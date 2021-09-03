Система Orphus

Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса и пневмонии скончались 114 человек

02.09.2021 11530
Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса и пневмонии скончались 114 человек
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 1 сентября 2021 года в Казахстане подтвержден 798 671 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 4880 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 315;
 
в городе Алматы – 1264;
 
в городе Шымкенте – 180;
 
в Акмолинской области – 246;
 
в Актюбинской области – 302;
 
в Алматинской области – 282;
 
в Атырауской области – 198;
 
в ВКО – 201;
 
в Жамбылской области – 99;
 
в ЗКО – 140;
 
в Карагандинской области – 648;
 
в Костанайской области – 237;
 
в Кызылординской области – 133;
 
в Мангистауской области – 239;
 
в Павлодарской области – 265;
 
в СКО – 75;
 
в Туркестанской области – 56.
 
В Казахстане за сутки 10 644 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 691 480 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 2 сентября лечение от КВИ продолжают получать 104 835 человека (97 696 КВИ+ и 7139 КВИ-), из них:
 
- в стационарах находятся 22 388 пациентов;
 
- на амбулаторном уровне – 82 447 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 1590 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 479 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ – 226 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 1 сентября 2021 года зарегистрировано 9495 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 31 августа от КВИ скончались 93 человека. 
 
31 августа 2021 года зафиксировано 460 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 167 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 70 250, летальных случаев – 4485, выздоровевших – 58 626. 

На 1 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 709 478 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 502 652 человек.

Дополнено. В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская области. 
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая