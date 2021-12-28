Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 342 новых случая заболевания COVID-19

НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 26 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 986 199 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 342 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 65,
в городе Алматы - 41,
в городе Шымкенте - 3,
в Акмолинской области - 48,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 10,
в Атырауской области - 3,
в ВКО - 12,
в Жамбылской области - 2,
в ЗКО - 8,
в Карагандинской области - 51,
в Костанайской области - 17,
в Кызылординской области - 2,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 44,
в СКО - 35,
в Туркестанской области - 1.
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 26 декабря 2021 года зарегистрировано 12 977 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на КВИ. 25 декабря три человека скончались от КВИ+.
24 декабря 2021 года зафиксировано девять случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 16 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 016, летальных случаев - 5213, выздоровевших - 76 717.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.