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Сводка эпидситуации в РК: 13,8 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки

19.01.2022, 08:48 26631
Сводка эпидситуации в РК: 13,8 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 13 874 новых случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. На 23.59 18 января 2022 года всего в стране подтверждено 1 085 004 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 13 874 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 4874,
 
в Алматы - 1580,
 
в Шымкенте - 450,
 
в Акмолинской области - 420,
 
в Актюбинской области - 366,
 
в Алматинской области - 329,
 
в Атырауской области - 584,
 
в ВКО - 394,
 
в Жамбылской области - 233,
 
в ЗКО - 440,
 
в Карагандинской области - 2669,
 
в Костанайской области - 291,
 
в Кызылординской области - 236,
 
в Мангистауской области - 233,
 
в Павлодарской области - 515,
 
в СКО - 143,
 
в Туркестанской области - 117.
 
В Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции: за сутки - 2715 человек, всего выздоровевших 976 352, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 97 145 человек (95 555 КВИ+ и 1 590 КВИ-), из них: в стационарах - 7795 пациентов, на амбулаторном уровне - 89 350.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 305 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 80, на аппарате ИВЛ - 52.
 
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 18 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 097 летальных случаев от КВИ+. 17 января от подтвержденного коронавируса скончались 10 человек.
 
17 января 2022 года зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 206 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 928, летальных случаев - 5241, выздоровевших - 78 097.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Туркестанская область.
 
На 18 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 082 930 человек, второым - 8 643 043.
 
На 18 января 2022 года вакциной Pfizer вакцинировано: первым компонентом - 482 873 человек, вторым - 250 158. 

 

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Сводка эпидситуации в РК: продолжается рост заболеваемости коронавирусом

20.01.2022, 08:47 436
Сводка эпидситуации в РК: продолжается рост заболеваемости коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено более 15,8 тысяч случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтверждено 1 100 876 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 15 872 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 5050,
 
в городе Алматы - 2025,
 
в городе Шымкенте - 420,
 
в Акмолинской области -750,
 
в Актюбинской области - 459,
 
в Алматинской области - 432,
 
в Атырауской области - 568,
 
в ВКО - 542,
 
в Жамбылской области - 257,
 
в ЗКО - 376,
 
в Карагандинской области - 2 944,
 
в Костанайской области - 402,
 
в Кызылординской области - 399,
 
в Мангистауской области - 250,
 
в Павлодарской области - 710,
 
в СКО - 155,
 
в Туркестанской области - 133.
 
В Казахстане за сутки 2236 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 978 588 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 20 января лечение от КВИ продолжают получать 110 731 человек (-109 183+ и 1 548 КВИ-), из них в стационарах находится - 8344 пациента, на амбулаторном уровне - 102 387 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 299 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 88 пациентов, на аппарате ИВЛ - 49 пациентов.
 
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 19 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 105 летальных случаев от КВИ+. 18 января 2022 года от КВИ+ скончались 8 человек.
 
18 января 2022 года зафиксированы 124 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 162 человека выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 052, летальных случаев - 5245, выздоровевших - 78 259.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области
 
В "желтой" зоне: Туркестанская область.
 
На 19 января 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 093 484 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 655 408 человек.
 
На 19 января 2022 году I-м компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 508 657 человек, II-м компонентом - 262 263 человек. 
 

МВК разрешила штатный формат обучения в школах

19.01.2022, 21:45 9321
МВК разрешила штатный формат обучения в школах
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что эпидситуация за последнюю неделю ухудшилась в среднем в 5,6 раз, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Высокий рост заболеваемости наблюдается в Карагандинской области в 28 раз, Алматинской - в 11 раз, Атырауской и Акмолинской областях, а также в Алматы - в 9-9,5 раз. 
 
Тугжанов поручил усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан для сдерживания распространения инфекции. 
 
Также Межведомственной комиссией поддержано применение на особых условиях новых лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. 
 
По итогам обсуждения МВК рекомендовано разрешить штатный формат обучения: 
 
  • в дошкольных организациях - по заявлениям родителей (в "красной", "желтой", "зеленой" зонах); 
  • в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;
  • в общеобразовательных школах свыше 600 учащихся - с загруженностью не более 50% от проектной мощности; 
  • в общеобразовательных школах - начальные 1-4 классы (включая 5-6 классы в международных школах); 
  • во внешкольных организациях - индивидуальные занятия, групповые - до 15 человек, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с ограниченными возможностями, взрослых - индивидуальные и групповые занятия до 8 человек; 
  • в колледжах и вузах - в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика - в штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн. 
 
Перевод на дистанционный формат обучения всех обучающихся в организациях среднего образования, колледжах, высших учебных заведениях будет применяться при выявлении нарушений режима карантина. 
 
В завершение совещания Ералы Тугжанов дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматов по обеспечению контроля за соблюдением принимаемых правительством мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
 

В Казахстане могут сократить сроки карантина для заболевших COVID-19

19.01.2022, 09:44 25281
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала вопрос о возможном сокращении карантина для больных коронавирусом в бессимптомной форме и контактных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В мире сейчас идет снижение срока карантина. Пока предварительно в проекте постановления Главного государственного врача мы предусматриваем, что контактные и бессимптомные больные будут находиться на карантине до 10 дней", - сказала Айжан Есмагамбетова. 

 
Она пояснила, что при этом будет дано право провести тестирование на седьмые сутки и при отрицательном результате уже через семь дней завершать карантин и выходить на работу. 
 
Если же тестирование по каким-то причинам не будет проведено, карантин будет сохранен в течение 10 дней. 
 
Как напомнили в Минздраве РК, общеустановленный срок карантина для заболевших КВИ в стране на сегодня составляет 14 дней.

 

Вакцина "Спутник Лайт" поступила на склады "СК-Фармации"

18.01.2022, 19:31 36686
Вакцина "Спутник Лайт" поступила на склады "СК-Фармации"
Фото: sk-pharmacy.kz
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ -17 января 150 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" поступили на склад Единого дистрибьютора ТОО "СК-Фармация", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с текущей эпидситуацией "Карагандинский фармацевтический комплекс" передал вакцину "Спутник Лайт" Министерству здравоохранения РК в качестве гуманитарной помощи на бесплатной основе, сообщает пресс-служба ТОО "СК-Фармация".
 

СК-Фармация" полученную партию вакцины в оперативном порядке направит в регионы страны. Для вакцинации против коронавирусной инфекции казахстанцев препарат будет доступен в ближайшие дни. 

 

Спутник Лайт" - однокомпонентная вакцина, которая используется для ревакцинации.

 
Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России в мае 2021 года. Этот препарат - первый компонент "Спутника V". По данным Российского фонда прямых инвестиций, его эффективность составляет 79,4%. Безопасность вакцины подтверждена реальными данными по вакцинации в ряде стран, в том числе, в  ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, России, Мексике, Сербии, Сан-Марино, Филиппинах, Ливии, Парагвае, Венгрии, Азербайджане и Беларуси. Это также подтверждено более чем 20 публикациями в ведущих международных научных изданиях.
 
В Казахстане для вакцинации населения применяются следующие вакцины: "QazVac", "Спутник V", "Hayat-Vax", "СоronaVac", "Sinopharm", "Comirnaty Pfizer/BioNTech".
 
Ранее сообщалось, что поставка одного млн доз вакцины "Спутника Лайт" ожидается в первом квартале 2022 года. 
 

Министр здравоохранения: в масштабах страны введение локдауна не планируется

18.01.2022, 19:16 37886
Министр здравоохранения: в масштабах страны введение локдауна не планируется
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, планируется ли вводить локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня в масштабах страны введение локдауна не планируется и не предполагается. Дело в том, что все ограничительные меры, которые мы сегодня применяем, направлены на уменьшение нагрузки на систему здравоохранения, чтобы не допустить ее "перегрева", а также на снижение смертности от коронавирусной инфекции и обеспечение доступности населению экстренной помощи", - сказала министр здравоохранения.

 
Она подчеркнула, что в дальнейшем ограничительные меры будут применяться дифференцированно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.
 
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9698 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего по состоянию на 23.59 17 января подтвержден 1 071 130 случаев заболевания. 
 
В Казахстане стремительно распространяется вариант штамма Омикрон. За последний месяц заболеваемость коронавирусом выросла почти в 20 раз.
 

В Казахстане вводят новые ограничения в связи с Омикроном

18.01.2022, 18:54 37461
В Казахстане вводят новые ограничения в связи с Омикроном
Фото: ortcom.kz
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ – Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 ввела дополнительные ограничительные меры в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Обязательно наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за рубежа, независимо от наличия вакцинации. Расширен перечень объектов, деятельность которых разрешена только с "зеленым" статусом по программе Ashyq", - рассказал на брифинге в СЦК заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов. 

 
По его словам, применяется дифференцированный подход к обучению школьников и студентов в зависимости от эпидситуации в регионах. Введены дополнительные ограничения для объектов с массовым скоплением людей.  
 
Министр призвал ни в коем случае не воспринимать Омикрон как обычный грипп. 
 

Особенность штамма в высокой заразности и повышенном риске повторного заражения. Коэффициент распространения 1 к 5. Он размножается в 70 раз быстрее варианта Дельта. Только за последние сутки зарегистрировано 9 700 случаев. Заболеваемость коронавирусом за последний месяц выросла в 20 раз. Такого суточного числа заболеваний не было за весь период пандемии. Вся страна, за исключением Туркестанской области, находится в "красной" зоне", - отметил Тугжанов.


 
Лидерами по уровню заболеваемости являются Нур-Султан, Алматы, Карагандинская и Атырауская области. 
 
По словам Тугжанова, только взаимная ответственность как государственных органов, так и общества сможет прервать цепочку распространения опасного вируса. 
 

Сегодня единственное верное решение - вакцинация и строгое соблюдение санитарных норм", - отметил вице-премьер.

 
Он выразил обеспокоенность тем, что многие заболевшие граждане игнорируют требование самоизоляции и подвергают опасности себя, семью и окружающих, и призвал воздержаться от проведения и посещения массовых мероприятий. 
 

Сейчас не время расслабляться, пик заболеваемости еще впереди. И если мы не хотим повтора плачевных событий пандемийного периода, необходимо неукоснительно выполнять предписания санитарных служб", - резюмировал Тугжанов.


Ранее представители Министерства образования рассказали, что обучение в Казахстане будет частично проводиться в дистанционном формате в связи с эпидемиологической ситуацией. 
 

Казахстан планирует дополнительно закупить для ревакцинации препараты Sinopharm, Pfizer и QazVac

18.01.2022, 11:53 47401
Казахстан планирует дополнительно закупить для ревакцинации препараты Sinopharm, Pfizer и QazVac
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - В настоящее время Министерство здравоохранения Республики Казахстан планирует дополнительно закупить для ревакцинации препараты Sinopharm, Pfizer и QazVac. Об этом на заседании правительства сообщила глава Минздрава Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра, также до конца января будет поставлено 150 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". 
 
Гиният сообщила, что на сегодняшний день по республике охват ревакцинацией подлежащего населения составил 26,8%. В первом полугодии подлежат ревакцинации около 8 млн человек.
 

В настоящее время ревакцинация всех групп населения проводится вакцинами Sinopharm и QazVac. Для лиц старше 60 лет, беременных и медработников используется вакцина Pfizer", - сказала министр. 

 
Гиният также добавила, что на сегодня первым компонентом привито более 9,5 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 79,6%.Вторым компонентом привито более 8,8 млн человек с охватом 75,8% от подлежащего взрослого населения.

 

В Казахстане стремительно распространяется штамм Омикрон

18.01.2022, 09:27 50301
В Казахстане стремительно распространяется штамм Омикрон
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - В Казахстане стремительно распространяется вариант штамма Омикрон. За последний месяц заболеваемость коронавирусом выросла почти в 20 раз, сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Показатели, характеризующие эпидситуацию в стране, также подтверждают распространение варианта Омикрон. Заболеваемость КВИ за последний месяц выросла в 19,6 раза, репродуктивное число выросло в 2,1 раза. Суточный объем тестирования на КВИ увеличился в 3,5 раза и достиг 50 тыс. тестов в сутки", - сообщила министр здравоохранения. 

 
По ее данным, несмотря на рост заболеваемости, летальность за последний месяц снизилась в 2,5 раза.
 
Ажар Гиният проинформировала, что более 60% суточной заболеваемости COVID-19 приходится на три региона. Заболеваемость в Нур-Султане выросла в 32 раза, в Алматы - в восемь раз, в Карагандинской области - в девять раз.
 

Заболеваемость штаммом Омикрон в большей степени протекает в легкой и бессимптомной формах, характеризуется коротким инкубационным периодом, около двух дней, поэтому увеличились показатели заболеваемости. Первые признаки болезни - это проявление простуды как при обычном течении гриппа и острых респираторных заболеваний: повышение температуры, слабость, головная боль, кашель", - сообщила глава Минздрава. 

 
Она отметила, что 80% (70 600 человек) заразившихся находятся на амбулаторном лечении, удельный вес госпитализированных от выявленных случаев составляет 19%, доля тяжелых и крайне тяжелых пациентов - 5%.
 
По ее словам, сегодня вся страна, за исключением Туркестанской области (в "желтой"), находится в "красной" зоне. 
 
Премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается во всех регионах Казахстана. С начала года заболеваемость уже выросла в 21 раз.
 

Мы прогнозировали такой резкий прирост. Главное - во всех регионах нужно держать эпидситуацию под строгим контролем. Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса приняты дополнительные ограничительные меры для регионов, которые должны четко исполняться. Основные меры профилактики - ношение масок, соблюдение социальной дистанции - необходимо строго соблюдать. Люди должны понимать, что чем меньше они соблюдают санитарные требования, тем выше заболеваемость, поэтому надо активизировать работу мониторинговых групп. Нельзя допускать большого скопления людей, заболевших нужно своевременно изолировать, это позволит уменьшить распространение вируса", - сказал глава правительства. 

 
Он поручил Министерству здравоохранения и акиматам развернуть дополнительный коечный фонд на случай увеличения госпитализации больных.
 

Регионам с низким уровнем проводимых ПЦР-тестирований надо нарастить их количество. Особенно недостаточно тестов проводятся в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях. Не произошло улучшения в темпе ревакцинации в столице, Алматы, Шымкенте, Атырауской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской и Мангистауской областях. Значит, этот вопрос акимы не дорабатывают. Поэтому указанным регионам надо ускорить эту работу", - сказал Алихан Смаилов. 


 

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