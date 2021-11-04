Сводка эпидситуации в РК: 26 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии

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НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 2 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 943 105 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 140;

в городе Алматы - 166;

в городе Шымкенте - 35;

в Акмолинской области - 105;

в Актюбинской области - 18;

в Алматинской области - 91;

в Атырауской области - 20;

в ВКО - 75;

в Жамбылской области - 11;

в ЗКО - 49;

в Карагандинской области - 145;

в Костанайской области - 114;

в Кызылординской области - 24;

в Мангистауской области - 5;

в Павлодарской области - 156;

в СКО - 145;

в Туркестанской области - 13.

В Казахстане за сутки 2589 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 892 147 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 3 ноября лечение от КВИ продолжают получать 44 412 человек (38 806 КВИ+ и 5 606 КВИ-), из них: в стационарах находятся 7982 пациента, на амбулаторном лечении - 36 430 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 528 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 164 пациента;

- на аппарате ИВЛ - 109 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 2 ноября 2021 года зарегистрировано 12 152 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 1 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 19 человек.

1 ноября 2021 года зафиксировано 180 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов, 242 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79 839, летальных случаев - 5049, выздоровевших - 69 184.

3 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 338 340 человек, вторым компонентом - 7 559 996 человек.

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.



