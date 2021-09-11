Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса и пневмонии скончались 97 человек

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НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 9 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 832 248 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4024 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 320;
в городе Алматы – 931;
в городе Шымкенте – 160;
в Акмолинской области – 203;
в Актюбинской области – 300;
в Алматинской области – 290;
в Атырауской области – 130;
в ВКО – 167;
в Жамбылской области – 75;
в ЗКО – 98;
в Карагандинской области – 581;
в Костанайской области – 176;
в Кызылординской области – 79;
в Мангистауской области – 183;
в Павлодарской области – 220;
в СКО – 72;
в Туркестанской области – 39.
В Казахстане за сутки 6169 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 747 978 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 10 сентября лечение от КВИ продолжают получать 82 162 человека (74 116 КВИ+ и 8 046 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 17 245 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 64 917 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1310 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 373 пациента;
- на аппарате ИВЛ – 208 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 9 сентября 2021 года зарегистрировано 10 154 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 8 сентября от КВИ скончались 78 человек.
8 сентября 2021 года зафиксировано 275 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 19 летальных исходов и 133 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 72 223, летальных случаев – 4630, выздоровевших – 59 547.
На 9 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 010 302 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 834 656 человек.
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