Сводка эпидситуации в РК: за прошедшие сутки выявлено 253 новых случая заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 303 316 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 24;

в городе Алматы - 68;

в городе Шымкенте - 8;

в Акмолинской области -6;

в Актюбинской области - 1;

в Алматинской области - 7;

в Атырауской области - 6;

в ВКО - 11;

в Жамбылской области - 6;

в ЗКО - 9;

в Карагандинской области - 16;

в Костанайской области - 29;

в Кызылординской области - 1;

в Мангистауской области - 4;

в Павлодарской области - 17;

в СКО - 39;

в Туркестанской области - 1.

В Казахстане за сутки 1263 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 273 733 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.





С 13 марта 2020 года по 3 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 623 летальных случая от КВИ+. 2 марта скончались три человека.

3 марта 2022 года зафиксировано 33 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 35 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88247, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81786.

На 3 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 398 413 человек, вторым - 9 017 340.

На 4 марта лечение от КВИ продолжают получать 17 077 человек (15 960 КВИ+ и 1 117 КВИ-), из них: в стационарах находится 1808, на амбулаторном уровне - 15 269 пациентов.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 133 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 47, на аппарате ИВЛ - 37.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.