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Сводка эпидситуации в РК: в тяжелом состоянии находится 1791 человек с коронавирусом

31.08.2021 10585
Сводка эпидситуации в РК: в тяжелом состоянии находится 1791 человек с коронавирусом
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 30 августа 2021 года в Казахстане подтвержден 789 471 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 4322 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 376;
 
в городе Алматы – 1309;
 
в городе Шымкенте – 137;
 
в Акмолинской области – 259;
 
в Актюбинской области – 123;
 
в Алматинской области – 359;
 
в Атырауской области – 126;
 
в ВКО – 166;
 
в Жамбылской области – 34;
 
в ЗКО – 46;
 
в Карагандинской области – 551;
 
в Костанайской области – 245;
 
в Кызылординской области – 65;
 
в Мангистауской области – 109;
 
в Павлодарской области – 296;
 
в СКО – 76;
 
в Туркестанской области – 45.
 
На 31 августа лечение от КВИ продолжают получать 113 402 человека (106 538 КВИ+ и 6864 КВИ-), из них: 
 
- в стационарах находятся 25 582 пациента;
 
- на амбулаторном уровне – 87 820 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 1791 пациент;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 475 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ – 216 пациентов.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне – Туркестанская область.
 
30 августа 2021 году в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 629 678 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 365 824 человек.
 
В Казахстане за сутки 6533 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 673 629 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Дополнено: По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 30 августа 2021 года зарегистрировано 9304 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 29 августа от КВИ скончались 82 человека.  

29 августа 2021 года зафиксировано 39 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 22 летальных исхода и 16 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 69 732, летальных случаев - 4428, выздоровевших - 58 440.
 

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