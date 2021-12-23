Сводка эпидситуации в РК: 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки зарегистрировано 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 65,
в городе Алматы - 35,
в городе Шымкенте - 8,
в Акмолинской области - 42,
в Актюбинской области - 4,
в Алматинской области - 13,
в Атырауской области - 7,
в ВКО - 22,
в Жамбылской области - 1,
в ЗКО - 10,
в Карагандинской области - 49,
в Костанайской области - 36,
в Кызылординской области - 6,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 47,
в СКО - 69,
в Туркестанской области - 1.
В Казахстане за сутки 801 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 954 772 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 22 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 852 человека (16 365 КВИ+ и 2 487 КВИ-), из них: в стационарах - 3207 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 645.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 273 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 72, на аппарате ИВЛ - 61.
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 21 декабря 2021 года в РК зарегистрировано 12 942 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом. 20 декабря 2021 года от КВИ+ скончались шесть человек.
20 декабря 2021 года зафиксировано 86 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 143 человека выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 732, летальных случаев - 5203, выздоровевших - 76 042.
В "желтой" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
На 21 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 915 421 человек, вторым - 8 400 554.
На 21 декабря 2021 году первой дозой вакциной Pfizer вакцинировано: подростки - 187 315, беременные женщины - 13 760, кормящие женщины - 34 026. Второй дозой: подростки - 52 566, беременные женщины - 3802, кормящие женщины - 9646.