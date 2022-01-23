Сводка эпидситуации в РК: количество заболевших COVID-19 за сутки снизилось более чем на тысячу человек

НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано более 15 тыс. новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтвержден 1 132 329 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 15 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 4214,
в Алматы - 2179,
в Шымкенте - 435,
в Акмолинской области - 1017,
в Актюбинской области - 593,
в Алматинской области - 562,
в Атырауской области - 553,
в ВКО - 459,
в Жамбылской области - 296,
в ЗКО - 521,
в Карагандинской области - 2104,
в Костанайской области - 434,
в Кызылординской области -286,
в Мангистауской области - 256,
в Павлодарской области - 916,
в СКО - 197,
в Туркестанской области -147.
В Казахстане за сутки 3907 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровевших 984 751, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 22 января лечение от КВИ продолжают получать 135 963 человек (134 456 КВИ+ и 1507 КВИ-), из них: в стационарах - 9241, на амбулаторном уровне - 126 722. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 405 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 104, на аппарате ИВЛ - 57.
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 21 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 122 летальных случая КВИ+. 20 января от подтвержденного ПЦР-тестом коронавируса скончались 13 человек.
21 января 2022 года зафиксировано 146 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 176 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 355, летальных случаев - 5248, выздоровевших - 78 600.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне Туркестанская область.
На 21 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 115 755 человек, вторым - 8 678 827.