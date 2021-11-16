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Сводка эпидситуации в РК: два региона находятся в "красной" зоне по темпам распространения COVID-19

15.11.2021, 08:41 83026
Сводка эпидситуации в РК: два региона находятся в "красной" зоне по темпам распространения COVID-19
Фото: ks-region69.com
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Согласно данным матрицы эпидемиологической ситуации, два региона Казахстана продолжают находиться в "красной" зоне по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В "красной" зоне: Павлодарская и Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
По состоянию на 23.59 14 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 957 537 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 112; 
 
в городе Алматы - 143; 
 
в городе Шымкенте - 4;  
 
в Акмолинской области - 79;  
 
в Актюбинской области - 15;  
 
в Алматинской области - 52;  
 
в Атырауской области - 16; 
 
в ВКО - 55; 
 
в Жамбылской области - 9;  
 
в ЗКО - 17;  
 
в Карагандинской области - 112;  
 
в Костанайской области - 113;  
 
в Кызылординской области - 18;  
 
в Мангистауской области - 13;  
 
в Павлодарской области - 125;  
 
в СКО - 141; 
 
в Туркестанской области - 14. 
 
В Казахстане 1271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране выздоровело 915 369 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 15 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 675 человек (-29 734+ и 4941 КВИ-), из них: в стационарах - 6925 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 750 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: 
 
- в тяжелом состоянии - 520 пациентов;  
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 120 пациентов;  
 
- на аппарате ИВЛ - 104 пациента. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 14 ноября 2021 года зарегистрировано 12 434 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 13 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 15 человек. 
 
13 ноября 2021 года зафиксировано 43 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, 88 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 182, летальных случаев - 5097, выздоровевших - 71 144.
 
На 15 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 539 432 человека, вторым - 7 817 732.
 

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Казахстан признал паспорта вакцинации еще нескольких стран

16.11.2021, 09:31 9802
Казахстан признал паспорта вакцинации еще нескольких стран
Фото: BBC
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Казахстан признал паспорта вакцинации еще нескольких стран. Соответствующее постановление подписала и.о. главного государственного санврача РК Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, на территории РК призаются действительными паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентине, Венгрии, Грузии, Иране, Иордании, Кыргызстане, Республике Мальдивы, Монголии, Армении, Беларуси, Молдове, Перу, Сан-Марино, Сербии, Тунисе, Индии, Филиппинах, Таиланде, Турции и Эстонии. 
 
 
Также новым постановлением утверждены сроки ревакцинации населения от коронавируса.
 
Определить контингенты населения (группы риска), подлежащие ревакцинации против КВИ:
 
1) медицинские работники;
 
2) педагоги;
 
3) сотрудники силовых структур;
 
4) персонал и контингент медико-социальных учреждений;
 
5) лица старше 60 лет;
 
6) лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ (лица находящиеся на иммунносупресивной терапии (активное иммуносупрессивное лечение солидной опухоли или гематологической злокачественности, включая лейкемию, лимфому и миелому, или в течение 12 месяцев после прекращения такого лечения), гемодиализе, реципиенты трансплантата, тяжелый первичный иммунодефицит, инфицированные ВИЧ);
 
7) лица самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.
 
Ревакцинация против КВИ проводится типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.
 
Ревакцинация против КВИ проводится с соблюдением следующих интервалов:
 
1) после введения векторных вакцин - через 9 месяцев;
 
2) после введения инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин - через 6 месяцев.
 
Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ.
 

Разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке

16.11.2021, 09:19 13933
Разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке
Фото: sharij.net
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - В Казахстане разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины против COVID-19 "Комирнати" (Pfizer) на коммерческом рынке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно поручениям МВК по нераспространению КВИ, на территории РК разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины против COVID-19 "Комирнати" (Pfizer) на коммерческом рынке для вакцинации населения республики по желанию на платной основе", - сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства.

 
По его словам, вакцинация препаратом Pfizer начата в семи регионах республики (Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Туркестанская области, города Алматы, Нур-Султан и Шымкент). На сегодняшний день вакцинировано 1313 детей, 247 беременных и кормящих женщин.
 

Анализ заболеваемости показал, что основная доля заболевших и больных с тяжелым течением КВИ приходится на невакцинированное население", - отметил министр.

 
Так, удельный вес заболевших невакцинированных к числу зарегистрированных больных КВИ с 1 февраля составляет почти 95%. Тогда как вакцинированных граждан заболело всего 5%.
 
Среди больных на искусственной вентиляции легких 96% приходится на невакцинированных.
 
Напомним, на 16 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 558 198 человек, вторым - 7 840 876 человек. 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

16.11.2021, 08:51 16579
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 15 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 958 468 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане – 110, 
 
в городе Алматы – 114, 
 
в городе Шымкенте – 18, 
 
в Акмолинской области – 67, 
 
в Актюбинской области – 14, 
 
в Алматинской области – 72, 
 
в Атырауской области – 19, 
 
в ВКО – 42, 
 
в Жамбылской области – 9, 
 
в ЗКО – 7, 
 
в Карагандинской области – 105, 
 
в Костанайской области – 79, 
 
в Кызылординской области – 7, 
 
в Мангистауской области – 3, 
 
в Павлодарской области – 120, 
 
в СКО – 129, 
 
в Туркестанской области – 16. 
 
В Казахстане 1503 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране выздоровело 916 872 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 16 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 068 человек (–29 146+ и 4 922 КВИ-), из них: в стационарах – 6778, на амбулаторном уровне – 27 290 пациентов 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: 
 
  • в тяжелом состоянии – 505 пациентов, 
  • в состоянии крайней степени тяжести – 128 пациентов, 
  • на аппарате ИВЛ – 88 пациентов. 
 
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области. 
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области. 
 
На 16 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 558 198 человек, вторым - 7 840 876 человек.
 
Вакцинация подростков 12-17 лет, беременных и кормящих: по информации на 15 ноября 2021 года, препаратом "Комирнати" (Pfizer) первым компонентом привито 1560 человек.
 

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