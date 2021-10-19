Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1642 новых случая заболевания COVID-19

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 17 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 918 146 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1642 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 238;
в городе Алматы - 318;
в городе Шымкенте - 16;
в Акмолинской области - 122;
в Актюбинской области - 25;
в Алматинской области - 107;
в Атырауской области - 42;
в ВКО - 103;
в Жамбылской области - 21;
в ЗКО - 37;
в Карагандинской области - 149;
в Костанайской области - 114;
в Кызылординской области - 22;
в Мангистауской области - 4;
в Павлодарской области - 168;
в СКО - 132;
в Туркестанской области - 24.
В Казахстане за сутки 1459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 860 120 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 18 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 825 человек (46 275 КВИ+ и 6 550 КВИ-). Из них: в стационарах находится 9329 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 496 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 628 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 177 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 104 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 17 октября 2021 года зарегистрировано 11 751 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 16 октября от КВИ+ скончались 24 человека.
16 октября 2021 года зафиксировано 35 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, семь летальных исходов,выздоровели 78 человек. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 77 995, летальных случаев - 4962, выздоровевших - 66 483.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.
На 17 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 029 779 человек, вторым компонентом вакцинировано 7 128 454 человек.
189 классов перевели на дистанционный формат обучения в Алматинской области
18.10.2021, 15:05 62614
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
ТАЛДЫКОРГАН. 18 ОКТЯБРЯ - 189 классов перевели на дистанционный формат обучения в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
18 октября было выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди заболевших - 10 детей до 14 лет, 9 школьников и 3 студента.
Всего с начала учебного года зарегистрировано 1457 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди школьников. 215 случаев произошли на летних каникулах, 1231 во время онлайн-обучения и 31 на офлайн обучении. 189 классов перевели на дистанционный формат обучения.
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в городе Талдыкоргане - 20, Карасайском районе - 12 и в городе Текели - 11. Рекордсменами по наименьшему числу заражений являются Коксуский и Райымбекский районы, там заболели 2 человека, также 2 случая заражения зарегистрированы в Балхашском и Жамбылском районах.
Напомним: в Алматинской области вакцинировано 65% населения первой дозой вакцины и 59% второй.
Всего по Алматинской области зарегистрировано 53 893 лабораторно подтвержденных случаев КВИ. Темп прироста по области при сравнении за последние 2 недели стоит на одном уровне 0,3%.
Напомним, новый учебный год в Казахстане начался в очном формате. При этом, согласно данным опроса
, проводимого на сайте агентства Kazakhstan Today, подавляющее большинство казахстанцев считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением.
США дополнительно выделят Казахстану 2,4 млн долларов на борьбу с COVID-19
18.10.2021, 14:17 69256
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - США выделят Казахстану дополнительную помощь в размере 2,4 миллиона долларов на борьбу с COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Данная помощь будет способствовать принятию решений по распределению вакцины, основанных на фактических данных; укреплять местный потенциал по реагированию на дезинформацию о вакцинах; укреплять лабораторные системы для проведения секвенирования генов COVID-19; и повышать уровень готовности и поставки вакцин в Казахстане", - сообщает посольство США в Казахстане.
Всего с начала пандемии дополнительная помощь Казахстану в связи с COVID-19, составит сумму более 6,8 миллиона долларов.
На сегодняшний день USAID обучил более 5000 медицинских работников темам, связанных с COVID-19, включая профилактику инфекций и борьбу с ними, а также принципы биобезопасности, и охватил более 8,2 миллиона людей, путем мобилизации общественных групп для повышения осведомленности общественности и борьбы с дезинформацией. Данные усилия основаны на десятилетиях работы по спасению жизни людей и лидерстве США в преодолении глобальных кризисов в области здравоохранения. За последние 60 лет USAID спас миллионы жизней от таких болезней, как лихорадка Эбола, ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярия, а теперь и COVID-19".
В посольстве напомнили, что в этом году миссия США отмечает 30-летие партнерства с Казахстаном. Более чем за два десятилетия Соединенные Штаты инвестировали в Казахстан 2 млрд долларов, в том числе более 92,8 миллиона долларов на поддержку программ здравоохранения в таких областях, как профилактика и лечение туберкулеза и ВИЧ/СПИДа.
COVID-19: в Алматы двумя компонентами вакцинировано более 900 тыс. человек
18.10.2021, 13:51 74224
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - В Алматы продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. На сегодняшний день двумя компонентами вакцинировано 900 519 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Всего за весь период с 1 февраля по 17 октября вакцинировано I компонентом 978 588 человек, II компонентом - 900 519 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 119 755 человек. Только за минувшие сутки первым компонентом вакцинировано – 572 человека, вторым компонентом - 798 человек", - сообщает пресс-служба управления общественного здоровья города Алматы.
Всего в городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 237 прививочных бригад из 1028 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 318 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 286 случаев с симптомами и 32 без симптомов. Выписано всего - 16, поступило - 67. Итого в инфекционных стационарах (3179 коек) физически находится 1368 человек (28 детей). В ОРИТ всего - 122 пациента. На ИВЛ - 21, на неинвазивной ИВЛ - 66, High flow занято - 26 аппаратов.
На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2971 пациент, симптомами - 2853, с легкой и средней степенью, без симптомов - 118.