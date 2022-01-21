Сводка эпидситуации в РК: продолжается рост заболеваемости коронавирусом

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За прошедшие сутки зарегистрировано 15 872 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 5050,
в Алматы - 2025,
в Шымкенте - 420,
в Акмолинской области -750,
в Актюбинской области - 459,
в Алматинской области - 432,
в Атырауской области - 568,
в ВКО - 542,
в Жамбылской области - 257,
в ЗКО - 376,
в Карагандинской области - 2 944,
в Костанайской области - 402,
в Кызылординской области - 399,
в Мангистауской области - 250,
в Павлодарской области - 710,
в СКО - 155,
в Туркестанской области - 133.
В Казахстане за сутки 2236 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего выздоровевших - 978 588 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 20 января лечение от КВИ продолжают получать 110 731 человек (-109 183+ и 1 548 КВИ-), из них в стационарах - 8344, на амбулаторном уровне - 102 387.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 299 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 49.
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 19 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 105 летальных случаев от КВИ+. 18 января 2022 года от КВИ+ скончались 8 человек.
18 января 2022 года зафиксированы 124 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода, 162 человека выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 052, летальных случаев - 5245, выздоровевших - 78 259.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Туркестанская область.
На 19 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 093 484 человек, вторым - 8 655 408.
На 19 января 2022 года первым компонентом вакцины Pfizer вакцинировано 508 657 человек, вторым - 262 263.