Сводка эпидситуации в РК: Алматы перешел в "зеленую" зону по темпам распространения COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 302 550 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 14;
в городе Алматы - 94;
в городе Шымкенте - 3;
в Акмолинской области -7;
в Актюбинской области - 1;
в Алматинской области - 11;
в Атырауской области - 6;
в ВКО - 12;
в Жамбылской области - 4;
в ЗКО - 2;
в Карагандинской области - 14;
в Костанайской области - 18;
в Кызылординской области - 2;
в Мангистауской области - 0;
в Павлодарской области - 19;
в СКО - 21;
в Туркестанской области - 0.
В "желтой" зоне: Северо-Казахстанская область.
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
В Казахстане за сутки 1627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 269 129, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 28 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 385 399 человек, вторым - 8 991 492.
На 1 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 891 человек (19 815 КВИ+ и 1 076 КВИ-), из них: в стационарах находится 2391 пациент, на амбулаторном уровне - 18 500.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 193, в состоянии крайней степени тяжести - 55, на аппарате ИВЛ - 45 пациентов.
28 февраля 2022 года зафиксирован один случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 15 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 120, летальных случаев - 5341, выздоровевших - 81 703.
C 13 марта 2020 года по 28 февраля в РК зарегистрировано 13 606 летальных случаев от КВИ+, 27 февраля 2022 года скончались 10 человек.