Сводка эпидситуации в РК: Нур-Султан вышел из "красной" зоны по COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 25 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 931 137 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1353 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 116;

в городе Алматы - 239;

в городе Шымкенте - 25;

в Акмолинской области - 126;

в Актюбинской области - 30;

в Алматинской области - 119;

в Атырауской области - 10;

в ВКО - 58;

в Жамбылской области - 23;

в ЗКО - 12;

в Карагандинской области - 139;

в Костанайской области - 83;

в Кызылординской области - 11;

в Мангистауской области - 2;

в Павлодарской области - 213;

в СКО - 135;

в Туркестанской области - 12.

В Казахстане за сутки 1668 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 874 647 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 190 303 человек, вторым компонентом - 7 360 501 человек.

На 26 октября лечение от КВИ продолжают получать 50 548 человек (44 515 КВИ+ и 6 033 КВИ-), из них: в стационарах находятся 8860 пациентов, на амбулаторном лечении - 41 688 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 612 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 157 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 102 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 25 октября 2021 года зарегистрировано 11 975 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 24 октября от КВИ+ скончались 24 человека.

24 октября 2021 года зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 36 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 78 781, летальных случаев - 5016, выздоровевших - 67 732.

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.