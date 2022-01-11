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Сводка эпидситуации в РК: выросло количество заболевших COVID-19

05.01.2022, 08:11 17891
Сводка эпидситуации в РК: выросло количество заболевших COVID-19
НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - По состоянию на 23.59 4 января в РК подтверждено 990 039 случаев коронавируса с положительным ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 76, 
 
в городе Алматы - 93, 
 
в городе Шымкенте - 49, 
 
в Акмолинской области -39, 
 
в Актюбинской области - 14, 
 
в Алматинской области - 12, 
 
в Атырауской области - 18, 
 
в ВКО - 16, 
 
в Жамбылской области - 4, 
 
в ЗКО - 6, 
 
в Карагандинской области - 46, 
 
в Костанайской области - 13, 
 
в Кызылординской области - 25, 
 
в Мангистауской области - 7, 
 
в Павлодарской области - 25, 
 
в СКО - 29, 
 
в Туркестанской области - 11.
 
В Казахстане 403 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 962 209 человек, сообщает МВК по нераспространению коронавируса.
 
На 5 января лечение от КВИ продолжают получать 16 692 человека (14 787 КВИ+ и 1905 КВИ-); из них в стационарах - 2267 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 425. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 199 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 65, на аппарате ИВЛ - 54. 
 
На 4 января в РК первым компонентом против КВИ привито 9 005 548 человек, вторым - 8 536 373.

3 января 2022 года зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 19 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 244, летальных случаев - 5224, выздоровевших - 77 115.
 

новости по теме

КФК: в ближайшее время казахстанцы смогут ревакцинироваться вакциной "Спутник Лайт"

11.01.2022, 13:49 4821
КФК: в ближайшее время казахстанцы смогут ревакцинироваться вакциной "Спутник Лайт"
Фото: twitter/Карагандинский фармацевтический комплекс
КАРАГАНДА. 11 ЯНВАРЯ - До 20 января вакцина "Спутник Лайт" будет передана на склад СК "Фармации" в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Акционерами ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" (КФК) принято решение оказать помощь в борьбе с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. 
 

На бесплатной основе Казахстану будет передано 150 тысяч доз однокомпонентного препарата от COVID-19 разработки НИЦ имени Гамалеи "Спутник Лайт" для ревакцинации граждан. Препарат уже доставлен в Казахстан, необходимо время, чтобы вакцину простикеровать. До 20 января вакцина "Спутник Лайт" будет передана на склад СК "Фармации" в Нур-Султане", - сообщает телеграмм-канал КФК. 

 
В пресс-службе напомнили, что в рамках межгосударственного договора с единым дистрибьютером СК "Фармация" КФК в полном объеме выполнил обязательства по обеспечению казахстанцев 7 млн доз вакцины.
 

Важно не расслабляться - Токаев о росте заболеваемости COVID-19

11.01.2022, 13:29 4131
Важно не расслабляться - Токаев о росте заболеваемости COVID-19
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса отметил ухудшение эпидемиологической ситуации по COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Во всем мире началась новая вспышка коронавируса. В Казахстане наблюдается резкий рост заболеваемости, фиксируется более двух тысяч новых случае заражений в сутки. За весь период пандемии число заражений составило более миллиона человек. Поэтому важно не расслабляться и продолжить борьбу с КВИ. Это также должно быть ключевой задачей нового правительства", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
 

В Алматы ожидают быстрое распространение Омикрон-штамма

11.01.2022, 11:49 5871
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - О росте заболеваемости КВИ в два раза в ходе аппаратного совещания сообщил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мегаполисе ожидают быстрое распространение Омикрон-штамма. У алматинцев есть все шансы замедлить распространение коронавируса - вакцинироваться и получить бустерную прививку, сообщает РСК.
 
Согласно озвученным данным, эпидемиологическая ситуация в Алматы продолжает ухудшаться. Как сообщил Ержан Бабакумаров, город находится в "желтой" зоне. Недельная заболеваемость населения увеличилась в два раза. Как и прогнозировалось, в мегаполисе очередная волна эпидемии началась и продолжает нарастать.
 
При этом заместитель акима города отметил, что в связи с новогодними праздниками и настоящими событиями население в 8-10 раз реже стало проходить тестирование на наличие коронавируса. Он считает, что при увеличении объемов тестирования вырастет и выявляемость положительных проб, что приведет к ухудшению эпидситуации и возможному переходу города в "красную" зону матрицы.
 
Ержан Бабакумаров напомнил, что заболеваемость коронавирусом в Алматы стала расти еще в конце декабря прошлого года. Уже тогда эпидемиологи связывали это с началом распространения штамма Омикрон.
 
Как отметили в ходе аппаратного совещания, 6 января были получены результаты полногеномного секвенирования: из 96 образцов, направленных в Министерство здравоохранения РК, в восьми пробах обнаружен Омикрон, из них семь проб были доставлены из Алматы. 
 
По-прежнему активно циркулирует Дельта-штамм. Он обнаружен в 71% пробах, "Дельта плюс" - в 16%, другие штаммы - 4,7%. 
 
Циркуляцию штамма Омикрон в Алматы подтверждает проведенный анализ возрастного состава, который показывает резкий рост удельного веса зараженных среди лиц от 20 до 39 лет на 16,4% (с 27,7 до 44,1%), также среди подростков 15-19 лет на 1,1% (с 4,2 до 5,3%). По остальным контингентам регистрируется снижение (среди пожилых людей 60 лет и старше - на 8,6%; лиц от 40 до 59 лет - на 2,5%; среди детей до 14 лет - на 4,7%, до 1 года - на 0,3%).
 
Кроме того, отмечено увеличение бессимптомных форм с 6% в декабре прошлого года до 16%. Это также характерно для Омикрона и может осложнять своевременное выявление и изоляцию заболевших.
 
По словам Ержана Бабакумарова, Омикрон-штамм обладает более высокой заразностью и несет риски для молодого поколения. Имеются риски повторного заражения. Он напомнил, что только вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Заместитель акима города призвал алматинцев помочь замедлить распространение Омикрона и вакцинироваться. 
 
Бабакумаров уточнил, что в городе продолжается иммунизация населения против коронавируса. На сегодняшний день первым компонентом привиты 1 077 896 человек, двумя компонентами - 1 028 180. Ревакцинация проведена 69 018 лицам. 
 
Следует отметить, что по данным ведущих мировых ученых и экспертов, ревакцинация существующими вакцинами защищает на 70% от госпитализаций, осложненных и летальных случаев при заражении штаммом Омикрон. На сегодня в Алматы уровень коллективного иммунитета еще низкий, иммунная прослойка составляет всего 59,4% (вакцинированных - 49,4%, переболевших - 10%).
 
По состоянию на 23.59 10 января в РК подтверждено 999 654 случая коронавируса с положительным ПЦР-тестом. За прошедшие сутки зарегистрировано 2 216 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 80.
 

Сводка эпидситуации в РК: Казахстан перешел в "красную" зону по темпам распространения COVID-19

11.01.2022, 08:10 7641
Сводка эпидситуации в РК: Казахстан перешел в "красную" зону по темпам распространения COVID-19
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - По состоянию на 23.59 10 января в РК подтверждено 999 654 случая коронавируса с положительным ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2 216 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 1 494,
 
в городе Алматы - 80,
 
в городе Шымкенте - 141,
 
в Акмолинской области -27,
 
в Актюбинской области - 34,
 
в Алматинской области - 29,
 
в Атырауской области - 97,
 
в ВКО - 24,
 
в Жамбылской области - 46,
 
в ЗКО - 24,
 
в Карагандинской области - 51,
 
в Костанайской области - 3,
 
в Кызылординской области - 37,
 
в Мангистауской области - 28,
 
в Павлодарской области - 39,
 
в СКО - 25,
 
в Туркестанской области - 37.
 
В Казахстане 547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 964 713 человек, сообщает МВК по нераспространению коронавируса. 
 
На 11 января лечение от КВИ продолжают получать 23 725 человек (-21 884+ и 1 841 КВИ-), из них в стационарах - 3 139 пациент, на амбулаторном уровне - 20 586.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
 - в тяжелом состоянии - 188 пациентов; 
 
 - в состоянии крайней степени тяжести - 67;
 
 - на аппарате ИВЛ - 47.
 
По информации Министерства здравоохранения РК, от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии умерли 13 057 человек, из них двое за последние сутки
 
9 января 2022 года зафиксировано 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 334, летальных случаев - 5229.
 
На 10 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 018 784 человека, вторым - 8 556 465 человек.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 января 2022 года, в "красной" зоне Нур-Султан и Шымкент; в "желтой" - Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области. Остальные регионы в "зеленой".
 

Сводка эпидситуации в РК: в Казахстане растет число суточной заболеваемости коронавирусом

10.01.2022, 09:00 11946
Сводка эпидситуации в РК: в Казахстане растет число суточной заболеваемости коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - По состоянию на 23.59 9 января в РК подтверждено 997 438 случаев коронавируса с положительным ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2087 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в Нур-Султане - 1 442,
 
в Алматы - 93,
 
в Шымкенте - 123,
 
в Акмолинской области -31,
 
в Актюбинской области - 19,
 
в Алматинской области - 28,
 
в Атырауской области - 42,
 
в ВКО - 16,
 
в Жамбылской области - 35,
 
в ЗКО - 55,
 
в Карагандинской области - 49,
 
в Костанайской области - 19,
 
в Кызылординской области - 35,
 
в Мангистауской области - 25,
 
в Павлодарской области - 35,
 
в СКО - 9,
 
в Туркестанской области - 31.
 
В Казахстане 514 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 964 166 человек, сообщает МВК по нераспространению коронавируса. 
 
На 10 января лечение от КВИ продолжают получать 22 064 человека (20 217 КВИ+ и 1 847 КВИ-), из них в стационарах - 3 001 пациент, на амбулаторном уровне - 19 063.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
 - в тяжелом состоянии - 186 пациентов,
 
 - в состоянии крайней степени тяжести - 57,
 
 - на аппарате ИВЛ - 38.
 
По состоянию на 9 января января 2022 года первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 014 952 человека, вторым - 8 551 099.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации,

в "красной" зоне - Нур-Султан,

в "желтой" зоне - Алматы, Шымкент, Атырауская область, 

в "зеленой" зоне - все остальные регионы.
 
Вчера в ходе заседания МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев подчеркнул, что ситуация по короновирусной инфекции в стране ухудшается.
 

С начала года уже зарегистрировано 5093 случая КВИ+ и 115 случаев КВИ-. За последние сутки зарегистрировано 1510 случаев КВИ+", - сказал он.

 
Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта короновируса Омикрон, высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни недостаточной приверженности мерам профилактики, пояснил Буркитбаев.
 

6 января завершено полногеномное секвенирование 96 положительных образцов отобранных в регионах страны в третьей декаде декабря 2021 года. По результатам генотипирования на сегодняшний день в 8 (8,3%) образцах обнаружен вариант Омикрон, в том числе семь случаев в Алматы и один в Нур-Султане. Также в стране по-прежнему доминирует штамм Дельта (71% образцов), в 16% Дельта плюс, в 4,7% образцах обнаружены иные варианты штамма короновируса", - проинформировал исполняющий обязанности министра.

 
Заслушав доклад, Ералы Тугжанов отметил, что наша первостепенная задача - не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. 
 
Исполняющий обязанности вице-премьера Ералы Тугжанов поручил министерству здравоохранения в двухдневный срок провести анализ готовности коечного фонда, лекарственного запаса, стабилизационного фонда и всей системы здравоохранения каждого региона на случай ухудшения эпидситуации.
 
Также Тугданов по итогам заседания дал ряд поручений местным исполнительным органам:
 
- усилить работу фильтр-кабинетов, при необходимости открыть дополнительные кабинеты;
 
- взять на особый контроль распределение потоков пациентов, в часы пик посещений организаций ПМСП;
 
- активизировать работу Call-центров;
 
- обеспечить функционирование ситуационных центров;
 
- обеспечить оснащенность мобильных бригад необходимым медицинским оборудованием;
 
- подготовить резерв мобильных бригад;
 
- усилить работу по динамическому наблюдению пациентов на дому;
 
- активное использование дистанционных медицинских услуг;
 
- ведение пациентов в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения;
 
Минздраву на постоянной основе вести мониторинг эпидситуации в каждом регионе. При необходимости обеспечить консультативную, методологическую и практическую помощь по организации деятельности систем здравоохранения регионов по борьбе с новым штаммом коронавируса. Совместно с НПП "Атамекен", акиматами регионов и иными заинтересованными госорганами и организациями при необходимости ввести согласованное предложение по ужесточению карантинных мер.
 
Тугжанов добавил, что прогноз эпидемиологической ситуации напрямую будет зависеть от охвата населения вакцинацией и ревакцинацией. Акиматы регионов должны усилить работу в этом направлении
 

Байгабулов рассказал смогут ли алматинцы с синим статусом посещать рынки

04.01.2022, 19:15 31306
АЛМАТЫ. 4 ЯНВАРЯ - Смогут ли алматинцы с синим статусом Ashyq посещать рынки рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Алматинцы с нейтральным или зелёным статусом свободно могут посетить рынки 5 и 6 января - это будние дни. Но, с 7 по 9 января рынки доступны для алматинцев с зелёным статусом (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев)", - сообщил Садвакас Байгабулов.

 
Ранее сообщалось, что постановления о продлении режима карантина и ограничительных мер подписал главный государственный санитарный врач города Шымкента.
 

Режим карантина продлили в Шымкенте

04.01.2022, 17:00 33716
Режим карантина продлили в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. 4 ЯНВАРЯ - Постановления о продлении режима карантина и ограничительных мер подписал главный государственный санитарный врач города Шымкента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкенте до стабилизации эпидемиологической ситуации", - сказано в тексте постановления.

 
Жителям и гостям города:
 
- Запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, "кудалык", той, "беташар", праздничных корпоративов и другое), за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, связанных с массовым скоплением людей (с ограничением количества людей), при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;
 
- Ограничивается передвижение по городу для лиц старше 65 лет; 
 
 - При посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков. 
 
С полным текстом документа можно ознакомится на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента.
 

Более 1 млн случаев COVID-19 выявили за сутки в США

04.01.2022, 16:10 33216
ВАШИНГТОН.4 ЯНВАРЯ - Более одного миллиона случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в США, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА "Новости", свыше одного миллиона случаев заражения коронавирусом зафиксировано в США за сутки. Это абсолютный рекорд, отметили в университете Джонса Хопкинса.
 

Рекордно высокий показатель: 1 082 549 случаев 3 января 2022 года", - говорится в сообщении на сайте университета.

 
Как подчеркивает агентство Франс Пресс, зафиксированный в США суточный рекорд также является и мировым.
 
Отмечается, что скончались за это время 1 688 заболевших.
 
Всего в США, по данным специалистов, умерли из-за заражения коронавирусом свыше 827,7 тысячи человек, подтверждено почти 56,2 миллиона случаев COVID-19.

 

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