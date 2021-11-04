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Сводка эпидситуации в РК: 26 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии

03.11.2021, 08:43 28621
Сводка эпидситуации в РК: 26 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 2 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 943 105 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 140;
 
в городе Алматы - 166;
 
в городе Шымкенте - 35;
 
в Акмолинской области - 105;
 
в Актюбинской области - 18;
 
в Алматинской области - 91;
 
в Атырауской области - 20;
 
в ВКО - 75;
 
в Жамбылской области - 11;
 
в ЗКО - 49;
 
в Карагандинской области - 145;
 
в Костанайской области - 114;
 
в Кызылординской области - 24;
 
в Мангистауской области - 5;
 
в Павлодарской области - 156;
 
в СКО - 145;
 
в Туркестанской области - 13.
 
В Казахстане за сутки 2589 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 892 147 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 3 ноября лечение от КВИ продолжают получать 44 412 человек (38 806 КВИ+ и 5 606 КВИ-), из них: в стационарах находятся 7982 пациента, на амбулаторном лечении - 36 430 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 528 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 164 пациента;
 
- на аппарате ИВЛ - 109 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 2 ноября 2021 года зарегистрировано 12 152 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 1 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 19 человек. 
 
1 ноября 2021 года зафиксировано 180 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов, 242 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79 839, летальных случаев - 5049, выздоровевших - 69 184.
 
3 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 338 340 человек, вторым компонентом - 7 559 996 человек.
 
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.

 

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Сводка эпидситуации в РК: 37 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

04.11.2021, 08:20 1972
Сводка эпидситуации в РК: 37 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 3 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 944 501 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1396 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 110;
 
в городе Алматы - 211;
 
в городе Шымкенте - 46;
 
в Акмолинской области - 121;
 
в Актюбинской области - 25;
 
в Алматинской области - 89;
 
в Атырауской области - 19;
 
в ВКО - 82;
 
в Жамбылской области - 18;
 
в ЗКО - 52;
 
в Карагандинской области - 129;
 
в Костанайской области - 132;
 
в Кызылординской области - 37;
 
в Мангистауской области - 5;
 
в Павлодарской области - 142;
 
в СКО - 154;
 
в Туркестанской области - 24.
 
В Казахстане 2321 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 894 468 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 4 ноября лечение от КВИ продолжают получать 43 397 человек (37 852 КВИ+ и 5 545 КВИ-), из них: в стационарах находится 7710 пациентов, на амбулаторном уровне - 35 687 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 520 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 162 пациента;
 
- на аппарате ИВЛ - 102 пациента.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 3 ноября 2021 года зарегистрировано 12 181 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 2 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 29 человек. 
 
2 ноября 2021 года зафиксировано 109 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 8 летальных исходов и 162 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79 948, летальных случаев - 5057, выздоровевших - 69 346.
 
На 4 ноября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 355 168 человек, 2-м компонентом провакцинировано 7 588 601 человек.
 
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.
 

Германия переживает "пандемию непривитых"

03.11.2021, 19:01 43930
БЕРЛИН. 3 НОЯБРЯ - Как заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Германии Йенс Шпан, пандемия в стране не закончена, страна переживает четвертую волну, которая в наибольшей степени затрагивает непривитых граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава немецкого Минздрава сообщил, что пандемия не только все еще продолжается - четвертая волна продвигается в полную мощь, сообщает РИА Новости.
 

Поэтому это по-прежнему требует бдительности, в том числе государственных мер безопасности, но также и бдительности каждого человека. Мы переживаем пандемию непривитых, и она масштабна. Заболеваемость растет, растет и число летальных исходов, а также пациентов в палатах интенсивной терапии", - заявил он.

 
Министр отметил, что в регионах с низким уровнем вакцинации особенно отмечается высокий уровень заполнения мест в палатах интенсивной терапии. По его словам, власти видят три приоритета - сохранение ряда ограничительных мер, таких как ношение масок в определенных местах и соблюдение дистанции, тестирование посетителей домов престарелых, а также "много-много бустерных прививок".
 
Шпан ранее инициировал отмену в ФРГ режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации. В этой связи он выразил сожаление, что это было воспринято обществом как преодоление пандемии.
 

То, что мои заявления были неверно понятны, значит, что я выражался недостаточно четко. Говорю это самокритично. Потому это не так - пандемия совсем не закончилась", - заявил Шпан.

 

В Алматы готовятся к возможному всплеску заболеваемости коронавирусом

03.11.2021, 17:48 50869
В Алматы готовятся к возможному всплеску заболеваемости коронавирусом
Фото: primeminister.kz
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Алматы состоялось выездное заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основные вопросы касались борьбы с COVID-19 и развития системы здравоохранения, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

Главным направлением работы в настоящее время остаются мероприятия по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. На сегодня эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе стабильная, город в "желтой" зоне. Снижение заболеваемости обусловлено ростом охвата вакцинацией населения с формированием коллективного иммунитета на уровне 55% (первым компонентом привиты 996 486 человек, 2 компонентом - более 930 тыс.). Сейчас акимат города работает над дальнейшим увеличением темпов вакцинации. На сегодня функционируют 137 прививочных пунктов в медицинских организациях, школах, в объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Вместе с тем в пунктах вакцинации строго контролируется соблюдение режима холодовой цепи, которая влияет на эффективность вакцины. Одновременно проводится подготовка к приему вакцины Pfizer: подготовлены места для установки морозильных камер, отработаны алгоритмы логистики, хранения вакцины, определены на каждом из этапов ответственные лица, проводится обучение медицинского персонала. В городе продолжается усиленный контроль соблюдения ограничительных мер по недопущению распространения инфекции", - сообщил замакима Алматы Ержан Бабакумаров.

 
Сейчас в городе функционируют 40 мониторинговых групп, с начала года проверено свыше 44 тыс. объектов, выявлено 4297 объектов с нарушениями карантинных мер, в суд переданы материалы в отношении 78 злостных нарушителей карантина. 
 
На особом контроле - безопасность и недопущение заражения в школах города. Привиты 100% учителей. Реализуется программа "Здоровые школы" с активным внедрением современных технологий Ashyq, благодаря чему отмечается снижение заболеваемости среди учащихся школ. 
 
Вместе с тем, учитывая прогноз заболеваемости до конца года, а также на фоне роста заражения в ряде других стран, проведены подготовительные работы по готовности койко-мест, обеспечению необходимого запаса лекарственных препаратов и медицинских изделий из 68 наименований продукции до мая 2022 года. 
 
Проводится мониторинг ежедневного объема реализации и остатков в 375 аптеках по каждому из наиболее востребованных видов препаратов, а также на складах города. 
 
Заслушав доклады, Ералы Тугжанов отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе стабильная: с 24 октября мегаполис находится в "желтой" зоне, за последние 2 недели заболеваемость снизилась в 1,5 раза, смертность - в 1,6 раза. Он также поручил руководству акимата города увеличить охват вакцинацией от COVID-19 и сезонного гриппа. 
 
Тугжанов также обратил внимание ректоров вузов на необходимость усиления работы по вакцинации студентов. На сегодняшний день в городе привиты 57% студентов. 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы с 1 ноября ослаблены карантинные ограничения
 

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