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Сводка эпидситуации в РК: выявили 399 новых случаев заражения

26.12.2021, 09:49 22911
НУР-СУЛТАН. 26 ДЕКАБРЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 399 заболевших с положительным ПЦР-тестом  на коронавирусную инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В разрезе регионов: Нур-Султан - 77, Алматы - 36, Шымкент - 6, Акмолинская область - 47, Актюбинская область - 5, Алматинская область - 19, Атырауская область - 2, Восточно-Казахстанская область - 22, Жамбылская область - 3, Западно-Казахстанская область - 7, Карагандинская область - 53, Костанайская область - 39, Кызылординская область - 1, Мангистауская область - 1, Павлодарская область - 42, Северо-Казахстанская область - 39. 
 
Всего в стране выявлено 985 857 заболевших.
 
За прошедшие сутки в Казахстане 633 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 957 267.
 
Лечение от КВИ продолжают получать 17 711 человек (15 616 КВИ+ и 2095 КВИ-). Из них в стационарах находится 2759 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 952 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 236 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 63 пациента, на аппарате ИВЛ - 50 пациентов.
 
Зафиксировано 56 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 311 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84007, летальных случаев - 5211, выздоровевших - 76701.
 
На 26 декабря в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции привиты 8 944 701 человек, вторым компонентом - 8 455 436 человек.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область. В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.
 

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Комендантский час вводят в Нью-Дели из-за роста темпов распространения COVID-19

27.12.2021, 14:41 2386
Комендантский час вводят в Нью-Дели из-за роста темпов распространения COVID-19
Фото: fit.thequint.com
НЬЮ-ДЕЛИ. 27 ДЕКАБРЯ - Правительство индийского национального столичного округа Дели, в который входит Нью-Дели, приняло в воскресенье решение ввести ночной комендантский час с 27 декабря в связи с увеличением темпов распространения коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации телеканала India.TV, комендантский час будет действовать ежедневно с 23.00 до 05.00 следующего дня.
 
За минувшие сутки в столице выявили 290 новых заразившихся коронавирусом, один человек скончался, выздоровели 96 жителей. 
 
В последние дни число новых заболевших в агломерации устойчиво превышает количество выздоровевших. Кроме того, Дели является одним из лидеров по темпам распространения Омикрон-штамма. Здесь зафиксировано 79 случаев инфициования данным штаммом, это второе место в стране после штата Махараштра (108 случаев). Всего в Индии выявили 422 заразившихся штаммом Омикрон, пишет ТАСС.
 
В целом за минувшие сутки в Индии выявили 6987 новых случаев заражения и 162 летальных исхода. Общее число инфицированных в стране за время пандемии достигло 34 786 802, общее число смертей - 479 682.
 
Власти Индии опасаются новой волны заболеваемости из-за омикрон-штамма. Центральное правительство попросило штаты и союзные территории создать оперативные штабы и принять ряд превентивных мер по сдерживанию распространения инфекции. Местные эксперты прогнозируют возможность резкого роста темпов распространения Омикрон-штамма в Индии в январе и феврале следующего года.
 

Коронавирус может сохраняться в организме более семи месяцев

27.12.2021, 14:27 3241
Коронавирус может сохраняться в организме более семи месяцев
Фото: pacificsciencecenter.org
ВАШИНГТОН. 27 ДЕКАБРЯ - Специалисты Национальных институтов здоровья США пришли к выводу, что коронавирус может размножаться в тканях за пределами дыхательной системы и сохраняться в организме более семи месяцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Специалисты отметили, что некоторые пациенты, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме, впоследствии страдают от "длинного ковида": вирус продолжает влиять на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. 
 
Чтобы выяснить, насколько широко коронавирус распространяется за пределами дыхательного аппарата и в течение какого времени покидает организм, ученые вскрыли и изучили тела 44 инфицированных.
 
Оказалось, что вирус широко распространяется по телу человека даже в случаях, когда COVID-19 протекает в бессимптомной или легкой форме. Уже на начальных стадиях заболевания вирус размножается в тканях за пределами дыхательной системы, пишет rbc.ru.
 

Кроме того, мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических локаций, включая участки мозга, по истечении до 230 дней с появления первых симптомов", - отмечается в исследовании. 

 
Ученые подчеркнули, что воспаления за пределами легких при этом практически не наблюдалось.
 
Исследование находится на стадии рецензирования.
 

Госорганы Казахстана не публикуют информацию о миллионных грантах, полученных для борьбы с COVID-19

27.12.2021, 14:04 3736
Госорганы Казахстана не публикуют информацию о миллионных грантах, полученных для борьбы с COVID-19
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - В 2020 году Казахстан получил более двух миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом от международных финансовых организаций, однако госорганы страны не предоставляют информацию об их расходовании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Помощь Казахстану была предоставлена как возмездно (в виде займов и кредитов), так и безвозмездно (в виде грантов и технического содействия, ТА). Финансирование предоставили: Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Международные финансовые организации, выделившие помощь, демонстрируют более высокий уровень прозрачности, чем государственные органы, получившие финансирование. Результаты анализа говорят о низком уровне прозрачности со стороны государственных органов и госкомпаний. Государственные органы Казахстана публикуют информацию о помощи, только если она оформлена в виде займов, то есть ратифицирована парламентом и имеет силу закона. Информация по грантам и технической помощи публично не доступна", - сообщает директор Zertteu Research Institute Шолпан Айтенова.

 
По ее мнению, необходимо разработать единую цифровую платформу, которая позволит отслеживать потоки получения и использования средств международных финансовых организаций. Открытый доступ к данным повысит эффективность государственного управления внешними потоками помощи и госдолгом. 
 
Завтра общественный фонд намерен презентовать в онлайн-формате результаты исследования доступности информации о займах и грантах, которые Казахстан получил для борьбы с COVID-19 в 2020 году.
 

Омикрон-штамм умеет обходить иммунную защиту человека

27.12.2021, 13:38 4306
Омикрон-штамм умеет обходить иммунную защиту человека
Фото: pexels.com
ЖЕНЕВА. 27 ДЕКАБРЯ - Омикрон-штамм коронавируса способен обходить иммунную защиту человека, поэтому он может заражать и тех, кто уже переболел COVID-19, и тех, кто был вакцинирован много месяцев назад. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее словам, в течение ближайших недель Омикрон станет доминирующим вариантом на большей территории Европы. А это приведет к увеличению нагрузки на больницы и масштабным сбоям в работе систем здравоохранения и других жизненно важных служб, сообщает URA.ru.
 

Омикрон способен успешно обходить ранее сформировавшуюся у людей иммунную защиту. Он может заражать уже переболевших COVID-19 и ранее получивших вакцину от заболевания, и, конечно, невакцинированных", - заявила Мелита Вуйнович в интервью "Российской газете".

 
Однако, по ее словам, прививка, поставленная недавно, значительно снизит риск тяжелого течения заболевания и смерти. 
 

Вакцины против COVID-19 по-прежнему спасают жизни", - отметила Вуйнович.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 342 новых случая заболевания COVID-19

27.12.2021, 08:23 7176
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 26 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 986 199 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 342 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 65,
 
в городе Алматы - 41,
 
в городе Шымкенте - 3,
 
в Акмолинской области - 48,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 10,
 
в Атырауской области - 3,
 
в ВКО - 12,
 
в Жамбылской области - 2,
 
в ЗКО - 8,
 
в Карагандинской области - 51,
 
в Костанайской области - 17,
 
в Кызылординской области - 2,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 44,
 
в СКО - 35,
 
в Туркестанской области - 1.

По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 26 декабря 2021 года зарегистрировано 12 977 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на КВИ. 25 декабря три человека скончались от КВИ+. 
 
24 декабря 2021 года зафиксировано девять случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 16 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 016, летальных случаев - 5213, выздоровевших - 76 717.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.
 

Более 5700 рейсов отменили во всем мире из-за омикрон-штамма

26.12.2021, 11:00 21186
Более 5700 рейсов отменили во всем мире из-за омикрон-штамма
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 26 ДЕКАБРЯ - Около десяти тысяч рейсов задержали накануне католического рождества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
К вечеру 25 декабря по времени Нур-Султана по всему миру отменили 5728 рейсов. Это произошло из-за быстро распространяющегося штамма "омикрон". Авиаперевозчики не смогли укомплектовать свои рейсы персоналом, пишет The Guardian.
 
Основная часть отмененных рейсов приходится на китайские China Eastern, Air China и Spring Airlines, а также на американские Delta и United.
 
В авиакомпании United сообщили, что им пришлось отменить рейсы из-за заражения сотрудников.
 
В Delta заявили, что исчерпали все варианты и ресурсы. Исполнительный директор авиакомпании Эд Бастиан попросил главу Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сократить период самоизоляции для вакцинированных людей с десяти до пяти дней.
 

В Нур-Султане привитые от COVID-19 пенсионеры могут получить бесплатные путевки в санатории Казахстана

25.12.2021, 18:49 31136
В Нур-Султане привитые от COVID-19 пенсионеры могут получить бесплатные путевки в санатории Казахстана
Фото: 86.mchs.gov.ru
НУР-СУЛТАН. 25 ДЕКАБРЯ - В Нур-Султане привитые от COVID-19 пенсионеры, получившие первый компонент вакцины в период с 28 октября по 28 декабря в столице, могут получить бесплатные путевки в санатории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Нур-Султане пенсионеры, получившие вакцины от коронавируса в период с 28 октября по 28 декабря имеют возможность получить бесплатные путевки в санатории Сарыагаша (Туркестанская область), Окжетпеса (Акмолинская область), Мойылды (Павлодарская область)", - сообщает акимат города Нур-Султана.


Отмечается, что розыгрыш состоится 29 декабря, участие в нем могут принять пенсионеры, получившие первый компонент вакцины в любом пункте вакцинации столицы. Конкурс как обычно проводится в автоматическом режиме. Гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно. Розыгрыш путёвок в санатории состоится в прямом эфире официальных страницах акимата Нур-Султана в соцсетях (Facebook, YouTube).
 

Стоит отметить, что среди вакцинированных от коронавируса в Нур-Султане также разыграют путёвку на двоих на Мальдивы и другие ценные призы. В связи со сложившейся неблагоприятной эпидситуацией за рубежом, связанной с распространением нового омикрон-штамма COVID-19, розыгрыш переносится на февраль 2022 года. Участие в нем примут вакцинированные, получившие 1-ый компонент вакцины с 25 октября 2021 года по февраль 2022 года", - сообщает акимат столицы.

 

Будет ли ревакцинироваться от коронавируса Токаев

25.12.2021, 13:43 35851
Будет ли ревакцинироваться от коронавируса Токаев
Фото: instagram/Берик Уали
НУР-СУЛТАН. 25 ДЕКАБРЯ - Пресс-секретарь президента Республики Казахстан Берик Уали рассказал будет ли ревакцинироваться от коронавируса президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На мое имя поступают многочисленные запросы по поводу вопроса ревакцинации Президента Касым-Жомарта Токаева от COVID-19. В соответствии с рекомендациями медиков, глава государства планирует пройти ревакцинацию в январе следующего года. Президент воспользуется одной из вакцин, доступной для нашего населения", - написал в своем instagram Берик Уали.

 
Напомним, что массовая ревакцинация в Казахстане началась 8 декабря. Однако ревакцинироваться пока можно только отечественной вакциной QazVac.
 
В среду председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетовой сообщила, когда в Казахстане появиться вакцина "Спутник Лайт", также она сказала, что продолжаются переговоры с поставщиками касательно платной вакцинации Pfizer
 

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