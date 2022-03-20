Система Orphus

Сводка эпидситуации в РК: отмечается небольшой рост числа заболевших КВИ

19.03.2022, 09:33 8586
Сводка эпидситуации в РК: отмечается небольшой рост числа заболевших КВИ
НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлен 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 818 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
  • в городе Нур-Султане - 5,
  • в городе Алматы - 20,
  • в городе Шымкенте - 2,
  • в Акмолинской области - 3,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 1,
  • в Атырауской области - 0,
  • в ВКО - 4,
  • в Жамбылской области - 2,
  • в ЗКО - 0,
  • в Карагандинской области - 3,
  • в Костанайской области - 2,
  • в Кызылординской области - 1,
  • в Мангистауской области - 1,
  • в Павлодарской области - 1,
  • в СКО - 6,
  • в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане 864 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 284 696 человек.
 
На 18 марта в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 437 543 человека, вторым компонентом - 9 111 274 человека.
 
На 19 марта лечение от КВИ продолжают получать 7 550 человек (6 468 КВИ+ и 1 082 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находятся 650 пациентов,
  • на амбулаторном уровне - 6 900 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 52 пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 20 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ - 13 пациентов.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 19 марта все регионы Казахстана находятся в "зеленой зоне". 
 

новости по теме

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса

20.03.2022, 09:44 2706
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 867 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
  • в городе Нур-Султане - 5,
  • в городе Алматы - 19,
  • в городе Шымкенте - 0,
  • в Акмолинской области - 2,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 1,
  • в Атырауской области - 0,
  • в ВКО - 6,
  • в Жамбылской области - 1,
  • в ЗКО - 0,
  • в Карагандинской области - 3,
  • в Костанайской области - 4,
  • в Кызылординской области - 0,
  • в Мангистауской области - 0,
  • в Павлодарской области - 1,
  • в СКО - 6,
  • в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане 463 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 285 159 человек.
 
На 20 марта в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 440 295 человек, вторым компонентом - 9 119 719 человек.
 
На 20 марта лечение от КВИ продолжают получать 7 127 человек (6 054 КВИ+ и 1 073 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находятся 634 пациента,
  • на амбулаторном уровне - 6 493 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 54 пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 22 пациента,

  • на аппарате ИВЛ - 11 пациентов.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 19 марта все регионы Казахстана находятся в "зеленой зоне".
 

Минздрав: на борьбу с коронавирусом было выделено более 800 млрд тенге

18.03.2022, 17:40 13326
Минздрав: на борьбу с коронавирусом было выделено более 800 млрд тенге
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК сообщила, сколько было выделено средств на борьбу против COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2020 году на борьбу с коронавирусной инфекцией выделено 252 млрд тенге, в 2021 году - 556 млрд тенге и в текущем году - 9 млрд тенге", - сказала Ажар Гиният.

 
Министр сообщила, что из-за рубежа дополнительного финансирования на борьбу с КВИ не поступает.
 

5 млрд тенге в 2020 году было выделено по линии Всемирного банка на покупку ИВЛ и аппаратов виброакустики. Других средств не было", - добавила Гиният.

 
Глава Минздрава отметила, что в связи с имеющимся коллективным иммунитетом в Казахстане отмечается снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией.
 

Он (коллективный иммунитет. - Прим. редакции) на сегодняшний день очень высокий - более 65%. Это и вакцинированные, и переболевшие граждане", - уточнила она.

 
Но, по ее словам, болезнь все равно распространяется.
 

Коронавирусная инфекция диагностируется у 100 человек в сутки, поэтому отменено требование о ношении масок на открытом воздухе. В связи с распространением воздушно-капельным путем вирусных инфекций мы оставили требование ношения масок в помещениях, в том числе в офисах", - сказала Гиният.

 
Министр отметила, что при улучшении эпидемиологической ситуации вопрос об отмене масочного режима будет рассмотрен межведомственной комиссией.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 44 новых случая коронавируса

18.03.2022, 08:51 17306
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 44 новых случая коронавируса
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 767 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султан - 6,
 
в городе Алматы - 15,
 
в городе Шымкент - 0,
 
в Акмолинской области - 1,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 1,
 
в ВКО - 3,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 4,
 
в Карагандинской области - 4,
 
в Костанайской области - 4,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 4,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
16 марта от КВИ+ скончался один человек. С 13 марта 2020 года по 17 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 653 летальных случая от КВИ+.
 
16 марта 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 17 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 519, летальных случаев - 5348, выздоровевших - 82 103.
 
На 18 марта лечение от КВИ продолжают получать 8 350 человек (7 282 КВИ+ и 1 068 КВИ-), из них: в стационарах находятся 670 пациентов, на амбулаторном уровне - 7680.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 58 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 24, на аппарате ИВЛ - 12.
 
В Казахстане за сутки 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 283 832 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 17 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 435 643 человека, вторым - 9 104 430.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 78 новых случаев заболевания коронавирусом

17.03.2022, 08:41 30606
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 78 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии подтверждено 1 304 723 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За сутки зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 8,
 
в городе Алматы - 33,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 2,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 1,
 
в ВКО - 11,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 1,
 
в Карагандинской области - 3,
 
в Костанайской области - 5,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 1,
 
в Павлодарской области - 1,
 
в СКО - 9,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 283 129, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
15 марта от КВИ+ скончались два человека, с 13 марта 2020 года по 16 марта 2022 года зарегистрировано 13 652 летальных случая.
 
15 марта 2022 года зафиксировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зарегистрировано, 18 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 483, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 82 086.
 
На 17 марта лечение от КВИ продолжают получать 8992 человека (-7942+ и 1 050 КВИ-). Из них в стационарах находится 747 пациентов, на амбулаторном уровне - 8245.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 75 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 14, на аппарате ИВЛ - 13.
 
На 16 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 432 045 человек, вторым - 9 094 618.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 85 новых случаев COVID-19

16.03.2022, 09:00 42556
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 85 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - В Казахстане за сутки зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии - 1 304 645 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 10;
 
в городе Алматы - 32;
 
в городе Шымкенте - 3;
 
в Акмолинской области - 1;
 
в Актюбинской области - 1;
 
в Алматинской области - 0;
 
в Атырауской области - 4;
 
в ВКО - 6;
 
в Жамбылской области - 0;
 
в ЗКО - 1;
 
в Карагандинской области - 12,
 
в Костанайской области - 4;
 
в Кызылординской области - 0;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 3;
 
в СКО - 8;
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
14 марта 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зарегистрировано, 18 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 458, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 82 068.
 
14 февраля от КВИ+ скончались два человека. С 13 марта 2020 года по 15 марта 2022 года зарегистрировано 13 650 летальных случаев.
 
В Казахстане за сутки 480 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 282 620 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 15 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 429 301 человек, вторым - 9 086 602.
 

Главный санврач Казахстана подписала новое постановление

15.03.2022, 13:57 50336
Главный санврач Казахстана подписала новое постановление
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА – Постановление "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией среди населения РК" подписала главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, решения об ужесточении карантинных мер в регионах, расположенных в зоне высокого риска ("красная зона"), принимают главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.
 
Решение о послаблении карантинных мер принимает главный государственный санитарный врач РК в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. 
 
При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зеленой" зоны в "желтую" или из "желтой" зоны в "красную"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 5 дней после перехода из "красной" зоны в "желтую" или из "желтой" в "зеленую" зону.
 
Кроме того, в постановлении прописаны требования к объектам оптовой и розничной торговли (хранения) продукции, торгово-развлекательным комплексам (центрам, моллам).
 
Сообщается, что вход и нахождение на территории торгового объекта без маски не допускаются, за исключением детей до 5 лет.
 
Также необходимо осуществлять регулярное проветривание рабочих мест и помещений для посетителей. 
 
Администрация объекта и ответственные лица следят за обязательным ношением масок посетителями, работниками. 
 
Отмечается, что собственник торгового объекта обеспечивает установку санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах торговых залов, коридорах, санитарных узлах, а также в каждом бутике. 
 
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
 
Кроме того, главный санврач подписала постановление "О внедрении проекта Ashyq", в котором прописаны правила реализации проекта Ashyq.
 

В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "зеленой" и "желтой" зонах, использование мобильного приложения Ashyq на объектах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности", - говорится в документе.

 

Отмена Ashyq в школах: главный санитарный врач подписала постановление

15.03.2022, 09:59 53771
Отмена Ashyq в школах: главный санитарный врач подписала постановление
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжен Есмагамбетова подписала постановление о снятии ряда карантинных ограничений для объектов образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно постановлению "О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования" №13 от 14 марта, в регионах, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах эпидемиологического риска, для всех объектов образования отменены:
 
  • обязательное соблюдение социальной дистанции;
 
  • проведение ежедневного "входного" фильтра (термометрия бесконтактным термометром).
 
Использование мобильного приложения Ashyq, соблюдение социальной дистанции и проведение термометрии может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования, сказано в документе.
 
В документе отмечено, что в случае перехода региона в "красную" зону в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается обязательное использование приложения Ashyq, соблюдение социальной дистанции и проведение ежедневного "входного" фильтра (термометрия бесконтактным термометром).
 
Дополнено:

Вместе с тем, согласно постановлению главного санврача "О внедрении проекта "Ashyq" от 14 марта, реализация проекта продолжится на следующих объектах:
 
1)        фитнес-клубы, включая йога-центры;
 
2)        спа-центры;
 
3)        бани, сауны, бассейны;
 
4)        компьютерные клубы, включая PlayStation клубы; 
 
5)        боулинг клубы;
 
6)        кинотеатры;
 
7)        театры и филармонии;
 
8)        объекты общественного питания, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
 
9)        объекты общественного питания по типу столовых;
 
10)        межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
 
11)        межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
 
12)        бильярдные клубы;
 
13)        концертные залы;
 
14)        караоке;
 
15)        выставки;
 
16)        океанариум;
 
17)        марафоны;
 
18)        спортивные мероприятия со зрителями;
 
19)        аэропорты;
 
20)        лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
 
21)        детские развлекательные центры (крытые);
 
22)        цирки;
 
23)        отели, гостиницы;
 
24)        центры обслуживания населения;
 
25)        железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
 
26)        рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома;
 
27)        торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров, непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 квадратных метров);
 
28)        детские оздоровительные организации (для персонала);
 
29)        букмекерские конторы;
 
30)        центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
 
31)        организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);
 
32)        спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
 
33)        общежития для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
 
34)        религиозные объекты;
 
35)        игровые клубы (казино);
 
36)        международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос";
 
37)        ночные клубы;
 
38)        банки, отделения АО "Казпочта".
 
Напомним, в РК решено отменить обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 54 новых случая COVID-19

15.03.2022, 08:53 54391
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 54 новых случая COVID-19
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - В Казахстане за сутки зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии - 1 304 560 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 3;
 
в городе Алматы - 24;
 
в городе Шымкенте - 4;
 
в Акмолинской области - 3;
 
в Актюбинской области - 3;
 
в Алматинской области - 2;
 
в Атырауской области - 1;
 
в ВКО - 1;
 
в Жамбылской области - 0;
 
в ЗКО - 3;
 
в Карагандинской области - 3;
 
в Костанайской области - 1;
 
в Кызылординской области - 1;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 0;
 
в СКО - 5;
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы РК: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 958 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 282 140 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 14 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 426 486 человек, вторым - 9 078 226.
 
14 марта 2022 года зафиксирован один случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зафиксировано, 16 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 422, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 82 050.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов