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Сводка эпидситуации в РК: продолжает снижаться количество заболевших COVID-19

07.03.2022, 10:07 11046
Сводка эпидситуации в РК: продолжает снижаться количество заболевших COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 303 848 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 9;
 
в городе Алматы - 55;
 
в городе Шымкенте - 3;
 
в Акмолинской области - 4;
 
в Актюбинской области - 0;
 
в Алматинской области - 4;
 
в Атырауской области - 0;
 
в ВКО - 10;
 
в Жамбылской области - 1;
 
в ЗКО - 6;
 
в Карагандинской области - 6;
 
в Костанайской области - 11;
 
в Кызылординской области - 0;
 
в Мангистауской области - 2;
 
в Павлодарской области - 6;
 
в СКО - 24;
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 535 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 277 112 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 7 марта лечение от КВИ продолжают получать 14 199 человек (13 101 КВИ+ и 1 098 КВИ-), из них: в стационарах находится 1449 пациентов, на амбулаторном уровне - 12 750 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 114 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 42 пациента, на аппарате ИВЛ - 28 пациентов.
 
В "зеленой" зоне все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 6 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 408 338 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 036 763 человека.
 
6 марта 2022 года зафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальные случаи не зафиксированы, 31 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 321, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81 879.
 
С 13 марта 2020 года по 6 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 635 летальных случаев от КВИ+, 5 марта скончались 6 человек.
 

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Сводка эпидситуации в РК: выявлено 77 новых случаев заболевания COVID-19

08.03.2022, 09:15 4131
Сводка эпидситуации в РК: выявлено 77 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 303 925 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в Нур-Султане - 5;
 
Алматы - 26;
 
Акмолинской области - 5;
 
Алматинской области - 5;
 
Восточно-Казахстанской области - 2;
 
Жамбылской области - 3;
 
Западно-Казахстанской области - 1;
 
Карагандинской области - 1;
 
Костанайской области - 3;
 
Павлодарской области - 5;
 
Северо-Казахстанской области - 18.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, все регионы РК находятся в "зеленой" зоне.
 
В Казахстане за сутки 278 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 277 390 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 8 марта лечение от КВИ продолжают получать 13 972 человека (12 899 КВИ+ и 1 073 КВИ-), из них в стационарах находится 1 409, на амбулаторном уровне - 12 563.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 108, в состоянии крайней степени тяжести - 41, на аппарате ИВЛ - 20.
 
7 марта 2022 года зафиксировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальные случаи не зафиксированы. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 325, летальных случаев - 5344.
 
С 13 марта 2020 года по 7 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 636 летальных случаев от КВИ+, 6 марта скончался 1 человек.
 
На 7 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 409 555 человек, 2-м компонентом - 9 039 529. 
 

Сводка эпидситуации в РК: 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

06.03.2022, 10:16 17756
Сводка эпидситуации в РК: 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 303 707 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 14;
 
в городе Алматы - 52;
 
в городе Шымкенте - 8;
 
в Акмолинской области - 6;
 
в Актюбинской области - 2;
 
в Алматинской области - 9;
 
в Атырауской области - 0;
 
в ВКО - 6;
 
в Жамбылской области - 5;
 
в ЗКО - 5;
 
в Карагандинской области - 6;
 
в Костанайской области -18;
 
в Кызылординской области - 0;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 9;
 
в СКО - 31;
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 960 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 276 577 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 6 марта лечение от КВИ продолжают получать 14 613 человек (13 501 КВИ+ и 1 112 КВИ-), из них: в стационарах находится 1541 пациент, на амбулаторном уровне - 13 072.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 113 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 49, на аппарате ИВЛ - 35.
 
С 13 марта 2020 года по 5 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 629 летальных случаев от КВИ+. 5 марта 2022 года от КВИ+ скончались трое человек.
 
5 марта 2022 года зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зафиксировано и 34 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 304, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81 848.
 
На 5 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 406 004 человека, вторым - 9 031 989.
 

Сводка эпидситуации в РК: 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

05.03.2022, 09:12 26871
Сводка эпидситуации в РК: 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 303 536 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 18;
 
в городе Алматы - 66;
 
в городе Шымкенте - 4;
 
в Акмолинской области - 7;
 
в Актюбинской области - 3;
 
в Алматинской области - 11;
 
в Атырауской области - 0;
 
в ВКО - 10;
 
в Жамбылской области - 5;
 
в ЗКО - 5;
 
в Карагандинской области - 6;
 
в Костанайской области - 31;
 
в Кызылординской области - 0;
 
в Мангистауской области - 2;
 
в Павлодарской области - 12;
 
в СКО - 37;
 
в Туркестанской области - 3.
 
В Казахстане за сутки 1884 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 275 617 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 5 марта лечение от КВИ продолжают получать 15 412 человек (14 293 КВИ+ и 1 119 КВИ-), из них: в стационарах находится 1679 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 733.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 124 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 49, на аппарате ИВЛ - 40.
 
С 13 марта 2020 года по 4 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 626 летальных случаев от КВИ+. 3 марта 2022 года от КВИ+ скончались трое человек.
 
4 марта 2022 года зафиксировано 30 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зафиксировано, 28 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 277, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81 814.
 
На 4 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 402 411 человек, вторым - 9 025 145.
 

Сводка эпидситуации в РК: за прошедшие сутки выявлено 253 новых случая заболевания COVID-19

04.03.2022, 08:49 33521
Сводка эпидситуации в РК: за прошедшие сутки выявлено 253 новых случая заболевания COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 303 316 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 24;
 
в городе Алматы - 68;
 
в городе Шымкенте - 8;
 
в Акмолинской области -6;
 
в Актюбинской области - 1;
 
в Алматинской области - 7;
 
в Атырауской области - 6;
 
в ВКО - 11;
 
в Жамбылской области - 6;
 
в ЗКО - 9;
 
в Карагандинской области - 16;
 
в Костанайской области - 29;
 
в Кызылординской области - 1;
 
в Мангистауской области - 4;
 
в Павлодарской области - 17;
 
в СКО - 39;
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 1263 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 273 733 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

С 13 марта 2020 года по 3 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 623 летальных случая от КВИ+. 2 марта скончались три человека.
 
3 марта 2022 года зафиксировано 33 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 35 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88247, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81786.
 
На 3 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 398 413 человек, вторым - 9 017 340.
 
На 4 марта лечение от КВИ продолжают получать 17 077 человек (15 960 КВИ+ и 1 117 КВИ-), из них: в стационарах находится 1808, на амбулаторном уровне - 15 269 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 133 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 47, на аппарате ИВЛ - 37.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 253 новых случая заболевания коронавирусом

03.03.2022, 08:43 40181
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 253 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 303 063 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 15;
 
в городе Алматы - 80;
 
в городе Шымкенте - 2;
 
в Акмолинской области -7;
 
в Актюбинской области - 2;
 
в Алматинской области - 10;
 
в Атырауской области - 3;
 
в ВКО - 12;
 
в Жамбылской области - 3;
 
в ЗКО - 10;
 
в Карагандинской области - 41;
 
в Костанайской области - 16;
 
в Кызылординской области - 4;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 15;
 
в СКО - 32;
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 2091 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 272 470 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Все регионы РК находятся в "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 3 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 093 человека (16 973 КВИ+ и 1 120 КВИ-), из них: в стационарах - 1945 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 148.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 143 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 52, на аппарате ИВЛ - 43.
 
С 13 марта 2020 года по 2 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 620 летальных случаев от КВИ+, 1 марта от заболевания скончались четыре человека.
 
2 марта 2022 года зафиксировано 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 28 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 214, летальных случаев - 5343, выздоровевших - 81 751.
 
На 2 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 394 344 человека, вторым - 9 010 266.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 260 новых случаев COVID-19

02.03.2022, 08:45 46086
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 260 новых случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 302 810 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 21;
 
в городе Алматы - 90;
 
в городе Шымкенте - 2;
 
в Акмолинской области - 9;
 
в Актюбинской области - 1;
 
в Алматинской области - 8;
 
в Атырауской области - 7;
 
в ВКО - 12;
 
в Жамбылской области - 3;
 
в ЗКО - 9;
 
в Карагандинской области - 27;
 
в Костанайской области - 25;
 
в Кызылординской области - 3;
 
в Мангистауской области - 1;
 
в Павлодарской области - 14;
 
в СКО - 28;
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 1250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 270 379 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "желтой" зоне: Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 2 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 906 человек (18 815 КВИ+ и 1 091 КВИ-), из них: в стационарах находятся 2123 пациента, на амбулаторном уровне - 17 783.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 163, в состоянии крайней степени тяжести - 57, на аппарате ИВЛ - 44.
 
С 13 марта 2020 года по 1 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 616 летальных случаев от КВИ+. 28 февраля от КВИ+ скончались 10 человек.
 
1 марта 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 20 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 156, летальных случаев - 5342, выздоровевших - 81 723.
 
На 1 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 390 070 человек, вторым - 9 002 048. 
 

Сводка эпидситуации в РК: Алматы перешел в "зеленую" зону по темпам распространения COVID-19

01.03.2022, 08:42 52131
Сводка эпидситуации в РК: Алматы перешел в "зеленую" зону по темпам распространения COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 302 550 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 14;
 
в городе Алматы - 94;
 
в городе Шымкенте - 3;
 
в Акмолинской области -7;
 
в Актюбинской области - 1;
 
в Алматинской области - 11;
 
в Атырауской области - 6;
 
в ВКО - 12;
 
в Жамбылской области - 4;
 
в ЗКО - 2;
 
в Карагандинской области - 14;
 
в Костанайской области - 18;
 
в Кызылординской области - 2;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 19;
 
в СКО - 21;
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "желтой" зоне: Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 1627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 269 129, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 28 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 385 399 человек, вторым - 8 991 492.
 
На 1 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 891 человек (19 815 КВИ+ и 1 076 КВИ-), из них: в стационарах находится 2391 пациент, на амбулаторном уровне - 18 500.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 193, в состоянии крайней степени тяжести - 55, на аппарате ИВЛ - 45 пациентов.
 
28 февраля 2022 года зафиксирован один случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 15 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 120, летальных случаев - 5341, выздоровевших - 81 703.

C 13 марта 2020 года по 28 февраля в РК зарегистрировано 13 606 летальных случаев от КВИ+, 27 февраля 2022 года скончались 10 человек.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 263 новых случая заболевания COVID-19

28.02.2022, 08:36 57426
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 263 новых случая заболевания COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 302 322 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 16;
 
в городе Алматы - 95;
 
в городе Шымкенте - 2;
 
в Акмолинской области -10;
 
в Актюбинской области - 0;
 
в Алматинской области - 11;
 
в Атырауской области - 0;
 
в ВКО - 16;
 
в Жамбылской области - 3;
 
в ЗКО - 7;
 
в Карагандинской области - 20;
 
в Костанайской области - 29;
 
в Кызылординской области - 0;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 23;
 
в СКО - 29;
 
в Туркестанской области - 2.
 
В Казахстане за сутки 833 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 267 502 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 28 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 314 человек (21 224 КВИ+ и 1 090 КВИ-), из них: в стационарах находится 2547 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 767.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 185 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 62, на аппарате ИВЛ - 55.
 
С 13 марта 2020 года по 27 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 596 летальных случаев от КВИ+. 26 февраля от КВИ+ скончались четыре человека.
 
С 27 февраля 2022 года зафиксировано пять случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), четыре летальных исхода, 25 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 119, летальных случаев - 5341, выздоровевших - 81 688.
 
В "желтой" зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 27 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 382 851, вторым - 8 987 392 человека.
 

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