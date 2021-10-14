Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса и пневмонии скончались 35 человек

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НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 12 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 908 847 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1707 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 240;

в городе Алматы - 269;

в городе Шымкенте - 63;

в Акмолинской области - 115;

в Актюбинской области - 77;

в Алматинской области - 137;

в Атырауской области - 43;

в ВКО - 74;

в Жамбылской области - 25;

в ЗКО - 49;

в Карагандинской области - 158;

в Костанайской области - 98;

в Кызылординской области - 28;

в Мангистауской области - 14;

в Павлодарской области - 150;

в СКО - 136;

в Туркестанской области - 31.

В Казахстане за сутки 1958 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 850 849 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 13 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 330 человек (46 385 КВИ+ и 6 945 КВИ-). Из них в стационарах находятся 9285 пациентов, на амбулаторном лечении - 44 045 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 693 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести - 187 пациентов,

- на аппарате ИВЛ - 118 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 12 октября 2021 года зарегистрировано 11 613 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 11 октября от КВИ+ скончались 29 человек.

11 октября 2021 года зафиксировано 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов и 289 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 77 434, летальных случаев - 4931, выздоровевших - 65 558.

На 12 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 915 434 человек, вторым компонентом вакцинированы 6 983 073 человек.



