Сводка эпидситуации в РК: Алматы лидирует в антирейтинге

НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Всего в стране подтверждено 989 143 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 373 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в городе Нур-Султан - 70,
- в городе Алматы - 74,
- в городе Шымкент - 17,
- в Акмолинской области - 42,
- в Актюбинской области - 5,
- в Алматинской области - 6,
- в Атырауской области - 12,
- в ВКО - 6,
- в Жамбылской области - 5,
- в ЗКО - 2,
- в Карагандинской области - 47,
- в Костанайской области - 7,
- в Кызылординской области - 4,
- в Мангистауской области - 3,
- в Павлодарской области - 33,
- в СКО - 33,
- в Туркестанской области - 7.
В Казахстане за сутки 282 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 961 495 человек от COVID-19.
На 2 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 998 094 человека, вторым компонентом - 8 527 236 человек.
На 2 января вакциной Pfizer провакцинировано:
Первым компонентом - 354 427 человек, вторым компонентом - 147 381 человек. Из них первой дозой:
- Подростки - 285 178,
- Беременные женщины - 20 091,
- Кормящие женщины - 49 136.
Второй дозой:
- Подростки - 119 270,
- Беременные женщины - 7 868,
- Кормящие женщины - 20 237.
На 3 января лечение от КВИ продолжают получать 16 544 человека (14 623 КВИ + и 1 921 КВИ-), из них:
- в стационарах находится 2 152 пациента,
- на амбулаторном уровне - 14 392 пациента.
Из заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 194 пациента,
- в состоянии крайней степени тяжести - 68 пациентов,
- на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 января красная зона пуста. В желтой зоне остается только Нур-Султан. В зеленой зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область.