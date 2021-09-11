Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса и пневмонии скончались 97 человек

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НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 9 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 832 248 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4024 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 320;

в городе Алматы – 931;

в городе Шымкенте – 160;

в Акмолинской области – 203;

в Актюбинской области – 300;

в Алматинской области – 290;

в Атырауской области – 130;

в ВКО – 167;

в Жамбылской области – 75;

в ЗКО – 98;

в Карагандинской области – 581;

в Костанайской области – 176;

в Кызылординской области – 79;

в Мангистауской области – 183;

в Павлодарской области – 220;

в СКО – 72;

в Туркестанской области – 39.

В Казахстане за сутки 6169 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 747 978 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 10 сентября лечение от КВИ продолжают получать 82 162 человека (74 116 КВИ+ и 8 046 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 17 245 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 64 917 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1310 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 373 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 208 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 9 сентября 2021 года зарегистрировано 10 154 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 8 сентября от КВИ скончались 78 человек.

8 сентября 2021 года зафиксировано 275 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 19 летальных исходов и 133 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 72 223, летальных случаев – 4630, выздоровевших – 59 547.





На 9 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 010 302 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 834 656 человек.

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