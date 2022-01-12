Сводка эпидситуации в РК: Казахстан перешел в "красную" зону по темпам распространения COVID-19

НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - По состоянию на 23.59 10 января в РК подтверждено 999 654 случая коронавируса с положительным ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 216 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 1 494,

в городе Алматы - 80,

в городе Шымкенте - 141,

в Акмолинской области -27,

в Актюбинской области - 34,

в Алматинской области - 29,

в Атырауской области - 97,

в ВКО - 24,

в Жамбылской области - 46,

в ЗКО - 24,

в Карагандинской области - 51,

в Костанайской области - 3,

в Кызылординской области - 37,

в Мангистауской области - 28,

в Павлодарской области - 39,

в СКО - 25,

в Туркестанской области - 37.

В Казахстане 547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 964 713 человек, сообщает МВК по нераспространению коронавируса.

На 11 января лечение от КВИ продолжают получать 23 725 человек (-21 884+ и 1 841 КВИ-), из них в стационарах - 3 139 пациент, на амбулаторном уровне - 20 586.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 188 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 67;

- на аппарате ИВЛ - 47.

По информации Министерства здравоохранения РК, от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии умерли 13 057 человек, из них двое за последние сутки.

9 января 2022 года зафиксировано 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 334, летальных случаев - 5229.

На 10 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 018 784 человека, вторым - 8 556 465 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 января 2022 года, в "красной" зоне Нур-Султан и Шымкент; в "желтой" - Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области. Остальные регионы в "зеленой".