Сводка эпидситуации в РК: наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Алматы и Карагандинской области

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НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 25 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 761 249 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6358 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султан – 601;
в городе Алматы – 1605;
в городе Шымкенте – 260;
в Акмолинской области – 263;
в Актюбинской области – 420;
в Алматинской области – 376;
в Атырауской области – 316;
в ВКО – 211;
в Жамбылской области – 193;
в ЗКО – 161;
в Карагандинской области – 821;
в Костанайской области – 265;
в Кызылординской области – 151;
в Мангистауской области – 190;
в Павлодарской области – 338;
в СКО – 110;
в Туркестанской области – 77.
В Казахстане за сутки 9748 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 641 249 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 26 августа лечение от КВИ продолжают получать 117 566 человек (111 242 КВИ+ и 6 324 КВИ-), из них:
- в стационарах находится – 27 244 пациента,
- на амбулаторном уровне – 90 322 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1 857 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 516 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 208 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 25 августа 2021 года зарегистрировано 8758 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 24 августа от КВИ скончался 115 человек.
24 августа 2021 года зафиксировано 377 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 26 летальных исходов и 144 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 68 675, летальных случаев - 4315, выздоровевших - 58 036.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
25 августа 2021 году в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 466 823 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 152 752 человек.
Как сообщалось ранее, МВК приняла решение ослабить карантин. В частности, с 28 августа текущего года разрешена деятельность в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте "Ashyq" до 24.00, лидеров проекта "Ashyq" - до 02.00 при условии наличия "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей. То есть доступ на эти объекты будет только у вакцинированных или при наличии ПЦР-теста с отрицательным результатом не менее 7 дней, подтвержденного через приложение "Ashyq". В субботу будет разрешена работа общественного транспорта. С 30 августа текущего года в будние дни будет продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте "Ashyq", с 22.00 до 24.00, лидеров проекта "Ashyq" - с 24.00 до 02.00. При этом с учетом эпидемиологической ситуации ослабление карантинных мер в Алматы планируется ввести в выходные дни с 4 сентября, в будние дни - с 6 сентября.
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