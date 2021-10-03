Сводка эпидситуации в РК: СКО вернулась в красную зону

НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯРБЯ - По состоянию на 23.59 1 октября в Казахстане подтверждено 889 040 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 252;

в Алматы - 485;

в Шымкенте - 105;

в Акмолинской области - 55;

в Актюбинской области - 82;

в Алматинской области - 225;

в Атырауской области - 56;

в Восточно-Казахстанской области - 123;

в Жамбылской области - 51;

в Западно-Казахстанской области - 82;

в Карагандинской области - 152;

в Костанайской области - 109;

в Кызылординской области - 45;

в Мангистауской области - 8;

в Павлодарской области - 121;

в Северо-Казахстанской области - 67;

в Туркестанской области - 40.

В Казахстане за сутки 2637 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 826 090 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 2 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 926 человек (51 697 КВИ+ и 8 229 КВИ-), из них: в стационарах находятся 9899 пациентов, на амбулаторном уровне - 50 027 пациента. Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии - 767 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 229 пациентов, на аппарате ИВЛ - 147 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 1 октября 2021 года зарегистрировано 11 253 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 30 сентября от КВИ+ скончались 32 человека.

30 сентября 2021 года зафиксировано 180 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 290 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших -76 040, летальных случаев - 4844, выздоровевших - 62 967.

На 30 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 684 022 человек, 2-м компонентом - 6 635 545 человек.

В "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Павлодарская область, а также сюда перешла Северо-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства