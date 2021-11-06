Сводка эпидситуации в РК: 1421 новый случай заболевания коронавирусом за сутки

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НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 4 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 945 922 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрирован 1421 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 104;
в городе Алматы - 198;
в городе Шымкенте - 23;
в Акмолинской области - 109;
в Актюбинской области - 48;
в Алматинской области - 130;
в Атырауской области - 22;
в ВКО - 88;
в Жамбылской области - 21;
в ЗКО - 47;
в Карагандинской области - 134;
в Костанайской области - 137;
в Кызылординской области - 19;
в Мангистауской области - 4;
в Павлодарской области - 143;
в СКО - 163;
в Туркестанской области - 31.
В Казахстане за сутки 2113 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 896 581 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 5 ноября лечение от КВИ продолжают получать 42 630 человек (37 137 КВИ+ и 5 493 КВИ-), из них: в стационарах находится 7648 пациентов, на амбулаторном лечении - 34 982 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 538 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 155 пациентов;
- на аппарате ИВЛ - 99 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 4 ноября 2021 года зарегистрировано 12 204 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 3 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 23 человека.
3 ноября 2021 года зафиксировано 120 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 170 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 068, летальных случаев - 5059, выздоровевших - 69 516.
5 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 372 506 человек, вторым - 7 620 215 человек.
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.