по заболеваемости КВИ- и по летальности КВИ- и КВИ+ будут предоставлены 25 октября", - говорится в сообщении.

 

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Восточная Европа столкнулась с очередным всплеском пандемии

25.10.2021, 09:42 2728
АЛМАТЫ. 25 ОКТЯБРЯ - Восточная Европа столкнулась с очередным всплеском пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ряде стран Восточной Европы динамика заболеваемости коронавирусом движется совсем в неправильном направлении, из-за чего местные власти вновь вводят ограничения, пишет SVT. Как отмечает канал, количество подхвативших COVID-19 в этом регионе скоро перевалит за 20 млн человек, в то время как лидерами по количеству умерших стали такие страны, как Россия, Украина и Румыния, сообщает RT.
 
В странах Прибалтики, Сербии и Румынии за последние две недели зафиксировано более тысячи случаев заражения на 100 тыс. жителей, пишет SVT.
 
В Румынии, в частности, с пятницы местные власти ввели новый локдаун: ночью выходить на улицу запрещено, а для входа во многие места нужно иметь на руках санитарный паспорт.
 
На Украине, например, коронавирус просто свирепствует: в пятницу ежедневное число заболевших оказалось самым высоким за все время пандемии - всего 23 785 новых случаев заражения. В Киеве и в других районах, где распространение инфекции достигло серьезных масштабов, закрылись школы. При этом обе дозы прививки получили лишь 15% населения Украины, что является самым низким показателем в плане вакцинации в Европе, если не считать Армению.
 

Болезнь протекает серьезнее и агрессивное, чем в прошлом году. Пациенты стали моложе. К сожалению, те пациенты, которые лежат в нашем отделении, не прошли вакцинацию", - отметил глава отделения интенсивной терапии городской больницы в Ровно Валентин Королюк.

 
Между тем, в Австрии правительство подумывать ограничить непривитых граждан, если число людей, лежащих в реанимации с коронавирусом, достигнет 600 человек. По словам нового канцлера Александера Шалленберга, в этом случае у непривитых граждан должны быть особые причины для того, чтобы выйти из дома.
 

Мы все еще не преодолели пандемию. У нас начинается пандемия невакцинированных", - отметил он.

 
Уровень заболеваемости растет также и в Германии, хотя и далеко не такими темпами, как в Восточной Европе. В субботу число инфицированных коронавирусом превысило 100 человек на 100 тыс. населения, в то время как в Швеции этот показатель составляет 80. Это рекордные цифры с мая, и, как предполагается, они продолжат расти в ближайшие недели.

 

Минздрав России разрешил вакцинацию "Спутником V" в период грудного вскармливания

25.10.2021, 09:25 9235
Минздрав России разрешил вакцинацию "Спутником V" в период грудного вскармливания
Фото: РИА Новости
МОСКВА. 25 ОКТЯБРЯ - Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации "Спутником V", следует из инструкции к препарату, размещенной в Государственном реестре лекарственных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", - говорится в документе.

 
В сентябре в Минздраве сообщали, что кормящим матерям прививка "Спутник V" противопоказана, поскольку не проводилось соответствующих исследований. При этом в начале осени беременным разрешили использовать эту вакцину в ситуациях, когда польза от нее превышает возможный риск, пишет РИА Новости.
 
За минувшие сутки в России выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 и свыше тысячи летальных исходов. При этом накануне зафиксировали 37 141 случай заражения, умерли 1075 пациентов. Оба этих показателя стали антирекордами с начала пандемии.
 
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах - это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
 

Сводка эпидситуации: Алматы вышел из "красной" зоны по темпам распространения COVID-19

25.10.2021, 08:40 12718
Сводка эпидситуации: Алматы вышел из "красной" зоны по темпам распространения COVID-19
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 24 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 929 784 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 157;
 
в городе Алматы - 231;
 
в городе Шымкенте - 21;
 
в Акмолинской области - 134;
 
в Актюбинской области - 25;
 
в Алматинской области - 137;
 
в Атырауской области - 24;
 
в ВКО - 102;
 
в Жамбылской области - 25;
 
в ЗКО - 35;
 
в Карагандинской области - 142;
 
в Костанайской области - 112;
 
в Кызылординской области - 26;
 
в Мангистауской области - 17;
 
в Павлодарской области - 230;
 
в СКО - 140;
 
в Туркестанской области - 15.
 
В Казахстане за сутки 1176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 872 979 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 25 октября лечение от КВИ продолжают получать 50 923 человека (44 854 КВИ+ и 6 069 КВИ-), из них: в стационарах находятся 9004 пациента, на амбулаторном лечении - 41 919 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 636 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 160 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ - 110 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 24 октября 2021 года зарегистрирован 11 951 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 23 октября от КВИ+ скончались 20 человек. 
 
23 октября 2021 года зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода, 75 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 78 771, летальных случаев - 5006, выздоровевших - 67 696.
 
На 24 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 168 114 человек, вторым компонентом - 7 329 137 человек.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 

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