Сводка эпидситуации в РК: выявлен небольшой рост заболеваемости

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НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 931 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан - 1,

в городе Алматы - 15,

в городе Шымкент - 1,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 1,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 2,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 5,

в Костанайской области - 1,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 7,

в Павлодарской области - 1,

в СКО - 2,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане 264 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 285 809 человек.

21 марта в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 442 132 человека, вторым компонентом - 9 124 768 человек.

На 22 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 510 человек (5 467 КВИ+ и 1 043 КВИ-), из них:

в стационарах находится 610 пациентов,

на амбулаторном уровне - 5 900 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 51 пациент,

в состоянии крайней степени тяжести - 21 пациент,

на аппарате ИВЛ - 8 пациентов.

В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 22 марта, все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.