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Сводка эпидситуации в РК: продолжается рост заболеваемости коронавирусом

20.01.2022, 08:47 33436
Сводка эпидситуации в РК: продолжается рост заболеваемости коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено более 15,8 тыс. случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтверждено 1 100 876 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 15 872 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 5050,
 
в Алматы - 2025,
 
в Шымкенте - 420,
 
в Акмолинской области -750,
 
в Актюбинской области - 459,
 
в Алматинской области - 432,
 
в Атырауской области - 568,
 
в ВКО - 542,
 
в Жамбылской области - 257,
 
в ЗКО - 376,
 
в Карагандинской области - 2 944,
 
в Костанайской области - 402,
 
в Кызылординской области - 399,
 
в Мангистауской области - 250,
 
в Павлодарской области - 710,
 
в СКО - 155,
 
в Туркестанской области - 133.
 
В Казахстане за сутки 2236 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего выздоровевших - 978 588 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 20 января лечение от КВИ продолжают получать 110 731 человек (-109 183+ и 1 548 КВИ-), из них в стационарах - 8344, на амбулаторном уровне - 102 387.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 299 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 49.
 
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 19 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 105 летальных случаев от КВИ+. 18 января 2022 года от КВИ+ скончались 8 человек.
 
18 января 2022 года зафиксированы 124 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода, 162 человека выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 052, летальных случаев - 5245, выздоровевших - 78 259.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Туркестанская область.
 
На 19 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 093 484 человек, вторым - 8 655 408.
 
На 19 января 2022 года первым компонентом вакцины Pfizer вакцинировано 508 657 человек, вторым - 262 263. 
 

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Вакцинация от коронавируса в Австрии станет обязательной

21.01.2022, 11:42 6676
Вакцинация от коронавируса в Австрии станет обязательной
Фото: pexels.com
ВЕНА. 21 ЯНВАРЯ - Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в четверг проголосовал в поддержку законопроекта о введении обязательной вакцинации от коронавируса с февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Закон об обязательной вакцинации вступит в силу 1 февраля этого года и будет действовать для всех лиц в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в Австрии. С начала февраля до 15 марта прививку должны получить люди, пока не прошедшие вакцинацию. Власти будут по почте рассылать соответствующее уведомление. Начало этой фазы будет зависеть от того, когда закон об обязательной вакцинации вступит в силу, пишет РИА "Новости".
 
С 15 марта соблюдение обязательства будет контролироваться, за нарушение предусмотрен штраф в размере до 600 евро, максимальный размер штрафа в течение года может составлять до 3,6 тыс. евро.
 
Исключение составляют лица до 18 лет и беременные женщины, а также те, для кого вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровью. В случае с переболевшими исключение действует в течение 180 дней после положительного теста на коронавирус.
 

Для принятия решения было достаточно простого большинства депутатов только двух правящих партий, однако в поддержку законопроекта проголосовало подавляющее большинство. Его приняли в третьем чтении", - пишет издание.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано более 16 тысяч новых случаев COVID-19

21.01.2022, 08:42 12096
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано более 16 тысяч новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано более 16 тысяч новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтверждено 1 117 160 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 16 284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 5006,
 
в Алматы - 2057,
 
в Шымкенте - 444,
 
в Акмолинской области - 1200,
 
в Актюбинской области - 586,
 
в Алматинской области - 467,
 
в Атырауской области - 556,
 
в ВКО - 540,
 
в Жамбылской области - 280,
 
в ЗКО - 410,
 
в Карагандинской области - 2497,
 
в Костанайской области - 420,
 
в Кызылординской области - 370,
 
в Мангистауской области - 256,
 
в Павлодарской области - 865,
 
в СКО - 182,
 
в Туркестанской области - 148.
 
В Казахстане за сутки 2256 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровевших 980 844, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 21 января лечение от КВИ продолжают получать 124 744 человека (123 205 КВИ+ и 1 539 КВИ-), из них: в стационарах - 8929, на амбулаторном уровне - 115 815.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 396 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 57.
 
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 20 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 111 летальных случаев КВИ+. 19 января от подтвержденного ПЦР-тестом коронавируса скончались шесть человек.
 
19 января 2022 года зафиксировано 157 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 165 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 209, летальных случаев - 5246, выздоровевших - 78 424.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Туркестанская область.
 
На 20 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 104 772 человека, вторым - 8 667 645.

 

"Спутник V" нейтрализует активность Омикрона в два раза лучше, чем Pfizer

20.01.2022, 20:41 21461
"Спутник V" нейтрализует активность Омикрона в два раза лучше, чем Pfizer
Фото: depositphotos
МОСКВА. 20 ЯНВАРЯ - Ученые итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани и Центра имени Гамалеи сравнили "Спутник V" и Pfizer по выработке антител к штамму Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Исследование проводилось "в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови" привитых двумя этими вакцинами "со сходными уровнями IgG-антител и вирусонейтрализующей активности" к исходному штамму вируса, сообщает РБК.
 
В результате совместного исследования специалисты пришли к выводу, что средний титр антител к Омикрону у "Спутника V" в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации.
 
74,2% всех образцов сыворотки крови вакцинированных "Спутником V" нейтрализовали омикрон-штамм, в то время как у Pfizer этот показатель составил 56,9%.
 

Спутник V" формирует более сильный иммунный ответ на "омикрон" по сравнению с Prizer благодаря:

 
  • формированию "Спутником V" более широкого спектра антител;
  • гетерогенной схемой в основе вакцины;
  • более высокой степени имитации инфекции.
 
Ранее антитела к штамму Омикрон были выявлены у всех ревакцинированных "Спутником V".
 
17 января 150 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" поступили на склад Единого дистрибьютора ТОО "СК-Фармация".
 

МВК разрешила штатный формат обучения в школах

19.01.2022, 21:45 42766
МВК разрешила штатный формат обучения в школах
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что эпидситуация за последнюю неделю ухудшилась в среднем в 5,6 раз, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Высокий рост заболеваемости наблюдается в Карагандинской области в 28 раз, Алматинской - в 11 раз, Атырауской и Акмолинской областях, а также в Алматы - в 9-9,5 раз. 
 
Тугжанов поручил усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан для сдерживания распространения инфекции. 
 
Также Межведомственной комиссией поддержано применение на особых условиях новых лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. 
 
По итогам обсуждения МВК рекомендовано разрешить штатный формат обучения: 
 
  • в дошкольных организациях - по заявлениям родителей (в "красной", "желтой", "зеленой" зонах); 
  • в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;
  • в общеобразовательных школах свыше 600 учащихся - с загруженностью не более 50% от проектной мощности; 
  • в общеобразовательных школах - начальные 1-4 классы (включая 5-6 классы в международных школах); 
  • во внешкольных организациях - индивидуальные занятия, групповые - до 15 человек, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с ограниченными возможностями, взрослых - индивидуальные и групповые занятия до 8 человек; 
  • в колледжах и вузах - в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика - в штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн. 
 
Перевод на дистанционный формат обучения всех обучающихся в организациях среднего образования, колледжах, высших учебных заведениях будет применяться при выявлении нарушений режима карантина. 
 
В завершение совещания Ералы Тугжанов дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматов по обеспечению контроля за соблюдением принимаемых правительством мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
 

В Казахстане могут сократить сроки карантина для заболевших COVID-19

19.01.2022, 09:44 58726
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала вопрос о возможном сокращении карантина для больных коронавирусом в бессимптомной форме и контактных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В мире сейчас идет снижение срока карантина. Пока предварительно в проекте постановления Главного государственного врача мы предусматриваем, что контактные и бессимптомные больные будут находиться на карантине до 10 дней", - сказала Айжан Есмагамбетова. 

 
Она пояснила, что при этом будет дано право провести тестирование на седьмые сутки и при отрицательном результате уже через семь дней завершать карантин и выходить на работу. 
 
Если же тестирование по каким-то причинам не будет проведено, карантин будет сохранен в течение 10 дней. 
 
Как напомнили в Минздраве РК, общеустановленный срок карантина для заболевших КВИ в стране на сегодня составляет 14 дней.

 

Сводка эпидситуации в РК: 13,8 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки

19.01.2022, 08:48 59741
Сводка эпидситуации в РК: 13,8 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 13 874 новых случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. На 23.59 18 января 2022 года всего в стране подтверждено 1 085 004 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 13 874 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 4874,
 
в Алматы - 1580,
 
в Шымкенте - 450,
 
в Акмолинской области - 420,
 
в Актюбинской области - 366,
 
в Алматинской области - 329,
 
в Атырауской области - 584,
 
в ВКО - 394,
 
в Жамбылской области - 233,
 
в ЗКО - 440,
 
в Карагандинской области - 2669,
 
в Костанайской области - 291,
 
в Кызылординской области - 236,
 
в Мангистауской области - 233,
 
в Павлодарской области - 515,
 
в СКО - 143,
 
в Туркестанской области - 117.
 
В Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции: за сутки - 2715 человек, всего выздоровевших 976 352, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 97 145 человек (95 555 КВИ+ и 1 590 КВИ-), из них: в стационарах - 7795 пациентов, на амбулаторном уровне - 89 350.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 305 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 80, на аппарате ИВЛ - 52.
 
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 18 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 097 летальных случаев от КВИ+. 17 января от подтвержденного коронавируса скончались 10 человек.
 
17 января 2022 года зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 206 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 928, летальных случаев - 5241, выздоровевших - 78 097.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Туркестанская область.
 
На 18 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 082 930 человек, второым - 8 643 043.
 
На 18 января 2022 года вакциной Pfizer вакцинировано: первым компонентом - 482 873 человек, вторым - 250 158. 

 

Вакцина "Спутник Лайт" поступила на склады "СК-Фармации"

18.01.2022, 19:31 70131
Вакцина "Спутник Лайт" поступила на склады "СК-Фармации"
Фото: sk-pharmacy.kz
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ -17 января 150 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" поступили на склад Единого дистрибьютора ТОО "СК-Фармация", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с текущей эпидситуацией "Карагандинский фармацевтический комплекс" передал вакцину "Спутник Лайт" Министерству здравоохранения РК в качестве гуманитарной помощи на бесплатной основе, сообщает пресс-служба ТОО "СК-Фармация".
 

СК-Фармация" полученную партию вакцины в оперативном порядке направит в регионы страны. Для вакцинации против коронавирусной инфекции казахстанцев препарат будет доступен в ближайшие дни. 

 

Спутник Лайт" - однокомпонентная вакцина, которая используется для ревакцинации.

 
Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России в мае 2021 года. Этот препарат - первый компонент "Спутника V". По данным Российского фонда прямых инвестиций, его эффективность составляет 79,4%. Безопасность вакцины подтверждена реальными данными по вакцинации в ряде стран, в том числе, в  ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, России, Мексике, Сербии, Сан-Марино, Филиппинах, Ливии, Парагвае, Венгрии, Азербайджане и Беларуси. Это также подтверждено более чем 20 публикациями в ведущих международных научных изданиях.
 
В Казахстане для вакцинации населения применяются следующие вакцины: "QazVac", "Спутник V", "Hayat-Vax", "СоronaVac", "Sinopharm", "Comirnaty Pfizer/BioNTech".
 
Ранее сообщалось, что поставка одного млн доз вакцины "Спутника Лайт" ожидается в первом квартале 2022 года. 
 

Министр здравоохранения: в масштабах страны введение локдауна не планируется

18.01.2022, 19:16 66976
Министр здравоохранения: в масштабах страны введение локдауна не планируется
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, планируется ли вводить локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня в масштабах страны введение локдауна не планируется и не предполагается. Дело в том, что все ограничительные меры, которые мы сегодня применяем, направлены на уменьшение нагрузки на систему здравоохранения, чтобы не допустить ее "перегрева", а также на снижение смертности от коронавирусной инфекции и обеспечение доступности населению экстренной помощи", - сказала министр здравоохранения.

 
Она подчеркнула, что в дальнейшем ограничительные меры будут применяться дифференцированно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.
 
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9698 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего по состоянию на 23.59 17 января подтвержден 1 071 130 случаев заболевания. 
 
В Казахстане стремительно распространяется вариант штамма Омикрон. За последний месяц заболеваемость коронавирусом выросла почти в 20 раз.
 

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