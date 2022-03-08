Сводка эпидситуации в РК: продолжает снижаться количество заболевших COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 303 848 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 9;

в городе Алматы - 55;

в городе Шымкенте - 3;

в Акмолинской области - 4;

в Актюбинской области - 0;

в Алматинской области - 4;

в Атырауской области - 0;

в ВКО - 10;

в Жамбылской области - 1;

в ЗКО - 6;

в Карагандинской области - 6;

в Костанайской области - 11;

в Кызылординской области - 0;

в Мангистауской области - 2;

в Павлодарской области - 6;

в СКО - 24;

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане за сутки 535 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 277 112 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 7 марта лечение от КВИ продолжают получать 14 199 человек (13 101 КВИ+ и 1 098 КВИ-), из них: в стационарах находится 1449 пациентов, на амбулаторном уровне - 12 750 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 114 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 42 пациента, на аппарате ИВЛ - 28 пациентов.

В "зеленой" зоне все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 6 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 408 338 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 036 763 человека.

6 марта 2022 года зафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальные случаи не зафиксированы, 31 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 321, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81 879.

С 13 марта 2020 года по 6 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 635 летальных случаев от КВИ+, 5 марта скончались 6 человек.