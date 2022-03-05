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Сводка эпидситуации в РК: за прошедшие сутки выявлено 253 новых случая заболевания COVID-19

04.03.2022, 08:49 4691
Сводка эпидситуации в РК: за прошедшие сутки выявлено 253 новых случая заболевания COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 303 316 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 24;
 
в городе Алматы - 68;
 
в городе Шымкенте - 8;
 
в Акмолинской области -6;
 
в Актюбинской области - 1;
 
в Алматинской области - 7;
 
в Атырауской области - 6;
 
в ВКО - 11;
 
в Жамбылской области - 6;
 
в ЗКО - 9;
 
в Карагандинской области - 16;
 
в Костанайской области - 29;
 
в Кызылординской области - 1;
 
в Мангистауской области - 4;
 
в Павлодарской области - 17;
 
в СКО - 39;
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 1263 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 273 733 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

С 13 марта 2020 года по 3 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 623 летальных случая от КВИ+. 2 марта скончались три человека.
 
3 марта 2022 года зафиксировано 33 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 35 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88247, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81786.
 
На 3 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 398 413 человек, вторым - 9 017 340.
 
На 4 марта лечение от КВИ продолжают получать 17 077 человек (15 960 КВИ+ и 1 117 КВИ-), из них: в стационарах находится 1808, на амбулаторном уровне - 15 269 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 133 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 47, на аппарате ИВЛ - 37.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

новости по теме

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 253 новых случая заболевания коронавирусом

03.03.2022, 08:43 11391
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 253 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 303 063 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 15;
 
в городе Алматы - 80;
 
в городе Шымкенте - 2;
 
в Акмолинской области -7;
 
в Актюбинской области - 2;
 
в Алматинской области - 10;
 
в Атырауской области - 3;
 
в ВКО - 12;
 
в Жамбылской области - 3;
 
в ЗКО - 10;
 
в Карагандинской области - 41;
 
в Костанайской области - 16;
 
в Кызылординской области - 4;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 15;
 
в СКО - 32;
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 2091 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 272 470 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Все регионы РК находятся в "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 3 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 093 человека (16 973 КВИ+ и 1 120 КВИ-), из них: в стационарах - 1945 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 148.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 143 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 52, на аппарате ИВЛ - 43.
 
С 13 марта 2020 года по 2 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 620 летальных случаев от КВИ+, 1 марта от заболевания скончались четыре человека.
 
2 марта 2022 года зафиксировано 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 28 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 214, летальных случаев - 5343, выздоровевших - 81 751.
 
На 2 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 394 344 человека, вторым - 9 010 266.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 260 новых случаев COVID-19

02.03.2022, 08:45 17256
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 260 новых случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 302 810 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 21;
 
в городе Алматы - 90;
 
в городе Шымкенте - 2;
 
в Акмолинской области - 9;
 
в Актюбинской области - 1;
 
в Алматинской области - 8;
 
в Атырауской области - 7;
 
в ВКО - 12;
 
в Жамбылской области - 3;
 
в ЗКО - 9;
 
в Карагандинской области - 27;
 
в Костанайской области - 25;
 
в Кызылординской области - 3;
 
в Мангистауской области - 1;
 
в Павлодарской области - 14;
 
в СКО - 28;
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 1250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 270 379 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "желтой" зоне: Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 2 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 906 человек (18 815 КВИ+ и 1 091 КВИ-), из них: в стационарах находятся 2123 пациента, на амбулаторном уровне - 17 783.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 163, в состоянии крайней степени тяжести - 57, на аппарате ИВЛ - 44.
 
С 13 марта 2020 года по 1 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 616 летальных случаев от КВИ+. 28 февраля от КВИ+ скончались 10 человек.
 
1 марта 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 20 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 156, летальных случаев - 5342, выздоровевших - 81 723.
 
На 1 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 390 070 человек, вторым - 9 002 048. 
 

Сводка эпидситуации в РК: Алматы перешел в "зеленую" зону по темпам распространения COVID-19

01.03.2022, 08:42 23301
Сводка эпидситуации в РК: Алматы перешел в "зеленую" зону по темпам распространения COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 302 550 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 14;
 
в городе Алматы - 94;
 
в городе Шымкенте - 3;
 
в Акмолинской области -7;
 
в Актюбинской области - 1;
 
в Алматинской области - 11;
 
в Атырауской области - 6;
 
в ВКО - 12;
 
в Жамбылской области - 4;
 
в ЗКО - 2;
 
в Карагандинской области - 14;
 
в Костанайской области - 18;
 
в Кызылординской области - 2;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 19;
 
в СКО - 21;
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "желтой" зоне: Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 1627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 269 129, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 28 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 385 399 человек, вторым - 8 991 492.
 
На 1 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 891 человек (19 815 КВИ+ и 1 076 КВИ-), из них: в стационарах находится 2391 пациент, на амбулаторном уровне - 18 500.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 193, в состоянии крайней степени тяжести - 55, на аппарате ИВЛ - 45 пациентов.
 
28 февраля 2022 года зафиксирован один случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 15 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 120, летальных случаев - 5341, выздоровевших - 81 703.

C 13 марта 2020 года по 28 февраля в РК зарегистрировано 13 606 летальных случаев от КВИ+, 27 февраля 2022 года скончались 10 человек.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 263 новых случая заболевания COVID-19

28.02.2022, 08:36 30766
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 263 новых случая заболевания COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 302 322 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 16;
 
в городе Алматы - 95;
 
в городе Шымкенте - 2;
 
в Акмолинской области -10;
 
в Актюбинской области - 0;
 
в Алматинской области - 11;
 
в Атырауской области - 0;
 
в ВКО - 16;
 
в Жамбылской области - 3;
 
в ЗКО - 7;
 
в Карагандинской области - 20;
 
в Костанайской области - 29;
 
в Кызылординской области - 0;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 23;
 
в СКО - 29;
 
в Туркестанской области - 2.
 
В Казахстане за сутки 833 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 267 502 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 28 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 314 человек (21 224 КВИ+ и 1 090 КВИ-), из них: в стационарах находится 2547 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 767.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 185 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 62, на аппарате ИВЛ - 55.
 
С 13 марта 2020 года по 27 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 596 летальных случаев от КВИ+. 26 февраля от КВИ+ скончались четыре человека.
 
С 27 февраля 2022 года зафиксировано пять случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), четыре летальных исхода, 25 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 119, летальных случаев - 5341, выздоровевших - 81 688.
 
В "желтой" зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 27 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 382 851, вторым - 8 987 392 человека.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявили 351 новый случай заражения коронавирусом

27.02.2022, 09:02 37096
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявили 351 новый случай заражения коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 27 ФЕВРАЛЯ - За минувшие сутки в Казахстане выявили 351 случай коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Нур-Султане зарегистрировано за сутки 15 случаев COVID-19 ПЦР+, в Алматы - 110, Шымкенте - 1, Акмолинской области - 15, Актюбинской области - 2, Алматинской области - 15, Атырауской области - 3, Восточно-Казахстанской области - 22, Жамбылской области - 2, Западно-Казахстанской области - 14, Карагандинской области - 35, Костанайской области - 45, Кызылординской области - 6, Мангистауской области - 2, Павлодарской области - 26, Северо-Казахстанской области - 35, Туркестанской области - 3.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 302 059 случаев COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1 266 669 человек, из них 1 421 - за последние сутки.
 
С начала пандемии умерли 13 592 человека, из них 13 - за минувшие сутки.
 
Выявлено 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса, умер один человек. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 88 114 случаев заболеваемости коронавирусной пневмонией, умерли 5 337 человек.
 
На 27 февраля лечение продолжают получать 22 912 заболевших, из них 21 798 - с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 1 114 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 2 592 пациента, на амбулаторном лечении - 20 320 человек.
 
В тяжелом состоянии - 184 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 69, на аппарате ИВЛ - 63.
 

Сводка эпидситуации в РК: Алматы остается лидером антирейтинга

26.02.2022, 09:20 47521
Сводка эпидситуации в РК: Алматы остается лидером антирейтинга
НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 1 301 708 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 455 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 44,
 
в городе Алматы - 142,
 
в городе Шымкенте - 13,
 
в Акмолинской области -18,
 
в Актюбинской области - 5,
 
в Алматинской области - 18,
 
в Атырауской области - 5,
 
в ВКО - 28,
 
в Жамбылской области - 5,
 
в ЗКО - 12,
 
в Карагандинской области - 42,
 
в Костанайской области - 46,
 
в Кызылординской области - 2,
 
в Мангистауской области - 5,
 
в Павлодарской области - 29,
 
в СКО - 40,
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане 1 256 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 265 248 человек.
 
На 25 февраля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 379 419 человек, вторым компонентом - 8 981 582 человека.
 
На 26 февраля лечение от КВИ продолжают получать 23 979 человек (22 881 КВИ+ и 1 098 КВИ-), из них: 
 
в стационарах находятся 2 782 пациента,
 
на амбулаторном уровне - 21 197 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
в тяжелом состоянии - 183 пациента,
 
в состоянии крайней степени тяжести - 78 пациентов,
 
на аппарате ИВЛ - 70 пациентов.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 февраля "красная" зона пуста. 
 
В "желтой" зоне остаются Алматы и Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 523 новых случая заболевания коронавирусом

25.02.2022, 09:02 55631
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 523 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 301 253 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 32,
 
в городе Алматы - 144,
 
в городе Шымкенте - 6,
 
в Акмолинской области - 20,
 
в Актюбинской области - 4,
 
в Алматинской области - 48,
 
в Атырауской области - 7,
 
в ВКО - 25,
 
в Жамбылской области - 14,
 
в ЗКО - 14,
 
в Карагандинской области - 41,
 
в Костанайской области - 49,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 8,
 
в Павлодарской области - 36,
 
в СКО - 70,
 
в Туркестанской области - 4. 
 
В "желтой" зоне: Алматы, Северо-Казахстанская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 1996 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 263 992 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 24 778 человек (23 689 КВИ+ и 1 089 КВИ-), из них: в стационарах находятся 3054 пациента, на амбулаторном уровне - 21 724.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 181 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 89, на аппарате ИВЛ - 76.
 
На 24 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 374 285 человек, вторым - 8 972 473.
 
С 13 марта 2020 года по 24 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 572 летальных случая от КВИ+. 23 февраля от заболевания скончались 12 человек. 
 
24 февраля 2022 года зафиксировано 52 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 37 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 035, летальных случаев - 5334, выздоровевших - 81 612.
 

Сводка эпидситуации по COVID-19: Алматы перешел в "желтую" зону

24.02.2022, 08:37 61076
Сводка эпидситуации по COVID-19: Алматы перешел в "желтую" зону
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии подтверждено 1 300 730 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 43;
 
в городе Алматы - 158;
 
в городе Шымкенте - 6;
 
в Акмолинской области - 28;
 
в Актюбинской области - 6;
 
в Алматинской области - 21;
 
в Атырауской области - 9;
 
в ВКО - 36;
 
в Жамбылской области - 11;
 
в ЗКО - 20;
 
в Карагандинской области - 47;
 
в Костанайской области - 44;
 
в Кызылординской области - 6;
 
в Мангистауской области - 15;
 
в Павлодарской области - 47;
 
в СКО - 68;
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 2566 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 261 996 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
23 февраля 2022 года зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), четыре летальных исхода, 66 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 983, летальных случаев - 5333, выздоровевших - 81 575.
 
В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.
 
В "желтой" зоне: Алматы, Костанайская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
На 24 февраля лечение от КВИ продолжают получать 26 249 человек (25 174 КВИ+ и 1 075 КВИ-), из них: в стационарах находится 3326 пациентов, на амбулаторном уровне - 22 923.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 197 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 77.
 
На 23 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 367 506 человек, вторым - 8 961 969.
 

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