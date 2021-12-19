Сводка эпидситуации в РК: менее 500 новых случаев КВИ за сутки

НУР-СУЛТАН. 18 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 17 декабря в Казахстане подтверждено 982 475 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 494 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в городе Нур-Султане - 88,
- в городе Алматы - 29,
- в городе Шымкенте - 8,
- в Акмолинской области - 63,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 8,
- в Атырауской области - 3,
- в ВКО - 19,
- в Жамбылской области - 4,
- в ЗКО - 6,
- в Карагандинской области - 93,
- в Костанайской области - 35,
- в Кызылординской области - 4,
- в Мангистауской области - 2,
- в Павлодарской области - 59,
- в СКО - 72,
- в Туркестанской области - 1.
В Казахстане за сутки 628 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 952 314 человека.
На 17 декабря в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 892 680 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 351 485 человек.
На 17 декабря вакциной "Pfizer" провакцинировано первым компонентом - 205 911 человек, вторым компонентом - 34 293 человека. Из них первой дозой:
подростки - 163 438,
беременные женщины - 12 344,
кормящие женщины - 30 114.
Второй дозой:
подростки - 25 926,
беременные женщины - 2474,
кормящие женщины - 5891.
На 18 декабря лечение от КВИ продолжает получать 19 821 человек (17 244 КВИ + и 2577 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 3390 пациентов,
- на амбулаторном уровне - 16 431 пациент.
Из заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 296 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести - 72 пациента,
- на аппарате ИВЛ - 57 пациентов.
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 декабря "красная" зона пуста.
В "желтой" зоне находятся Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.