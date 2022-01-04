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Сводка эпидситуации в РК: Алматы лидирует в антирейтинге

03.01.2022, 10:24 11736
Сводка эпидситуации в РК: Алматы лидирует в антирейтинге
НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Всего в стране подтверждено 989 143 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 373 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
  • в городе Нур-Султан - 70, 
  • в городе Алматы - 74, 
  • в городе Шымкент - 17, 
  • в Акмолинской области - 42,
  • в Актюбинской области - 5, 
  • в Алматинской области - 6,
  • в Атырауской области - 12, 
  • в ВКО - 6, 
  • в Жамбылской области - 5, 
  • в ЗКО - 2, 
  • в Карагандинской области - 47, 
  • в Костанайской области - 7, 
  • в Кызылординской области - 4, 
  • в Мангистауской области - 3, 
  • в Павлодарской области - 33, 
  • в СКО - 33, 
  • в Туркестанской области - 7.
 
В Казахстане за сутки 282 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 961 495 человек от COVID-19.
 
На 2 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 998 094 человека, вторым компонентом - 8 527 236 человек.
 
На 2 января вакциной Pfizer провакцинировано:
 
Первым компонентом - 354 427 человек, вторым компонентом - 147 381 человек. Из них первой дозой:
 
  • Подростки - 285 178, 
  • Беременные женщины - 20 091, 
  • Кормящие женщины - 49 136. 
 
Второй дозой: 
 
  • Подростки - 119 270, 
  • Беременные женщины - 7 868, 
  • Кормящие женщины - 20 237.
 
На 3 января лечение от КВИ продолжают получать 16 544 человека (14 623 КВИ + и 1 921 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находится 2 152 пациента,
  • на амбулаторном уровне - 14 392 пациента. 
 
Из заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 194 пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 68 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 января красная зона пуста. В желтой зоне остается только Нур-Султан. В зеленой зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область. 
 

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Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлен 481 случай COVID-19 и коронавирусной пневмонии

02.01.2022, 10:19 28671
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлен 481 случай COVID-19 и коронавирусной пневмонии
НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 457 случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За минувшие сутки в Нур-Султане зарегистрировано 84 случая коронавируса, в Алматы - 87, в Шымкенте - 35, в Акмолинской области - 40, в Актюбинской области - 5, в Алматинской области - 19, в Атырауской области - 10, в Восточно-Казахстанской области - 14, в Жамбылской области - 6, в Западно-Казахстанской области - 3, в Карагандинской области - 49, в Костанайской области - 24, в Кызылординской области - 3, в Мангистауской - 2, в Павлодарской области - 31, в Северо-Казахстанской области - 37, в Туркестанской - 8.
 
Всего с начала пандемии в Казахстане было подтверждено 988 770 случаев COVID-19. С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 961 213 человек, из них 440 - за последние сутки.
 
По информации Минздрава, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 13 020 человек, из них пятеро - за последние сутки.
 
За сутки выявлено 24 случая заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР (КВИ-), умерших нет. Всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 84 229 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5 216 человек.
 
По состоянию на 2 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 16 468 заболевших, из них 14 537 - с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 1 931 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 2 101 пациент, на амбулаторном лечении - 14 367.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- (с положительным и отрицательным ПЦР-тестом соответственно) в тяжелом состоянии находятся 196 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 69, на аппарате ИВЛ - 45.
 

В Японии ученые работают над вакциной от коронавируса с пожизненным иммунитетом

01.01.2022, 19:19 38326
ТОКИО. 1 ЯНВАРЯ - Группа японских ученых из Токийского института медицинских наук разрабатывает вакцину от коронавируса, способную защищать организм человека на протяжении всей жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Группа ученых во главе с профессором Митинори Кохарой взяли за основу вакцину против оспы, разработанную в 18 веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Идея состоит в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. По мнению разработчиков, такой подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от коронавируса, сообщает The Japan Times.
 
Эксперименты на мышах с использованием рекомбинантного вируса осповакцины, кодирующего ген птичьего гриппа, показали высокие уровни антител, которые сохранялись более 20 месяцев. При этом все вакцинированные мыши, которых спустя 20 месяцев заразили птичьим гриппом, смогли выжить. 
 
Японский производитель лекарств Nobelpharma, по предварительным данным, собирается провести первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары в первой половине 2023 года. Если эффективность и безопасность вакцины будут подтверждены, сразу же после этого начнется заключительная фаза клинических испытаний, а вывести препарат на рынок при наличии должного финансирования проекта получится не ранее 2024 года.
 
Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал вакцинировать от COVID-19 70% населения Земли к 1 июля 2022 года.
 

Израиль одним из первых получил таблетки от КВИ

01.01.2022, 14:22 44031
ТЕЛЬ-АВИВ. 1 ЯНВАРЯ - Израиль, одной из первых стран в мире, получил первую партию лекарства от COVID-19 - паксловид (Paxlovid) компании Pfizer, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Это первый лекарственный препарат от заболевания в таблетках для борьбы с наиболее тяжелыми симптомами коронавируса, сообщает euronews.com.
 
Его можно принимать дома, в отличие от других разрешенных препаратов, требующих внутривенного введения или инъекций.
 
Сообщается, что первая партия состоит из 20 тысяч доз - примерно такое же количество пациентов с КВИ находят в израильских больницах.
 
23 декабря Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало препарат "МИР 19", предназначенный для лечения коронавируса SARS-CoV-2, который универсален против всех известных вариантов, включая штамм Омикрон.
 

Сводка эпидситуации в РК: почти все регионы находятся в "зеленой" зоне

01.01.2022, 09:47 48556
Сводка эпидситуации в РК: почти все регионы находятся в "зеленой" зоне
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - По состоянию на 23.59 31 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 988 313 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 447 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией из них: 
 
  • в городе Нур-Султан - 85,
  • в городе Алматы - 73, 
  • в городе Шымкент - 18, 
  • в Акмолинской области - 37, 
  • в Актюбинской области - 2, 
  • в Алматинской области - 14, 
  • в Атырауской области - 10, 
  • в ВКО - 19, 
  • в Жамбылской области - 8, 
  • в ЗКО - 6, 
  • в Карагандинской области - 50, 
  • в Костанайской области - 36, 
  • в Кызылординской области - 2, 
  • в Мангистауской области - 4, 
  • в Павлодарской области - 36,
  • в СКО - 42, 
  • в Туркестанской области - 5. 
 
В Казахстане 562 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 960 773 человек от COVID-19.
 
На 31 декабря в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 990 965 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 521 029 человек.
 
На 31 декабря вакциной Pfizer провакцинировано:
 
Первым компонентом - 348 906 человек, вторым компонентом - 143 054 человек. Из них первой дозой:
 
  • Подростки - 280 784, 
  • Беременные женщины - 19 841, 
  • Кормящие женщины - 48 261.
 
Второй дозой: 
 
  • Подростки - 115 872, 
  • Беременные женщины - 7 630, 
  • Кормящие женщины - 19 547.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 января 2022 года в "красной" зоне нет ни одного региона. 
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область. МВК по нераспространению COVID-19
 

В Акмолинской области смягчают карантин

31.12.2021, 21:05 54326
В Акмолинской области смягчают карантин
КОКШЕТАУ. 31 ДЕКАБРЯ - Вышло постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области о смягчении карантинных мер, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу разрешается:
 
проведение поминок, при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек;
 
проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 20%; деятельность объектов культуры (репетиции) до 50 человек, кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, при заполняемости не более 30%;
 
деятельность банкетных залов (для поминок и обслуживания посетителей по типу ресторанов, кафе) при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, с режимом работы с 9.00 до 02.00; деятельность бильярдных с режимом работы с 07.00 до 00.00 при заполняемости не более 30%; деятельность компьютерных клубов с режимом работы с 07.00 до 00.00 при заполняемости не более 30%;
 
деятельность боулинг клубов с режимом работы с 07.00 до 00.00 при заполняемоеги не более 30%;
 
деятельность детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы и батуты в закрытых помещениях), при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.
 
Возобновляется движение междугородних/межобластных, регулярных автобусов (микроавтобусов).
 
Разрешается движение пригородных пассажирских поездов/электричек, пассажирских поездов без общих вагонов. Также разрешаются спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах).
 
Разрешается деятельность фуд-кортов при торгово - развлекательных центрах и торговых домах (только на доставку, с ограничением режима работы с 10.00 до 18.00).
 
Также разрешена работа:
 
объектов общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков при условии заполняемости до 50%, но не более 50 мест, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. с возможным массовым скоплением людей;
 
деятельность салонов красоты, парикмахерских, услуг маникюра и педикюра, объектов оказывающих косметологические услуги, при наличии Акта соответствия санитарным нормам при соблюдении заполняемости посетителями из расчета возможности соблюдения социальной дистанции в клиентском зале.
 
Разрешается деятельность фитнес-центров, йога-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров, по предварительной записи, с режимом работы с 07.00 до 00.00.
 
Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
 
Ранее главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление "О внедрении проекта Ashyq".
 
Напомним, казахстанцев с 5 января ждут новые ограничения в связи с распространением Омикрон-штамма.
 

Главный санврач РК подписал новое постановление

31.12.2021, 18:54 56091
Главный санврач РК подписал новое постановление
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление "О внедрении проекта Ashyq", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главный санитарный врач постановил продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на объектах:
 
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
 
2) спа-центры;
 
3) бани, сауны, бассейны;
 
4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
 
5) боулинг-клубы;
 
6) кинотеатры;
 
7) театры и филармонии;
 
8) объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы. Исключение составляют стрит-фуды;
 
9) объекты общественного питания по типу столовых;
 
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
 
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
 
12) бильярдные клубы;
 
13) концертные залы;
 
14) добровольные участники;
 
15) караоке;
 
16) выставки;
 
17) океанариум;
 
18) марафоны;
 
19) спортивные мероприятия со зрителями;
 
20) аэропорты;
 
21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
 
22) детские развлекательные центры (крытые);
 
23) цирки;
 
24) отели, гостиницы;
 
25) центры обслуживания населения;
 
26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
 
27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
 
28) торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров;
 
29) детские оздоровительные центры (для работников (персонала);
 
30) букмекерские конторы;
 
31) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
 
32) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей);
 
33) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
 
34) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
 
35) религиозные объекты;
 
36) игровые клубы (казино);
 
37) международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос";
 
38) ночные клубы;
 
39) банки, отделения АО "Казпочта".
 
Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в "темно-красной" зоне не менее трех дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной". Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной" зоны.
 
Согласно документу, объекты, участвующие в проекте Ashyq, в будние и выходные дни будут работать:
 
в регионах, находящихся в "красной" и "темно-красной" зонах, - до 00:00, "Лидерам проекта Ashyq" - до 02:00;
 
в регионах, находящихся в "желтой" зоне, - до 01:00, "Лидерам проекта Ashyq" - до 03:00;
 
в регионах, находящихся в "зеленой" зоне, - до 03:00, "Лидерам проекта Ashyq" - до 05:00.
 
В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия "зеленого" безопасного статуса у сотрудников и посетителей.
 
Постановление вступает в силу с 00:00 5 января 2022 года.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
 
Напомним, в Казахстане с 5 января 2022 года вступят в силу новые ограничения деятельности отдельных объектов, вводимые в рамках дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции Covid-19.
 
По состоянию на 23.59 30 декабря в Казахстане подтверждено 987 866 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 

Казахстанцев с 5 января ждут новые ограничения в связи с распространением Омикрон-штамма

31.12.2021, 13:59 59261
Казахстанцев с 5 января ждут новые ограничения в связи с распространением Омикрон-штамма
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - В Казахстане с 5 января 2022 года вступят в силу новые ограничения деятельности отдельных объектов, вводимые в рамках дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции Covid-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает МВК по нераспространению Covid-19, в будние и выходные дни вход в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные), торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров), караоке разрешается только при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинации или ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей, без ограничения по режиму работы.
 
Меры приняты с учетом скорости распространения и передачи штамма Омикрон, который на сегодняшний день выявлен уже в 110 странах мира, тогда как на 30 ноября их было всего 10. 
 

Система здравоохранения ряда стран испытывает перегрузку связанную с быстрым распространением варианта Омикрон. В этой связи, принимаемые меры направлены на сохранение стабильности эпидемиологической ситуации, снижение риска увеличения числа заболеваний, профилактику недопущения введения более жестких ограничительных мер. Следует помнить, что заразность данного варианта коронавируса в 5 раз выше, чем варианта Дельта, отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, новый штамм распространится по всему миру в течение нескольких месяцев", - подчеркнули в МВК. 

 
Напомним, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал вакцинировать от COVID-19 70% населения Земли к 1 июля 2022 года. По его словам, в 2021 году от коронавируса скончалось в два раза больше людей, чем в 2020-м. 
 
 

Сводка эпидситуации в РК: более 13 тыс. человек скончались от коронавируса с начала пандемии

31.12.2021, 08:42 57441
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 30 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 987 866 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 110,
 
в городе Алматы - 75,
 
в городе Шымкенте - 19,
 
в Акмолинской области - 36,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 21,
 
в Атырауской области - 10,
 
в ВКО - 20,
 
в Жамбылской области - 6,
 
в ЗКО - 6,
 
в Карагандинской области - 53,
 
в Костанайской области - 39,
 
в Кызылординской области - 4,
 
в Мангистауской области - 3,
 
в Павлодарской области - 39,
 
в СКО - 34,
 
в Туркестанской области - 5.
 
В Казахстане за сутки 576 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 960 211 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 610 человек (14 643 КВИ+ и 1 967 КВИ-), из них: в стационарах - 2264 пациента, на амбулаторном уровне - 14 346.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 213 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 71, на аппарате ИВЛ - 44.
 
По данным Минздрава РК, с 13 марта 2020 года по 30 декабря 2021 года в РК зарегистрировано 13 012 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на КВИ. 29 декабря от КВИ+ скончались семь человек.

29 декабря 2021 года зафиксированы 42 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 64 человека выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 171, летальных случаев - 5215, выздоровевших - 76 989.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская,Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.
 
На 30 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 986 163 человека, вторым - 8 515 110.
 
На 30 декабря 2021 году первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 275 853, беременные женщины - 19 572, кормящие женщины - 47 647. Второй дозой: подростки - 112 529, беременные женщины - 7 436, кормящие женщины - 19 043.
 

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