Сводка эпидситуации в РК: продолжается рост заболеваемости коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено более 15,8 тыс. случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтверждено 1 100 876 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 872 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 5050,

в Алматы - 2025,

в Шымкенте - 420,

в Акмолинской области -750,

в Актюбинской области - 459,

в Алматинской области - 432,

в Атырауской области - 568,

в ВКО - 542,

в Жамбылской области - 257,

в ЗКО - 376,

в Карагандинской области - 2 944,

в Костанайской области - 402,

в Кызылординской области - 399,

в Мангистауской области - 250,

в Павлодарской области - 710,

в СКО - 155,

в Туркестанской области - 133.

В Казахстане за сутки 2236 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего выздоровевших - 978 588 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 20 января лечение от КВИ продолжают получать 110 731 человек (-109 183+ и 1 548 КВИ-), из них в стационарах - 8344, на амбулаторном уровне - 102 387.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 299 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 49.

По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 19 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 105 летальных случаев от КВИ+. 18 января 2022 года от КВИ+ скончались 8 человек.

18 января 2022 года зафиксированы 124 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода, 162 человека выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 052, летальных случаев - 5245, выздоровевших - 78 259.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Туркестанская область.

На 19 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 093 484 человек, вторым - 8 655 408.

На 19 января 2022 года первым компонентом вакцины Pfizer вакцинировано 508 657 человек, вторым - 262 263.