Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса и пневмонии скончались 70 человек

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НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 12 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 842 587 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3088 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 325;

в городе Алматы – 719;

в городе Шымкенте – 95;

в Акмолинской области – 194;

в Актюбинской области – 140;

в Алматинской области – 218;

в Атырауской области – 86;

в ВКО – 158;

в Жамбылской области – 58;

в ЗКО – 69;

в Карагандинской области – 379;

в Костанайской области – 159;

в Кызылординской области – 51;

в Мангистауской области – 123;

в Павлодарской области – 204;

в СКО – 73;

в Туркестанской области – 37.

В Казахстане за сутки 3959 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 762 049 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 13 сентября лечение от КВИ продолжают получать 78 512 человека (70 184 КВИ+ и 8 328 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 16 345 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 62 167 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1276 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 340 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 196 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 12 сентября 2021 года зарегистрировано 10 354 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 11 сентября от КВИ скончались 57 человек.

11 сентября 2021 года зафиксированы 54 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 18 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 72 796, летальных случаев – 4677, выздоровевших – 59 791.

На 12 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 087 994 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 906 080 человек.





Дополнено. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 сентября 2021 года, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области; в «желтой» зоне - Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области, в «зеленой» зоне - Туркестанская область.

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