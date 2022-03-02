Сводка эпидситуации в РК: Алматы перешел в "зеленую" зону по темпам распространения COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 302 550 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 14;

в городе Алматы - 94;

в городе Шымкенте - 3;

в Акмолинской области -7;

в Актюбинской области - 1;

в Алматинской области - 11;

в Атырауской области - 6;

в ВКО - 12;

в Жамбылской области - 4;

в ЗКО - 2;

в Карагандинской области - 14;

в Костанайской области - 18;

в Кызылординской области - 2;

в Мангистауской области - 0;

в Павлодарской области - 19;

в СКО - 21;

в Туркестанской области - 0.

В "желтой" зоне: Северо-Казахстанская область.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.

В Казахстане за сутки 1627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 269 129, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 28 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 385 399 человек, вторым - 8 991 492.

На 1 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 891 человек (19 815 КВИ+ и 1 076 КВИ-), из них: в стационарах находится 2391 пациент, на амбулаторном уровне - 18 500.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 193, в состоянии крайней степени тяжести - 55, на аппарате ИВЛ - 45 пациентов.

28 февраля 2022 года зафиксирован один случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 15 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 120, летальных случаев - 5341, выздоровевших - 81 703.





C 13 марта 2020 года по 28 февраля в РК зарегистрировано 13 606 летальных случаев от КВИ+, 27 февраля 2022 года скончались 10 человек.