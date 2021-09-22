Сводка эпидситуации в РК: 2093 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки

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НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 20 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 864 955 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2093 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 190;

в городе Алматы – 415;

в городе Шымкент – 43;

в Акмолинской области – 147;

в Актюбинской области – 58;

в Алматинской области – 254;

в Атырауской области – 29;

в ВКО – 128;

в Жамбылской области – 55;

в ЗКО – 39;

в Карагандинской области – 304;

в Костанайской области – 107;

в Кызылординской области – 32;

в Мангистауской области – 8;

в Павлодарской области – 183;

в СКО – 76;

в Туркестанской области – 25.

В Казахстане за сутки 3509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 793 903 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19

На 21 сентября лечение от КВИ продолжают получать 68 803 человека (60 242 КВИ+ и 8561 КВИ-), из них:

- в стационарах находится 12 381 пациент;

- на амбулаторном уровне – 56 422 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 987 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 261 пациент;

- на аппарате ИВЛ – 143 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 20 сентября 2021 года зарегистрировано 10 810 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 19 сентября от КВИ скончались 47 человек.

19 июля 2021 года зафиксировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов и 31 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 74 110, летальных случаев – 4751, выздоровевших – 60 798.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская области.

На 20 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 334 870 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 201 253 человек.

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