Сводка эпидситуации в Казахстане: заболеваемость продолжает снижаться

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НУР-СУЛТАН. 28 НОЯБРЯ - В Казахстане за сутки выявлено 926 случаев COVID-19 и коронавирусной пневмонии (КВИ+ и КВИ-), умерли 23 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 сообщила, что за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 847 случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденный ПЦР-тестом. Напомним, что накануне было подтверждено 905 новых случаев КВИ+

За сутки в Нур-Султане выявили 117 случаев коронавируса, в Алматы - 85, в Шымкенте - 5, в Акмолинской области - 83, в Актюбинской области - 13, в Алматинской области - 37, в Атырауской области - 4, в Восточно-Казахстанской области - 45, в Жамбылской области - 9, в Западно-Казахстанской области - 22, в Карагандинской области - 97, в Костанайской области - 102, в Кызылординской области - 6, в Мангистауской области - 4, в Павлодарской области - 93, в Северо-Казахстанской области - 121, в Туркестанской области - 4.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 970 092 случая COVID-19.

Выздоровели с начала пандемии 933 986 человек, из них 879 - за последние сутки.

С начала пандемии в стране от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом, умерли 12 667 человек, из них 16 - за последние сутки.

За сутки было выявлено 79 случаев заболеваемости коронавирусной пневмонией, не подтвержденных ПЦР (КВИ-), умерли семь пациентов. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 82 530 случаев заболеваемости коронавирусной пневмонией, умерли 5138 человек.

Лечение продолжают получать 27 056 пациентов, в стационарах находятся 5732 пациента, на амбулаторном лечении - 21 423. В тяжелом состоянии находятся 397 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 125, на аппарате ИВЛ - 84.