Сводка эпидситуации в РК: Алматы продолжает лидировать в антирейтинге

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НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 926 534 случая коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1732 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в городе Нур-Султане - 172;
- в городе Алматы - 234;
- в городе Шымкенте - 44;
- в Акмолинской области - 148;
- в Актюбинской области - 42;
- в Алматинской области - 105;
- в Атырауской области - 29;
- в ВКО - 110;
- в Жамбылской области - 33;
- в ЗКО - 51;
- в Карагандинской области - 161;
- в Костанайской области - 131;
- в Кызылординской области - 40;
- в Мангистауской области - 9;
- в Павлодарской области - 225;
- в СКО - 165;
- в Туркестанской области - 33.
В Казахстане 1979 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 869 940 человек от COVID-19.
На 23 октября лечение от КВИ продолжает получать 50 869 человек (44 687 КВИ + и 6182 КВИ-), из них:
в стационарах находятся 8750 пациентов;
на амбулаторном уровне - 42 119 пациентов.
Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 631 пациент;
в состоянии крайней степени тяжести - 162 пациента;
на аппарате ИВЛ - 107 пациентов.
На 21 октября зафиксировано 136 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 202 человека выздоровели.