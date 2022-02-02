Сводка эпидситуации в РК: 5466 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

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НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5466 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в республике подтверждено 1 238 954 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 5466 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 421,
в Алматы - 1037,
в Шымкенте - 40,
в Акмолинской области - 691,
в Актюбинской области - 195,
в Алматинской области - 232,
в Атырауской области - 48,
в ВКО - 183,
в Жамбылской области - 58,
в ЗКО - 115,
в Карагандинской области - 729,
в Костанайской области - 453,
в Кызылординской области - 20,
в Мангистауской области - 66,
в Павлодарской области - 803,
в СКО - 358,
в Туркестанской области - 17.
В Казахстане за сутки 15 816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране - 1 085 679, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 1 февраля лечение от КВИ продолжают получать 141 347 человек (140 015 КВИ+ и 1 332 КВИ-), из них: в стационарах - 10 551, на амбулаторном уровне - 130 796.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 423, в состоянии крайней степени тяжести - 165, на аппарате ИВЛ - 90.
С 13 марта 2020 года по 31 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 260 летальных случаев от КВИ+. 30 января скончались 18 человек.
30 января 2022 года зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 23 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших - 86 339, летальных случаев - 5268, выздоровевших - 79 739.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Кызылординская область.
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
На 31 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 194 581 человек, вторым - 8 766 652.