Сводка эпидситуации в РК: 1351 новый случай COVID-19 за сутки

Фото: pixabay.com

НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлен 1351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтвержден 1 296 601 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 99;

в городе Алматы - 520;

в городе Шымкенте - 19;

в Акмолинской области - 57;

в Актюбинской области - 10;

в Алматинской области - 104;

в Атырауской области - 10;

в ВКО - 64;

в Жамбылской области - 15;

в ЗКО - 35;

в Карагандинской области - 98;

в Костанайской области - 105;

в Кызылординской области - 6;

в Мангистауской области - 0;

в Павлодарской области - 96;

в СКО - 108;

в Туркестанской области - 5.

В "красной" зоне: Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

С 13 марта 2020 года по 17 февраля 2022 года в РК зарегистрирован 13 531 летальный случай от КВИ+. 16 февраля от заболевания скончались 12 человек.

Кроме того, 16 февраля зарегистрирован 61 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-), 3 человека скончались.

В Казахстане за сутки 4107 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 244 669 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 17 февраля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 330 732 человека, 2-м компонентом - 8 915 188 человек.

На 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 39 556 человек (38 401 КВИ+ и 1 155 КВИ-), из них: в стационарах находятся 5269 пациентов, на амбулаторном уровне - 34 287.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 289, в состоянии крайней степени тяжести - 121, на аппарате ИВЛ - 92.