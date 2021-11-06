Сводка эпидситуации в РК: 1421 новый случай заболевания коронавирусом за сутки

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НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 4 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 945 922 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1421 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 104;

в городе Алматы - 198;

в городе Шымкенте - 23;

в Акмолинской области - 109;

в Актюбинской области - 48;

в Алматинской области - 130;

в Атырауской области - 22;

в ВКО - 88;

в Жамбылской области - 21;

в ЗКО - 47;

в Карагандинской области - 134;

в Костанайской области - 137;

в Кызылординской области - 19;

в Мангистауской области - 4;

в Павлодарской области - 143;

в СКО - 163;

в Туркестанской области - 31.

В Казахстане за сутки 2113 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 896 581 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 5 ноября лечение от КВИ продолжают получать 42 630 человек (37 137 КВИ+ и 5 493 КВИ-), из них: в стационарах находится 7648 пациентов, на амбулаторном лечении - 34 982 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 538 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 155 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 99 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 4 ноября 2021 года зарегистрировано 12 204 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 3 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 23 человека.

3 ноября 2021 года зафиксировано 120 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 170 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 068, летальных случаев - 5059, выздоровевших - 69 516.

5 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 372 506 человек, вторым - 7 620 215 человек.

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.