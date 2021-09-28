Сводка эпидситуации: в Казахстане количество умерших от коронавируса превысило 11 тыс. человек

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 26 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 878 990 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1878 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 186;

в городе Алматы – 485;

в городе Шымкент – 41;

в Акмолинской области – 96;

в Актюбинской области – 62;

в Алматинской области – 162;

в Атырауской области – 53;

в ВКО – 95;

в Жамбылской области – 53;

в ЗКО – 36;

в Карагандинской области – 184;

в Костанайской области – 104;

в Кызылординской области – 26;

в Мангистауской области – 10;

в Павлодарской области – 164;

в СКО – 71;

в Туркестанской области – 50.

В Казахстане за сутки 2202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 812 883 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 27 сентября лечение от КВИ продолжают получать 63 845 человек (55 042 КВИ+ и 8803 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 11 543 пациента;

- на амбулаторном уровне – 52 302 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 895 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 222 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 142 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 26 сентября 2021 года зарегистрировано 11 065 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 25 сентября от КВИ+ скончались 30 человек.

25 сентября 2021 года зафиксировано 32 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 111 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 75 305, летальных случаев – 4800, выздоровевших – 61 702.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.

На 26 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 524 609 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 408 099 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства