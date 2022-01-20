Сводка эпидситуации в РК: 13,8 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 874 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 4874,
в Алматы - 1580,
в Шымкенте - 450,
в Акмолинской области - 420,
в Актюбинской области - 366,
в Алматинской области - 329,
в Атырауской области - 584,
в ВКО - 394,
в Жамбылской области - 233,
в ЗКО - 440,
в Карагандинской области - 2669,
в Костанайской области - 291,
в Кызылординской области - 236,
в Мангистауской области - 233,
в Павлодарской области - 515,
в СКО - 143,
в Туркестанской области - 117.
В Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции: за сутки - 2715 человек, всего выздоровевших 976 352, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 97 145 человек (95 555 КВИ+ и 1 590 КВИ-), из них: в стационарах - 7795 пациентов, на амбулаторном уровне - 89 350.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 305 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 80, на аппарате ИВЛ - 52.
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 18 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 097 летальных случаев от КВИ+. 17 января от подтвержденного коронавируса скончались 10 человек.
17 января 2022 года зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 206 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 928, летальных случаев - 5241, выздоровевших - 78 097.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Туркестанская область.
На 18 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 082 930 человек, второым - 8 643 043.
На 18 января 2022 года вакциной Pfizer вакцинировано: первым компонентом - 482 873 человек, вторым - 250 158.