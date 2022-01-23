Сводка эпидситуации в РК: количество заболевших COVID-19 за сутки снизилось более чем на тысячу человек

НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано более 15 тыс. новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтвержден 1 132 329 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 4214,

в Алматы - 2179,

в Шымкенте - 435,

в Акмолинской области - 1017,

в Актюбинской области - 593,

в Алматинской области - 562,

в Атырауской области - 553,

в ВКО - 459,

в Жамбылской области - 296,

в ЗКО - 521,

в Карагандинской области - 2104,

в Костанайской области - 434,

в Кызылординской области -286,

в Мангистауской области - 256,

в Павлодарской области - 916,

в СКО - 197,

в Туркестанской области -147.

В Казахстане за сутки 3907 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровевших 984 751, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 22 января лечение от КВИ продолжают получать 135 963 человек (134 456 КВИ+ и 1507 КВИ-), из них: в стационарах - 9241, на амбулаторном уровне - 126 722. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 405 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 104, на аппарате ИВЛ - 57.

По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 21 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 122 летальных случая КВИ+. 20 января от подтвержденного ПЦР-тестом коронавируса скончались 13 человек.

21 января 2022 года зафиксировано 146 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 176 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 355, летальных случаев - 5248, выздоровевших - 78 600.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне Туркестанская область.

На 21 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 115 755 человек, вторым - 8 678 827.