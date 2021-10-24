Система Orphus

Сводка эпидситуации в РК: Алматы продолжает лидировать в антирейтинге

23.10.2021, 09:14 129844
Сводка эпидситуации в РК: Алматы продолжает лидировать в антирейтинге
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 926 534 случая коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1732 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
  • в городе Нур-Султане - 172; 
  • в городе Алматы - 234; 
  • в городе Шымкенте - 44; 
  • в Акмолинской области - 148; 
  • в Актюбинской области - 42; 
  • в Алматинской области - 105;
  • в Атырауской области - 29; 
  • в ВКО - 110; 
  • в Жамбылской области - 33; 
  • в ЗКО - 51; 
  • в Карагандинской области - 161; 
  • в Костанайской области - 131; 
  • в Кызылординской области - 40;
  • в Мангистауской области - 9;
  • в Павлодарской области - 225;
  • в СКО - 165; 
  • в Туркестанской области - 33. 
 
В Казахстане 1979 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 869 940 человек от COVID-19.
 
На 23 октября лечение от КВИ продолжает получать 50 869 человек (44 687 КВИ + и 6182 КВИ-), из них:
 
в стационарах находятся 8750 пациентов;
 
на амбулаторном уровне - 42 119 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
 
в тяжелом состоянии - 631 пациент;
 
в состоянии крайней степени тяжести - 162 пациента;
 
на аппарате ИВЛ - 107 пациентов.

На 21 октября зафиксировано 136 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 202 человека выздоровели.
 

Комментарии

новости по теме

В Актюбинской области ослабили карантинные меры

24.10.2021, 15:41 13258
В Актюбинской области ослабили карантинные меры
Фото: wiki-turizm.ru
АКТОБЕ. 24 ОКТЯБРЯ - В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе и переходом Актюбинской области в зону низкого уровня риска заражаемости коронавирусом в регионе ослабили карантин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Было принято новое постановление исполняющего обязанности главного санитарного врача №44 от 24 октября. Согласно документу, введены послабления для тех, кто участвует или не участвует в проекте Ashyq. Если объект не участвует в проекте Ashyq действуют одни ограничения и послабления.
 
Разрешается работа парикмахерских, салонов красоты, саун, бань, спорткомплексов при соблюдении требований постановления главного государственного санитарного врача РК №38 от 2 сентября 2021 года. В прежнем режиме станут работать музеи, библиотеки. 
 
Однако медцентры, стоматологические кабинеты будут работать по предварительной записи. Разрешается работа общественного транспорта с максимальным выходом на линии в часы пик, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, с соблюдением требований постановления главного государственного санитарного врача РК №38 от 2 сентября 2021 года.
 
Разрешается работа междугородних и межобластных регулярных автобусов. Также разрешается работа банков, ЦОНов, отделений "Казпочты". Вновь разрешается работа крытых и открытых рынков при соблюдении санитарных требований. Однако объекты общественного питания по типу рестораны и кафе, столовые все еще не могут проводить свадьбы и банкеты, им разрешается только доставка и вынос еды в штатном режиме. Разрешается работа банкетных залов только для проведения поминок, детских развлекательных центров при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, с соблюдением требований постановления от 2 сентября.
 
Запрещена работа караоке, ночных и игровых клубов, букмекерских, лотерейных клубов. Запрещено проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе на дому и проведение выставок.
 
В то же время для участников проекта Ashyq действуют большие послабления. К примеру, разрешается работа кафе и ресторанов при заполняемости до 50%, но не более 70 мест, фудкортов - при заполняемости не более 30% мест, но не более 50 мест, банкетных залов - не более 50%, бильярдных, компьютерных, боулинг клубов - при заполняемости не более 50%, детских развлекательных центров - не более 70 человек при площади более 10 квадратных метров и т.д.
 
Для тех же участников проекта Ashyq при наличии зеленого статуса посетителей разрешается прием большего количества клиентов. Рестораны и кафе могут принять гостей при заполняемости не более 50%, но не более 100 мест, можно проводить конференции, форумы при заполняемости не более 50%, но не более 100 мест и т.д.
 

Сводка эпидситуации в Казахстане: за сутки выявлено более 1,6 тыс. случаев COVID-19

24.10.2021, 09:13 37720
Сводка эпидситуации в Казахстане: за сутки выявлено более 1,6 тыс. случаев COVID-19
Фото: Edward Jenner: Pexels
НУР-СУЛТАН. 24 ОКТЯБРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1677 случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19, за минувшие сутки в разрезе регионов случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано:
 
в Алматы - 227;
 
в Павлодарской области - 234;
 
в Нур-Султане - 165;
 
в Карагандинской области - 153;
 
в Северо-Казахстанская область - 146;
 
в Акмолинской области - 136;
 
в Костанайской области - 133;
 
в Алматинской области - 131;
 
в Восточно-Казахстанской области - 70;
 
в Западно-Казахстанской области - 49;
 
в Шымкенте - 48;
 
в Актюбинской области - 44;
 
в Туркестанской области - 35;
 
в Атырауской области - 34;
 
в Кызылординской области - 30;
 
в Жамбылской области - 29;
 
в Мангистауской области - 13.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 928 211 случаев COVID-19.
 
В Казахстане 1863 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране выздоровело 871 803 человека с начала пандемии.
 
На 24 октября лечение продолжают получать 50 683 человек, из них:
 
в стационарах - 8741 пациент;
 
на амбулаторном уровне - 41 942 пациента.
 
Из числа заболевших:
 
в тяжелом состоянии - 633 пациента;
 
в состоянии крайней степени тяжести - 172 пациента;
 
на аппарате ИВЛ - 112 пациента.
 
На 24 октября в Казахстане 1 компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привиты 8 159 043 человека, вторым - 7 318 597 человек.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 октября, в красной зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
 
В желтой зоне: Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В зеленой зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

Минздрав Казахстана не представил 24 октября данные о заболеваемости коронавирусной пневмонией (КВИ-), а также о количестве случаев смерти пациентов с COVID-19 и КВИ-.

В связи с профилактическими работами на серверах МЗ данные на 24 октября по заболеваемости КВИ- и по летальности КВИ- и КВИ+ будут предоставлены 25 октября", - говорится в сообщении.

 

В Казахстане создали вакцину против COVID-19 для кошек

22.10.2021, 18:22 180199
В Казахстане создали вакцину против COVID-19 для кошек
Фото: best-army.ru
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Вакцину против COVID-19 для кошек презентовали накануне в Нур-Султане в рамках выставки Kazagro/Kazfarm-2021, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Презентовали нашу новую субъединичную вакцину против COVID-19 для кошек NARUVAX-C19 (pets). Создание этой ветеринарной вакцины было обусловлено тем, что вирус SARS-CoV-2, пришедший в человеческую популяцию из дикой фауны, способен преодолевать межвидовой барьер и расширять круг своих хозяев. Некоторые наши домашние питомцы, в частности кошки, к сожалению, также подвержены этой инфекции и потенциально могут внести свой вклад в мутацию этого коварного вируса. В мире некоторые фармгиганты также создают COVID-19 вакцины для животных", - сообщил на свой странице в Фейсбуке директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете Кайсар Табынов.

 
По его словам, вакцина NARUVAX-C19 (pets) в режиме двукратной иммунизации была полностью безопасна для кошек и обеспечивала защиту от вируса SARS-COV-2. 
 

Она также индуцировала образование высоких титров, нейтрализующих антитела против Дельта-варианта вируса COVID-19. Очень надеемся, что с помощью этой вакцины нам удастся защитить и животный мир от инфекции COVID-19. Очень отрадно, что наше профильное Министерство сельского хозяйства РК нас полностью поддерживает в этом стремлении", - написал Табынов.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов