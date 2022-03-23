Сводка эпидситуации в РК: выявлен небольшой рост заболеваемости

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НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 931 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в городе Нур-Султан - 1,
- в городе Алматы - 15,
- в городе Шымкент - 1,
- в Акмолинской области - 0,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 1,
- в Атырауской области - 0,
- в ВКО - 2,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 0,
- в Карагандинской области - 5,
- в Костанайской области - 1,
- в Кызылординской области - 0,
- в Мангистауской области - 7,
- в Павлодарской области - 1,
- в СКО - 2,
- в Туркестанской области - 0.
В Казахстане 264 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 285 809 человек.
21 марта в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 442 132 человека, вторым компонентом - 9 124 768 человек.
На 22 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 510 человек (5 467 КВИ+ и 1 043 КВИ-), из них:
- в стационарах находится 610 пациентов,
- на амбулаторном уровне - 5 900 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 51 пациент,
- в состоянии крайней степени тяжести - 21 пациент,
- на аппарате ИВЛ - 8 пациентов.
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 22 марта, все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.