Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1395 новых случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 31 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 940 612 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1395 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 151;

в городе Алматы - 206;

в городе Шымкенте - 9;

в Акмолинской области - 120;

в Актюбинской области - 37;

в Алматинской области - 86;

в Атырауской области - 20;

в ВКО - 95;

в Жамбылской области - 7;

в ЗКО - 29;

в Карагандинской области - 138;

в Костанайской области - 115;

в Кызылординской области - 26;

в Мангистауской области - 2;

в Павлодарской области - 198;

в СКО - 143;

в Туркестанской области - 13.

В Казахстане за сутки 1730 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 887 705 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 1 ноября лечение от КВИ продолжают получать 46 492 человека (40 793 КВИ+ и 5 699 КВИ-), из них: в стационарах находится 8412 пациентов, на амбулаторном лечении - 38 080 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 590 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести - 149 пациентов,

- на аппарате ИВЛ - 94 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 31 октября 2021 года зарегистрировано 12 114 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 30 октября от КВИ+ скончались 18 человек.

30 октября 2021 года зафиксировано 28 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один человек умер, 57 выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79 652, летальных случаев - 5036, выздоровевших - 68 917.

На 1 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 300 105 человек, вторым компонентом - 7 500 328 человек.

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.