Сводка эпидситуации в РК: выявлено 77 новых случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 8 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 303 925 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 5;

Алматы - 26;

Акмолинской области - 5;

Алматинской области - 5;

Восточно-Казахстанской области - 2;

Жамбылской области - 3;

Западно-Казахстанской области - 1;

Карагандинской области - 1;

Костанайской области - 3;

Павлодарской области - 5;

Северо-Казахстанской области - 18.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, все регионы РК находятся в "зеленой" зоне.

В Казахстане за сутки 278 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 277 390 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 8 марта лечение от КВИ продолжают получать 13 972 человека (12 899 КВИ+ и 1 073 КВИ-), из них в стационарах находится 1 409, на амбулаторном уровне - 12 563.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 108, в состоянии крайней степени тяжести - 41, на аппарате ИВЛ - 20.

7 марта 2022 года зафиксировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальные случаи не зафиксированы. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 325, летальных случаев - 5344.

С 13 марта 2020 года по 7 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 636 летальных случаев от КВИ+, 6 марта скончался 1 человек.

На 7 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 409 555 человек, 2-м компонентом - 9 039 529.