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Сводка эпидситуации в РК: выявлено 1083 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

18.11.2021, 08:35 43012
Сводка эпидситуации в РК: выявлено 1083 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 17 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 960 609 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1083 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 125; 
 
в городе Алматы - 128;  
 
в городе Шымкенте - 20;  
 
в Акмолинской области - 72;  
 
в Актюбинской области - 20; 
 
в Алматинской области - 49;  
 
в Атырауской области - 28; 
 
в ВКО - 77; 
 
в Жамбылской области - 11; 
 
в ЗКО - 25;  
 
в Карагандинской области - 115; 
 
в Костанайской области - 110;  
 
в Кызылординской области - 15; 
 
в Мангистауской области - 5; 
 
в Павлодарской области - 118;  
 
в СКО - 143;  
 
в Туркестанской области - 22. 
 
В Казахстане за сутки 2029 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 921 199 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 18 ноября лечение от КВИ продолжают получать 31 475 человек (-26 913+ и 4 562 КВИ-), из них: в стационарах - 6454 пациента, на амбулаторном уровне - 25 021 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: 
 
- в тяжелом состоянии - 506 пациентов; 
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 125 пациентов;  
 
- на аппарате ИВЛ - 91 пациент. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 17 ноября 2021 года зарегистрировано 12 497 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 16 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 23 человека.
 
16 ноября 2021 года зафиксировано 177 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода и 352 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 575, летальных случаев - 5104, выздоровевших - 71 909.
 
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области. 
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области. 
 
На 18 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 597 897 человек, вторым - 7 884 832 человека.
 

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Сейчас не время ходить по корпоративам - Бекшин

18.11.2021, 19:29 27001
Сейчас не время ходить по корпоративам - Бекшин
Фото: УПВ города Алматы
АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - В ходе брифинга в РСК главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, можно ли в городе проводить банкеты, корпоративы и утренники, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы видим, что сейчас ситуация сложная. По нашему благоприятному прогнозу, в декабре будет регистрироваться около 200 случаев заболевания коронавирусом ежедневно. По пессимистичному прогнозу - 350. При наличии такой заболеваемости, речи о коллективных мероприятиях не может быть, это недопустимо. Тем более различные утренники в детских садах, школах, там будут собираться дети разных групп, возможно перезаражение", - сказал Жандарбек Бекшин.

 
Он добавил, что коллективные мероприятия остаются под запретом вне зависимости от того, в "красной", "желтой" или "зеленой" зоне находится город.
 

На сегодня сохраняется заболеваемость. Даже в "зеленой" зоне заболеваемость в пределах 120-130 случаев в сутки. Поэтому резервуар заболеваемости сохраняется. Если мы будем проводить коллективные мероприятия, то мы быстро вернемся не только в "желтую", но и в "красную" зону", - сказал главный санврач. 

 
Он подчеркнул, что основная задач на сегодня сохранить эпидситуацию ограничительными мерами.
 

Сейчас нам не время ходить по корпоративам, по массовым мероприятиям, тем более в закрытых помещениях", - обратился к предпринимателям и родителям главный санврач.

 
Напомним, 70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. 82% зараженных алматинцев не делали прививки от ковида. 
 
По состоянию на 23.59 17 ноября в Казахстане подтверждено 960 609 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1083 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы - 128.
 

В Минздраве РФ дали рекомендации по ревакцинации Спутником Лайт

18.11.2021, 18:26 41581
В Минздраве РФ дали рекомендации по ревакцинации Спутником Лайт
Фото: Минздрав РК
МОСКВА. 18 НОЯБРЯ - В Министерстве здравоохранения РФ дали рекомендации по ревакцинации "Спутником Лайт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РИА "Новости", использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для ревакцинации через полгода после первичной в условиях пандемии COVID-19, а также через 6 месяцев после перенесенного заболевания, следует из обновленной версии методических рекомендаций Минздрава РФ.
 

Использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет", - говорится в рекомендациях.

 
 
Как сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, ревакцинация стартует 22 ноября в два этапа. В первую очередь будут привиты лица из группы риска: медицинские работники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений, лица старше 60 лет, лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ. Также к этой группе относятся лица, самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.
 

70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции

18.11.2021, 16:50 51382
70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
Фото: almaty.tv
АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - 70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Он напомнил о том, что нарушителям в случае несоблюдения карантина грозит штраф.
 

Некоторые алматинцы с "красным" статусом продолжают игнорировать требования врачей и пытаются посещать объекты общепита, ТРЦ, кинотеатры города. Всех нарушителей - 70 человек - оштрафовали на 30 МРП", - подчеркнул Бекшин. 

 
Он призвал граждан, независимо от возраста и сферы деятельности, ответственно относиться к рекомендациям и ограничительным мерам и пообещал, что работа по контролю за соблюдением карантинного режима продолжится. 
 

Призываю горожан не расслабляться с переходом в "зеленую" зону, продолжать соблюдение карантинных мер и активно вакцинироваться, учитывая осложнения эпидемиологической ситуации по КВИ в странах дальнего и ближнего зарубежья. Только коллективный иммунитет может прервать распространение вируса среди населения города и остановить эпидемию, то есть разорвать цепочки распространения", - отметил главный санитарный врач Алматы. 

 
Жители мегаполиса по-прежнему чаще всего заражаются КВИ на объектах торговли - 31,5%, при контактах в семьях - 22,0%, в общественном транспорте - 18,3% и на рынках - 10,2%.
 

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