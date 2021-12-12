Сводка эпидситуации в РК: 11 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии

НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 10 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 978 930 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 100,

в городе Алматы - 34,

в городе Шымкенте - 3,

в Акмолинской области - 58,

в Актюбинской области - 7,

в Алматинской области - 16,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 21,

в Жамбылской области - 4,

в ЗКО - 18,

в Карагандинской области - 82,

в Костанайской области - 58,

в Кызылординской области - 5,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 73,

в СКО - 77,

в Туркестанской области - 8.

В Казахстане за сутки 1132 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 947 583 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 11 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 364 человека (18 510 КВИ+ и 2854 КВИ-), из них: в стационарах находятся 4184 пациентов; на амбулаторном уровне - 17 180 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 326 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 87 пациентов, на аппарате ИВЛ - 63 пациента.

По данным Минздрава РК, 9 декабря от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста скончались 9 человек.

9 декабря 2021 года зафиксировано 66 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода, 119 выздоровевших. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 349, летальных случаев - 5179, выздоровевших - 75 316.

В "желтой" зоне находятся Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины иммунизированы 8 846 068 человек, вторым компонентом - 8 277 848 человек.

Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 141 798, беременные женщины - 10 451, кормящие женщины - 25 277.

Второй дозой: подростки - 9259, беременные женщины - 1026, кормящие женщины - 2378