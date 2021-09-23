Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса и пневмонии скончались 59 человек

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НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 21 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 867 366 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2411 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 187;
в городе Алматы – 498;
в городе Шымкент – 99;
в Акмолинской области – 148;
в Актюбинской области – 118;
в Алматинской области – 232;
в Атырауской области – 61;
в ВКО – 103;
в Жамбылской области – 53;
в ЗКО – 55;
в Карагандинской области – 396;
в Костанайской области – 102;
в Кызылординской области – 45;
в Мангистауской области – 18;
в Павлодарской области – 188;
в СКО – 78;
в Туркестанской области – 30.
В Казахстане за сутки 3865 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 797 768 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 22 сентября лечение от КВИ продолжают получать 67 404 человека (58 738 КВИ+ и 8666 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 12 105 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 55 299 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1000 пациент;
- в состоянии крайней степени тяжести – 248 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 143 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 21 сентября 2021 года зарегистрировано 10 860 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 20 сентября от КВИ+ скончались 50 человек.
20 июля 2021 года зафиксировано 317 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 203 пациента выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 74 427, летальных случаев – 4760, выздоровевших – 61 001.
На 21 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 372 086 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 247 031 человек.
Дополнено.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
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