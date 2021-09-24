Сводка эпидситуации в РК: 2693 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 22 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 870 059 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 191;

в городе Алматы – 549;

в городе Шымкент – 125;

в Акмолинской области – 143;

в Актюбинской области – 133;

в Алматинской области – 256;

в Атырауской области – 69;

в ВКО – 135;

в Жамбылской области – 55;

в ЗКО – 99;

в Карагандинской области – 431;

в Костанайской области – 105;

в Кызылординской области – 56;

в Мангистауской области – 38;

в Павлодарской области – 192;

в СКО – 79;

в Туркестанской области – 37.

В Казахстане за сутки 3 905 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 801 673 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 23 сентября лечение от КВИ продолжают получать 66 215 человек (57 473 КВИ+ и 8742 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 11 653 пациента;

- на амбулаторном уровне – 54 562 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 962 пациента,

- в состоянии крайней степени тяжести – 239 пациентов,

- на аппарате ИВЛ – 131 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 22 сентября 2021 года зарегистрировано 10 913 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 21 сентября от КВИ+ скончались 53 человека.





21 сентября 2021 года зафиксировано 247 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 162 человека выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 74 674, летальных случаев – 4769, выздоровевших – 61 163.

На 22 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 408 957 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 289 238 человек.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства