Сводка эпидситуации в РК: 31 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки

НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 12 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 955 366 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1220 новых случаев коронавирусной инфекции, из них:
в городе Нур-Султане - 103;
в городе Алматы - 149;
в городе Шымкенте - 31;
в Акмолинской области - 88;
в Актюбинской области - 22;
в Алматинской области - 66;
в Атырауской области - 27;
в ВКО - 88;
в Жамбылской области - 14;
в ЗКО - 36;
в Карагандинской области - 110;
в Костанайской области - 118;
в Кызылординской области - 31;
в Мангистауской области - 13;
в Павлодарской области - 134;
в СКО - 169;
в Туркестанской области - 21.
На 13 ноября лечение от КВИ продолжают получать 35 407 человек (30 353 КВИ+ и 5054 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 6609 пациентов;
- на амбулаторном уровне - 28 798 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 514 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 127 пациентов;
- на аппарате ИВЛ - 89 пациентов.
За сутки в Казахстане 2365 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 912 611 человек от COVID-19.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 12 ноября 2021 года зарегистрировано 12 402 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 11 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 25 человек.
11 ноября 2021 года зафиксированы 102 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 007 летальных случаев - 5090.
На 13 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 8 521 371 человек, вторым компонентом - 7 800 190 человек.
В "красной" зоне находятся Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская область.
В "зеленой" - Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.