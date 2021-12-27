Сводка эпидситуации в РК: выявили 399 новых случаев заражения

НУР-СУЛТАН. 26 ДЕКАБРЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 399 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В разрезе регионов: Нур-Султан - 77, Алматы - 36, Шымкент - 6, Акмолинская область - 47, Актюбинская область - 5, Алматинская область - 19, Атырауская область - 2, Восточно-Казахстанская область - 22, Жамбылская область - 3, Западно-Казахстанская область - 7, Карагандинская область - 53, Костанайская область - 39, Кызылординская область - 1, Мангистауская область - 1, Павлодарская область - 42, Северо-Казахстанская область - 39.

Всего в стране выявлено 985 857 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 633 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 957 267.

Лечение от КВИ продолжают получать 17 711 человек (15 616 КВИ+ и 2095 КВИ-). Из них в стационарах находится 2759 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 952 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 236 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 63 пациента, на аппарате ИВЛ - 50 пациентов.

Зафиксировано 56 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 311 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84007, летальных случаев - 5211, выздоровевших - 76701.

На 26 декабря в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции привиты 8 944 701 человек, вторым компонентом - 8 455 436 человек.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область. В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.