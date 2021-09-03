Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса и пневмонии скончались 114 человек

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НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 1 сентября 2021 года в Казахстане подтвержден 798 671 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4880 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 315;

в городе Алматы – 1264;

в городе Шымкенте – 180;

в Акмолинской области – 246;

в Актюбинской области – 302;

в Алматинской области – 282;

в Атырауской области – 198;

в ВКО – 201;

в Жамбылской области – 99;

в ЗКО – 140;

в Карагандинской области – 648;

в Костанайской области – 237;

в Кызылординской области – 133;

в Мангистауской области – 239;

в Павлодарской области – 265;

в СКО – 75;

в Туркестанской области – 56.

В Казахстане за сутки 10 644 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 691 480 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 2 сентября лечение от КВИ продолжают получать 104 835 человека (97 696 КВИ+ и 7139 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 22 388 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 82 447 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1590 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 479 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 226 пациентов.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 1 сентября 2021 года зарегистрировано 9495 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 31 августа от КВИ скончались 93 человека.

31 августа 2021 года зафиксировано 460 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 167 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 70 250, летальных случаев – 4485, выздоровевших – 58 626.





На 1 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 709 478 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 502 652 человек.





Дополнено. В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

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