Сводка эпидситуации в РК: 1607 заболевших коронавирусной инфекцией

НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 29 октября 2021 года в Казахстане подтвержден 937 691 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1607 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, из них:
в городе Нур-Султане - 137;
в городе Алматы - 227;
в городе Шымкенте - 44;
в Акмолинской области - 133;
в Актюбинской области - 35;
в Алматинской области - 103;
в Атырауской области - 22;
в Восточно-Казахстанской области - 90;
в Жамбылской области - 25;
в Западно-Казахстанской области - 54;
в Карагандинской области - 120;
в Костанайской области - 134;
в Кызылординской области - 39;
в Мангистауской области - 10;
в Павлодарской области - 221;
в Северо-Казахстанской области - 172;
в Туркестанской области - 41.
В Казахстане за сутки 2698 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело от COVID-19 883 822 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 30 октября лечение от КВИ продолжают получать 47 562 человека (41 790 КВИ+ и 5772 КВИ-), из них в стационарах находится 8 243 пациента, на амбулаторном уровне – 39 319 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 567 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 160 пациентов, на аппарате ИВЛ - 112 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 28 октября 2021 года зарегистрировано 12 079 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 29 октября от КВИ+ скончались 26 человек.
28 октября 2021 года зафиксировано 135 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 8 летальных исходов, 190 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79490, летальных случаев - 5033, выздоровевших - 68 685.
По данным Минздрава, на 30 октября в Казахстане первым компонентом провакцинировано 8 276 713 человек, два компонента получили 7 473 451 человек.
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.