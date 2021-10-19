Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1642 новых случая заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 17 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 918 146 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1642 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 238;

в городе Алматы - 318;

в городе Шымкенте - 16;

в Акмолинской области - 122;

в Актюбинской области - 25;

в Алматинской области - 107;

в Атырауской области - 42;

в ВКО - 103;

в Жамбылской области - 21;

в ЗКО - 37;

в Карагандинской области - 149;

в Костанайской области - 114;

в Кызылординской области - 22;

в Мангистауской области - 4;

в Павлодарской области - 168;

в СКО - 132;

в Туркестанской области - 24.

В Казахстане за сутки 1459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 860 120 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 18 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 825 человек (46 275 КВИ+ и 6 550 КВИ-). Из них: в стационарах находится 9329 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 496 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 628 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 177 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 104 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 17 октября 2021 года зарегистрировано 11 751 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 16 октября от КВИ+ скончались 24 человека.

16 октября 2021 года зафиксировано 35 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, семь летальных исходов,выздоровели 78 человек. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 77 995, летальных случаев - 4962, выздоровевших - 66 483.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

На 17 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 029 779 человек, вторым компонентом вакцинировано 7 128 454 человек.