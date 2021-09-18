Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса и пневмонии скончались 70 человек

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 16 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 854 742 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3081 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 338;

в городе Алматы – 651;

в городе Шымкенте – 102;

в Акмолинской области – 170;

в Актюбинской области – 224;

в Алматинской области – 252;

в Атырауской области – 98;

в ВКО – 114;

в Жамбылской области – 71;

в ЗКО – 103;

в Карагандинской области – 392;

в Костанайской области – 140;

в Кызылординской области – 64;

в Мангистауской области – 40;

в Павлодарской области – 198;

в СКО – 72;

в Туркестанской области – 52.

В Казахстане за сутки 4763 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 779 869 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 17 сентября лечение от КВИ продолжают получать 72 789 человек (64 262 КВИ+ и 8527 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 13 610 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 59 179 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1064 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 317 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 192 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 16 сентября 2021 года зарегистрировано 10 611 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 15 сентября от КВИ скончались 62 человека.

14 сентября 2021 года зафиксировано 236 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 8 летальных исходов и 187 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 73 599, летальных случаев – 4714, выздоровевших – 60 358.

На 16 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 228 047 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 059 729 человек.

Дополнено. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 сентября 2021 года в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области. В "желтой" - Шымкент, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области. В "зеленой" - Туркестанская область.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства