Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса и пневмонии скончались 70 человек

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НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 16 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 854 742 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3081 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 338;
в городе Алматы – 651;
в городе Шымкенте – 102;
в Акмолинской области – 170;
в Актюбинской области – 224;
в Алматинской области – 252;
в Атырауской области – 98;
в ВКО – 114;
в Жамбылской области – 71;
в ЗКО – 103;
в Карагандинской области – 392;
в Костанайской области – 140;
в Кызылординской области – 64;
в Мангистауской области – 40;
в Павлодарской области – 198;
в СКО – 72;
в Туркестанской области – 52.
В Казахстане за сутки 4763 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 779 869 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 17 сентября лечение от КВИ продолжают получать 72 789 человек (64 262 КВИ+ и 8527 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 13 610 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 59 179 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1064 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 317 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 192 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 16 сентября 2021 года зарегистрировано 10 611 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 15 сентября от КВИ скончались 62 человека.
14 сентября 2021 года зафиксировано 236 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 8 летальных исходов и 187 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 73 599, летальных случаев – 4714, выздоровевших – 60 358.
На 16 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 228 047 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 059 729 человек.
Дополнено. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 сентября 2021 года в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области. В "желтой" - Шымкент, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области. В "зеленой" - Туркестанская область.
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