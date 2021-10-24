Сводка эпидситуации в РК: Алматы продолжает лидировать в антирейтинге

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АКТОБЕ. 24 ОКТЯБРЯ - В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе и переходом Актюбинской области в зону низкого уровня риска заражаемости коронавирусом в регионе ослабили карантин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Было принято новое постановление исполняющего обязанности главного санитарного врача №44 от 24 октября. Согласно документу, введены послабления для тех, кто участвует или не участвует в проекте Ashyq. Если объект не участвует в проекте Ashyq действуют одни ограничения и послабления.

Разрешается работа парикмахерских, салонов красоты, саун, бань, спорткомплексов при соблюдении требований постановления главного государственного санитарного врача РК №38 от 2 сентября 2021 года. В прежнем режиме станут работать музеи, библиотеки.

Однако медцентры, стоматологические кабинеты будут работать по предварительной записи. Разрешается работа общественного транспорта с максимальным выходом на линии в часы пик, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, с соблюдением требований постановления главного государственного санитарного врача РК №38 от 2 сентября 2021 года.

Разрешается работа междугородних и межобластных регулярных автобусов. Также разрешается работа банков, ЦОНов, отделений "Казпочты". Вновь разрешается работа крытых и открытых рынков при соблюдении санитарных требований. Однако объекты общественного питания по типу рестораны и кафе, столовые все еще не могут проводить свадьбы и банкеты, им разрешается только доставка и вынос еды в штатном режиме. Разрешается работа банкетных залов только для проведения поминок, детских развлекательных центров при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, с соблюдением требований постановления от 2 сентября.

Запрещена работа караоке, ночных и игровых клубов, букмекерских, лотерейных клубов. Запрещено проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе на дому и проведение выставок.

В то же время для участников проекта Ashyq действуют большие послабления. К примеру, разрешается работа кафе и ресторанов при заполняемости до 50%, но не более 70 мест, фудкортов - при заполняемости не более 30% мест, но не более 50 мест, банкетных залов - не более 50%, бильярдных, компьютерных, боулинг клубов - при заполняемости не более 50%, детских развлекательных центров - не более 70 человек при площади более 10 квадратных метров и т.д.

Для тех же участников проекта Ashyq при наличии зеленого статуса посетителей разрешается прием большего количества клиентов. Рестораны и кафе могут принять гостей при заполняемости не более 50%, но не более 100 мест, можно проводить конференции, форумы при заполняемости не более 50%, но не более 100 мест и т.д.