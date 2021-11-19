Сводка эпидситуации в РК: выявлено 1083 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

Фото: inform.kz

НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 17 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 960 609 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1083 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 125;

в городе Алматы - 128;

в городе Шымкенте - 20;

в Акмолинской области - 72;

в Актюбинской области - 20;

в Алматинской области - 49;

в Атырауской области - 28;

в ВКО - 77;

в Жамбылской области - 11;

в ЗКО - 25;

в Карагандинской области - 115;

в Костанайской области - 110;

в Кызылординской области - 15;

в Мангистауской области - 5;

в Павлодарской области - 118;

в СКО - 143;

в Туркестанской области - 22.

В Казахстане за сутки 2029 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 921 199 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 18 ноября лечение от КВИ продолжают получать 31 475 человек (-26 913+ и 4 562 КВИ-), из них: в стационарах - 6454 пациента, на амбулаторном уровне - 25 021 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 506 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 125 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 91 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 17 ноября 2021 года зарегистрировано 12 497 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 16 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 23 человека.

16 ноября 2021 года зафиксировано 177 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода и 352 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 575, летальных случаев - 5104, выздоровевших - 71 909.

В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 18 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 597 897 человек, вторым - 7 884 832 человека.