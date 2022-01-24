Сводка эпидситуации в РК: выявлено более 14 тысяч новых больных

НУР-СУЛТАН. 23 ЯНВАРЯ - За минувшие сутки в Казахстане выявили 14 012 новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных ПЦР-тестированием, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В разрезе регионов: Нур-Султан - 3460, Алматы - 2516, Шымкент - 315, Акмолинская область - 1006, Актюбинская область - 414, Алматинская область - 483, Атырауская область - 463, Восточно-Казахстанская область - 593, Жамбылская область - 214, Западно-Казахстанская область - 558, Карагандинская область - 2036, Костанайская область - 244, Кызылординская область - 183, Мангистауская область - 189, Павлодарская область - 1014, Северо-Казахстанская область - 189, Туркестанская область - 135.

Всего в стране с начала пандемии выявили 1 146 341 случай коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 3657 человек. Итого выздоровевших в Казахстане - 988 408.

За 21 января в стране зарегистрировано 12 умерших от коронавирусной инфекции. По данным Министерства здравоохранения, летальных исходов от пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-) не зарегистрировано.

Зафиксировано 160 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, выздоровели 193 человека. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 515, летальных случаев - 5248, выздоровевших - 78 793.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 146 273 человека (144 799 КВИ+ и 1 474 КВИ-). Из них в стационарах находятся 9747 пациентов, амбулаторно лечатся 136 526 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находится в тяжелом состоянии 361 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 121, на аппарате ИВЛ - 70.

На 22 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции привиты 9 122 455 человек, вторым - 8 685 213 человек.