Сводка эпидситуации в РК: 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

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НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 303 536 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 18;

в городе Алматы - 66;

в городе Шымкенте - 4;

в Акмолинской области - 7;

в Актюбинской области - 3;

в Алматинской области - 11;

в Атырауской области - 0;

в ВКО - 10;

в Жамбылской области - 5;

в ЗКО - 5;

в Карагандинской области - 6;

в Костанайской области - 31;

в Кызылординской области - 0;

в Мангистауской области - 2;

в Павлодарской области - 12;

в СКО - 37;

в Туркестанской области - 3.

В Казахстане за сутки 1884 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 275 617 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 5 марта лечение от КВИ продолжают получать 15 412 человек (14 293 КВИ+ и 1 119 КВИ-), из них: в стационарах находится 1679 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 733.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 124 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 49, на аппарате ИВЛ - 40.

С 13 марта 2020 года по 4 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 626 летальных случаев от КВИ+. 3 марта 2022 года от КВИ+ скончались трое человек.

4 марта 2022 года зафиксировано 30 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зафиксировано, 28 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 277, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81 814.

На 4 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 402 411 человек, вторым - 9 025 145.