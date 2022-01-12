Сводка эпидситуации в РК: Казахстан перешел в "красную" зону по темпам распространения COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 216 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 1 494,
в городе Алматы - 80,
в городе Шымкенте - 141,
в Акмолинской области -27,
в Актюбинской области - 34,
в Алматинской области - 29,
в Атырауской области - 97,
в ВКО - 24,
в Жамбылской области - 46,
в ЗКО - 24,
в Карагандинской области - 51,
в Костанайской области - 3,
в Кызылординской области - 37,
в Мангистауской области - 28,
в Павлодарской области - 39,
в СКО - 25,
в Туркестанской области - 37.
В Казахстане 547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 964 713 человек, сообщает МВК по нераспространению коронавируса.
На 11 января лечение от КВИ продолжают получать 23 725 человек (-21 884+ и 1 841 КВИ-), из них в стационарах - 3 139 пациент, на амбулаторном уровне - 20 586.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 188 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 67;
- на аппарате ИВЛ - 47.
По информации Министерства здравоохранения РК, от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии умерли 13 057 человек, из них двое за последние сутки.
9 января 2022 года зафиксировано 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 334, летальных случаев - 5229.
На 10 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 018 784 человека, вторым - 8 556 465 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 января 2022 года, в "красной" зоне Нур-Султан и Шымкент; в "желтой" - Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области. Остальные регионы в "зеленой".