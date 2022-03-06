Сводка эпидситуации в РК: 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

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НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 303 536 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 18;
в городе Алматы - 66;
в городе Шымкенте - 4;
в Акмолинской области - 7;
в Актюбинской области - 3;
в Алматинской области - 11;
в Атырауской области - 0;
в ВКО - 10;
в Жамбылской области - 5;
в ЗКО - 5;
в Карагандинской области - 6;
в Костанайской области - 31;
в Кызылординской области - 0;
в Мангистауской области - 2;
в Павлодарской области - 12;
в СКО - 37;
в Туркестанской области - 3.
В Казахстане за сутки 1884 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 275 617 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
На 5 марта лечение от КВИ продолжают получать 15 412 человек (14 293 КВИ+ и 1 119 КВИ-), из них: в стационарах находится 1679 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 733.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 124 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 49, на аппарате ИВЛ - 40.
С 13 марта 2020 года по 4 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 626 летальных случаев от КВИ+. 3 марта 2022 года от КВИ+ скончались трое человек.
4 марта 2022 года зафиксировано 30 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зафиксировано, 28 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 277, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81 814.
На 4 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 402 411 человек, вторым - 9 025 145.