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Сводка эпидситуации в РК: выявлено 12 новых случаев заболевания COVID-19

24.03.2022, 08:10 7081
Сводка эпидситуации в РК: выявлено 12 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: unsplash.com

НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтвержден 1 304 961 случай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 
 
в Алматы - 8;
 
в Алматинской области - 1;
 
в Карагандинской области - 1;
 
в Мангистауской области - 1;
 
в Павлодарской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 286 315 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 

На 24 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 010 человек (4 990 КВИ+ и 1 020 КВИ-), из них: в стационарах находится 593 пациента, на амбулаторном уровне - 5 417. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 48  пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 22, на аппарате ИВЛ - 13.

22 марта в стране не зафиксировано случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, летальных случаев нет, 11 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 561, летальных случаев - 5350, выздоровевших - 82 191.
 
Все регионы РК находятся в "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области. 
 
На 23 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 443 551 человек, вторым - 9 127 841.
 

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В РК отменили обязательное ношение масок в помещениях

24.03.2022, 19:47 3326
В РК отменили обязательное ношение масок в помещениях
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комисии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба премьер-министра: учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, Межведомственной комиссией приняты следующие решения: 
 
  • отменить обязательное ношение масок в помещениях; 
  • сохранить обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители); 
  • сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах; 
  • разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования. 
 
Также решением МВК расширяется контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer, он дополняется следующими категориями: 
 
  • лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной; 
  • лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам; 
  • лица, завершающие курс вакцинации начатый за рубежом; 
  • все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19. 
 
В завершении заседания Тугжанов отметил, что одним из главных условий обеспечения благополучной эпидемиологической ситуации является своевременная вакцинация и ревакцинация граждан. Он поручил акиматам взять на особый контроль прививочную кампанию против коронавирусной инфекции и подчеркнул необходимость качественной разъяснительной работы среди населения. 

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтвержден 1 304 961 случай.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 18 новых случаев КВИ

23.03.2022, 09:37 11871
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 18 новых случаев КВИ
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 949 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 0,
 
в городе Алматы - 9,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 5,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 2,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 6243 человека (5 212 КВИ+ и 1 031 КВИ-), из них: в стационарах находится 588 пациентов, на амбулаторном уровне - 5655 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 50 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 20 пациентов, на аппарате ИВЛ - 11 пациентов.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 22 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 443 040 человек, 2-м компонентом - 9 126 626 человек.
 
В Казахстане за сутки 272 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 286 081 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
21 марта 2022 года не зафиксировано случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и летальных исходов от заболевания, 12 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 561, летальных случаев - 5350, выздоровевших - 82 180.
 
С 13 марта 2020 года по 22 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 656 летальных случаев от КВИ+. 21 марта от заболевания скончался один человек.
 

Сводка эпидситуации в РК: выявлен небольшой рост заболеваемости

22.03.2022, 09:32 16636
Сводка эпидситуации в РК: выявлен небольшой рост заболеваемости
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 931 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
  • в городе Нур-Султан - 1,
  • в городе Алматы - 15,
  • в городе Шымкент - 1,
  • в Акмолинской области - 0,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 1,
  • в Атырауской области - 0,
  • в ВКО - 2,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 0,
  • в Карагандинской области - 5,
  • в Костанайской области - 1,
  • в Кызылординской области - 0,
  • в Мангистауской области - 7,
  • в Павлодарской области - 1,
  • в СКО - 2,
  • в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане 264 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 285 809 человек.
 
21 марта в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 442 132 человека, вторым компонентом - 9 124 768 человек.
 
На 22 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 510 человек (5 467 КВИ+ и 1 043 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находится 610 пациентов,
  • на амбулаторном уровне - 5 900 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 51 пациент,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 21 пациент,
  • на аппарате ИВЛ - 8 пациентов.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 22 марта, все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне. 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусом

21.03.2022, 10:08 21991
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 895 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 4,
 
в городе Алматы - 17,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 2,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 2,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 1,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 386 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 285 545 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "зеленой зоне" находятся все регионы: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 6753 человека (5696 КВИ+ и 1057 КВИ-), из них: в стационарах находится 611 пациентов, на амбулаторном уровне - 6142 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 55 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 21 пациент, на аппарате ИВЛ - 10 пациентов.

19 марта 2022 года зафиксирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зарегистрировано, 17 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 561, летальных случаев - 5350, выздоровевших - 82 154.
 
На 20 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 441 289 человек, 2-м компонентом - 9 122 012 человек.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса

20.03.2022, 09:44 27376
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 867 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
  • в городе Нур-Султане - 5,
  • в городе Алматы - 19,
  • в городе Шымкенте - 0,
  • в Акмолинской области - 2,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 1,
  • в Атырауской области - 0,
  • в ВКО - 6,
  • в Жамбылской области - 1,
  • в ЗКО - 0,
  • в Карагандинской области - 3,
  • в Костанайской области - 4,
  • в Кызылординской области - 0,
  • в Мангистауской области - 0,
  • в Павлодарской области - 1,
  • в СКО - 6,
  • в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане 463 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 285 159 человек.
 
На 20 марта в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 440 295 человек, вторым компонентом - 9 119 719 человек.
 
На 20 марта лечение от КВИ продолжают получать 7 127 человек (6 054 КВИ+ и 1 073 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находятся 634 пациента,
  • на амбулаторном уровне - 6 493 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 54 пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 22 пациента,

  • на аппарате ИВЛ - 11 пациентов.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 19 марта все регионы Казахстана находятся в "зеленой зоне".
 

Сводка эпидситуации в РК: отмечается небольшой рост числа заболевших КВИ

19.03.2022, 09:33 33536
Сводка эпидситуации в РК: отмечается небольшой рост числа заболевших КВИ
НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлен 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 818 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
  • в городе Нур-Султане - 5,
  • в городе Алматы - 20,
  • в городе Шымкенте - 2,
  • в Акмолинской области - 3,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 1,
  • в Атырауской области - 0,
  • в ВКО - 4,
  • в Жамбылской области - 2,
  • в ЗКО - 0,
  • в Карагандинской области - 3,
  • в Костанайской области - 2,
  • в Кызылординской области - 1,
  • в Мангистауской области - 1,
  • в Павлодарской области - 1,
  • в СКО - 6,
  • в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане 864 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 284 696 человек.
 
На 18 марта в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 437 543 человека, вторым компонентом - 9 111 274 человека.
 
На 19 марта лечение от КВИ продолжают получать 7 550 человек (6 468 КВИ+ и 1 082 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находятся 650 пациентов,
  • на амбулаторном уровне - 6 900 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 52 пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 20 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ - 13 пациентов.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 19 марта все регионы Казахстана находятся в "зеленой зоне". 
 

Минздрав: на борьбу с коронавирусом было выделено более 800 млрд тенге

18.03.2022, 17:40 38276
Минздрав: на борьбу с коронавирусом было выделено более 800 млрд тенге
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК сообщила, сколько было выделено средств на борьбу против COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2020 году на борьбу с коронавирусной инфекцией выделено 252 млрд тенге, в 2021 году - 556 млрд тенге и в текущем году - 9 млрд тенге", - сказала Ажар Гиният.

 
Министр сообщила, что из-за рубежа дополнительного финансирования на борьбу с КВИ не поступает.
 

5 млрд тенге в 2020 году было выделено по линии Всемирного банка на покупку ИВЛ и аппаратов виброакустики. Других средств не было", - добавила Гиният.

 
Глава Минздрава отметила, что в связи с имеющимся коллективным иммунитетом в Казахстане отмечается снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией.
 

Он (коллективный иммунитет. - Прим. редакции) на сегодняшний день очень высокий - более 65%. Это и вакцинированные, и переболевшие граждане", - уточнила она.

 
Но, по ее словам, болезнь все равно распространяется.
 

Коронавирусная инфекция диагностируется у 100 человек в сутки, поэтому отменено требование о ношении масок на открытом воздухе. В связи с распространением воздушно-капельным путем вирусных инфекций мы оставили требование ношения масок в помещениях, в том числе в офисах", - сказала Гиният.

 
Министр отметила, что при улучшении эпидемиологической ситуации вопрос об отмене масочного режима будет рассмотрен межведомственной комиссией.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 44 новых случая коронавируса

18.03.2022, 08:51 40816
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 44 новых случая коронавируса
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 767 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султан - 6,
 
в городе Алматы - 15,
 
в городе Шымкент - 0,
 
в Акмолинской области - 1,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 1,
 
в ВКО - 3,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 4,
 
в Карагандинской области - 4,
 
в Костанайской области - 4,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 4,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
16 марта от КВИ+ скончался один человек. С 13 марта 2020 года по 17 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 653 летальных случая от КВИ+.
 
16 марта 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 17 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 519, летальных случаев - 5348, выздоровевших - 82 103.
 
На 18 марта лечение от КВИ продолжают получать 8 350 человек (7 282 КВИ+ и 1 068 КВИ-), из них: в стационарах находятся 670 пациентов, на амбулаторном уровне - 7680.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 58 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 24, на аппарате ИВЛ - 12.
 
В Казахстане за сутки 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 283 832 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 17 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 435 643 человека, вторым - 9 104 430.
 

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